Trải nghiệm công nghệ Hybrid tại giải Golf Lexus Cup 2019

Thứ Năm, ngày 26/09/2019 09:00 AM (GMT+7)

Các Golfer, cũng chính là những khách hàng của Lexus Việt Nam đã có cơ hội được thi đấu thử sân với 11 Pro từ giải chuyên nghiệp Lexus Challenge 2019 và trải nghiệm những tính năng độc đáo mà công nghệ động cơ Hybrid mang đến tại Lăng Cô (Huế).

Đây là lần thứ 5, giải thi đấu Golf Lexus Cup được tổ chức, ngoài các vòng thi đấu hấp dẫn, Lexus Việt Nam đã đem đến những trải nghiệm ấn tượng dành tặng những khách hàng thân thiết, thay cho lời tri ân sâu sắc tới khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng thương hiệu Lexus trong suốt thời gian qua.

Giải thi đấu Golf Lexus Challenge 2019 được tổ chức và kết hợp cùng VPGA dành cho những Golfer chuyên nghiệp tại Việt Nam, năm nay Lexus Cup 2019 được tổ chức từ ngày 20 – 22/09 tại sân Golf Laguna Lăng Cô (Huế). Được biết, đây là sân thi đấu sở hữu địa hình tự nhiên hoang sơ và hấp dẫn tạo ra những thử thách và mang lại khoảnh khắc thi đấu đáng nhớ cho mùa giải năm nay.

Các golfer tham dự được chia theo 03 bảng: A (HDC 00 - 15), B (HDC 16 – 22) C (HDC 23 – 28) thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 lỗ để chọn ra, 01 giải Nhất, 01 giải Nhì và 01 giải Ba cho mỗi bảng. Ngoài ra còn có 01 giải Đồng Đội (Best Team), dành cho đội có thành tích tốt nhất; 03 giải kỹ thuật dành cho 01 người chơi với cú đánh xa nhất (Longest drive), 02 người chơi với cú đánh gần cờ (Nearest to the Pin), và 01 giải vô địch Best Gross.

Về giải thưởng hole-in-one năm nay là xe Lexus ES 250 trị giá 2,499 tỷ đồng tại lỗ thứ 8. Sau một ngày thi đấu gay cấn, hồi hộp các giải thưởng đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Mặc dù vậy, giải Hole-in-one vẫn chưa tìm được Golfer may mắn.

Trong khuôn khổ giải Lexus Cup 2019, khách hàng còn được Lexus Việt Nam mang đến những trải nghiệm những dòng xe đang sử dụng công nghệ động cơ lai Hybrid như: LS 500h - chiếc sedan đỉnh cao sử dụng công nghệ tiên phong toàn cầu Multi-Stage Hybrid và chiếc SUV hạng sang cỡ trung rất được yêu thích tại Việt Nam - RX450h cùng với 2 mẫu xe khác là LX570 và NX300..

Đồng thời thể hiện tinh thần hiếu khách Omotenashi nổi tiếng của người Nhật, Lexus luôn hướng đến sự tận tâm với những trải nghiệm tinh tế, vượt trên sự mong đợi của các Golfer và người đồng hành. Đặc biệt, Năm 2019 đánh dấu tròn 30 năm kể từ lần đầu tiên Lexus ra mắt trên toàn cầu và 5 năm có mặt tại Việt Nam.

Lexus Việt Nam không ngừng tạo ra những sản phẩm chất lượng, cũng như những dịch vụ tốt nhất dành cho khách hàng. Và Lexus Cup 2019 là một điểm nhấn ấn tượng trong hành trình kết nối cảm xúc ấy.