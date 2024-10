Toyota Việt Nam ra mắt sedan “quốc dân” Camry hoàn toàn mới

Toyota Việt Nam đem đến Triển lãm VMS 2024 7 mẫu xe mới nhất của hãng và nổi bật nhất là mẫu xe Camry thế hệ mới. Cụ thể, Camry thế hệ mới sẽ là tâm điểm của gian hàng Toyota Việt Nam tại Triển lãm VMS 2024. Mẫu xe này vừa bị bắt gặp bên ngoài triển lãm VMS 2024 ngay trước ngày ra mắt vào sáng mai 23/10.

Toyota Camry 2025 tiếp tục sử dụng nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA và có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.920 x 1.840 x 1.455 (mm). Chiều dài cơ sở 2.825 mm. Kích thước này dài hơn 35mm, thấp hơn 10 mm so với thế hệ trước.

Điểm ấn tượng nhất của xe chính là ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, với dải đèn LED ban ngày kiểu Hammerhead. Trong khi cản trước mở rộng tạo nét trẻ trung và phá cách so với trước. Đèn pha và đèn hậu LED kết hợp la-zăng hợp kim 19 inch.

Khoang nội thất xe trang bị nhiều tiện nghi cao cấp như mui kính toàn cảnh Panoramic, ghế sau chỉnh điện ngả lưng góc 8 độ, điều hòa tự động 3 vùng, màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây, hệ thống âm thanh JBL®6 Premium Surround Sound System, điều khiển giọng nói “Hey Toyota”. Ngoài ra, xe còn trang bị đồng hồ lái kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình hiển thị kính lái HUD 10 inch, lẫy chuyển số sau vô lăng, sạc không dây chuẩn Qi, nút liên lạc khẩn cấp SOS.

Tại Thái Lan, Toyota Camry thế hệ mới được trang bị động cơ, dung tích 2.5L Dynamic Force Hybrid THS II (Toyota Hybrid System II). cho công suất cực đại 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 221 Nm. Động cơ điện cung cấp công suất tối đa 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại 208 Nm. Pin Lithium-ion 251,6V 68 Cells 4Ah. Tổng công suất tối đa 227 mã lực, kết hợp với hộp số tự động E-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Toyota Thái Lan tuyên bố mức tiêu thụ xe chỉ 4 lít/100 Km.

Toyota Camry 2025 tại Thái Lan cũng sở hữu loạt tính năng an toàn hiện đại và cao cấp nhất hiện nay. Bao gồm: Hệ thống hỗ trợ lái xe Toyota Safety SENSE 3.0 / Hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương chiếu hậu BSM / Hệ thống cảnh báo khi lùi xe RCTA / Hệ thống cảnh báo khi mở cửa xe SEA / Hệ thống phanh tự động khi lùi ICS / Hệ thống điều chỉnh chùm sáng cao tự động AHB / Hệ thống an toàn trước va chạm và phanh tự động PCS / Phát hiện ô tô, người đi bộ và người đi xe đạp / Hệ thống cảnh báo chệch làn đường Với LDA quay về lái tự động và Hỗ trợ lái / Hệ thống giúp điều khiển xe ở giữa làn đường LTA / Hệ thống cảnh báo lắc xe cảnh báo khi mệt mỏi khi lái xe / Hệ thống kiểm soát tốc độ biến thiên DRCC All-Speed với tính năng tự động giảm tốc độ khi vào cua / Màn hình quan sát toàn cảnh 360 độ xung quanh xe / Cảm biến khoảng cách giúp đỗ xe xung quanh xe ở 8 vị trí / Túi khí ở 8 vị trí (trước, bên hông, rèm an toàn, đầu gối người lái, giữa ghế trước)

Tại thị trường Việt Nam, xe được phân phối 3 phiên bản và được nhập khẩu tại Thái Lan. Và đi kèm giá bán như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Camry 2.0 Q Gasolin 1,22 Camry 2.5 HEV MID 1,46 Camry 2.5 HEV TOP 1,53

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]