Triết lý trong thiết kế thế hệ mới của Mazda, vương tầm thương hiệu xe sang

Chủ Nhật, ngày 27/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Ngày 27/10 tại TP.HCM, Mazda Việt Nam đã giới thiệu đến khách hàng cũng như giới báo chí về dự định và triết lý trong ngôn ngữ thiết kế mới của mình. Đồng thời hé lộ về hai phiên bản của dòng Mazda 3 thế hệ mới sắp ra mắt tại Việt Nam.

Để mang đến cho người dùng những giá trị đặc trưng riêng biệt cùng mục tiêu nâng tầm thương hiệu tương đương với các thương hiệu xe châu Âu cao cấp, hãng xe Mazda theo đuổi triết lý “Tất cả vì mọi người – Human Centric” cùng sự bức phá với tinh thần “Car as Art”.

Triết lý thiết kế trong những sản phẩm của Mazda: “Tất cả vì mọi người – Human Centric” ngay từ khi mới thành lập, hãng xe đến từ Nhật Bản vẫn luôn hướng đến sự trải nghiệm của khách hàng, tạo nên sự thoải mái và phấn khích mỗi khi vận hành xe. Những giá trị riêng biệt của Mazda thông qua 5 yếu tố: Thiết kế mang tính nghệ thuật (Artful Design), Nghệ nhân chế tác thủ công (Takumi), Cảm giác lái xe đầy cảm hứng và thú vị, Các giải pháp tinh hoa, Tất cả vì người sử dụng (Human Centricity).

Nếu là một “fan hâm mộ" của hãng xe Mazda, chắc hẳn chúng ta đều biết rằng tất cả các mẫu xe của thương hiệu này không bắt đầu bằng một bản vẽ đồ họa 3D mà là một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét do các Takumi thực hiện mang tên “Goshintai” – mang ý nghĩa gửi gắm linh hồn của thần linh vào sự vật trong văn hóa Nhật Bản. Chính vì điều này đã làm cho chúng ta liên tưởng đến sự linh hoạt và mạnh mẽ của những con mãnh thú mỗi khi vận hành xe.

Mazda không chỉ là một cỗ máy mà còn được thổi hồn vào để trở thành một tác phẩm nghệ thuật thực thụ theo tinh thần “Xe là nghệ thuật - Car as Art”. Tiếp tục thừa hưởng những giá trị tinh hoa của ngôn ngữ thiết kế Kodo “Soul of motion” - Linh hồn của sự chuyển động, hãng xe Mazda đã đã nâng tầm thiết kế xe đạt đẳng cấp nghệ thuật (Car As Art), tạo ra các mẫu concept với vẻ đẹp được cả thế giới thừa nhận với nhiều giải thưởng danh tiếng trên thế giới.

Mazda thế hệ mới được thiết kế tinh chỉnh và tối giản hóa, loại bỏ các chi tiết thừa để tạo không gian thoáng đãng quanh vị trí lái. Cabin được sắp xếp hướng trục và đối xứng mang lại cảm giác cân bằng, giao diện của mọi chi tiết đều hướng về phía người sử dụng giúp tương tác và điều khiển dễ dàng hơn, điển hình là hệ thống Mazda Connect giúp người lái thoải mái nhận các thông báo và tận hưởng thời gian giải trí trong khi vẫn có thể tập trung vào việc lái xe.

Với tinh thần Jinba-Ittai của Mazda, những sản phẩm của thương hiệu đến từ Nhật Bản đã tạo ra kết nối tinh thần thực thụ giữa xe và chủ nhân. Đồng thời, khẳng định một cách rõ ràng: Mazda không đơn thuần chỉ là một hãng sản xuất xe hơi, đây là nơi kiến tạo những tác phẩm nghệ thuật đích thực có khả năng làm thức tỉnh mọi giác quan, mang đến trải nghiệm lái đầy cảm hứng và thú vị.

Trong khuôn khổ buổi giới thiệu triết lý về thiết kế mới của mình, Mazda Việt Nam đã trưng bày hai phiên bản của dòng xe Mazda 3 sắp được ra mắt tại Hà Nội vào ngày 4/11 và TP.HCM ngày 9/11 tới đây. Ấn tượng này có được là nhờ vào phần đầu với lưới tản nhiệt rộng hơn, nối liền với các đèn pha sắc sảo và các bề mặt thân xe được tạo hình từ những đường cong nhẹ mềm mại.

Trong khi Mazda3 Sport là phiên bản thương mại của chiếc concept Kai ra mắt vào năm 2017, bản sedan đã chịu ảnh hưởng lớn từ chiếc xe ý tưởng Vision Coupe vốn cũng được đánh giá rất cao về thiết kế. 2 kiểu thân xe của Mazda3 thế hệ mới chia sẻ chung thiết kế phần đầu, đèn hậu cùng một số chi tiết khác, nhưng có thiết kế khác biệt lớn từ cột B trở về sau.

Nội thất mới với hai tông màu đỏ đen trên phiên bản Mazda 3 Sport.

Hai phiên bản của dòng xe Mazda3 trưng bày sớm được trang bị động cơ nạp khí tự nhiên 2.0L, 4 xi-lanh thẳng hàng cho công suất 163 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 213Nm tại vòng tua 4.000 vòng/phút.

Thiết kế đẹp mắt, những giá bán vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Ngoài ra, mẫu xe Mazda 3 được trang bị nhiều công nghệ an toàn và tiện nghi cao cấp và mạng lưới phân phối phủ rộng khắp cả nước là thế mạnh giúp Mazda3 luôn giữ vững ngôi vị bán chạy nhất trong phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt.​

Nội thất mới với hai tông màu trắng đen trên phiên bản Mazda 3 sedan.

Tại Việt Nam, Mazda3 thế hệ mới sẽ là ‘’người đến trước’’ đối thủ Toyota Corolla Altis thế hệ mới. Vừa qua, đại diện Toyota Việt Nam (TMV) vừa phủ nhận thông tin Toyota Corolla Altis thế hệ mới sắp bán ra tại Việt Nam, TVM cho biết chưa có kế hoạch giới thiệu Altis mới.​

