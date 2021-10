Toyota Raize "chốt hẹn" ra mắt thị trường Việt Nam, giá dự kiến trên 500 triệu đồng

Mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ đầu tiên trong dải sản phẩm của Toyota có thể sẽ chào sân khách hàng Việt vào tháng 11 tới đây.

Fanpage của Toyota Việt Nam vừa đăng tải nội dung xác nhận mẫu SUV cỡ nhỏ Toyota Raize sẽ được ra mắt trong thời gian tới, xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Theo thông tin từ phía đại lý, Toyota Raize có giá bán dự kiến là 530 triệu đồng và được phân phối với một phiên bản duy nhất. Hiện tại, một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc với khoản phí 20 triệu đồng đối với những khách hàng muốn mua xe sớm.

Trước đó vài ngày, những hình ảnh thực tế của Toyota Raize tại đại lý đã lan truyền rộng rãi.

Toyota Raize được phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA-A của hãng con Daihatsu. Mẫu xe này có kích thước DxRxC lần lượt là 3.995 x 1.695 x 1.620 mm, chiều dài cơ sở 2.525 mm. Mặc dù sở hữu các thông số về kích thước tương đối khiêm tốn, Toyota Raize vẫn có được không gian nội thất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.

Ngoại thất của Toyota Raize sắp bán tại Việt Nam cũng sẽ giống bản quốc tế. Cụm đèn phía trước ở bản cao cấp là LED, có khả năng bật/tắt tự động. Đèn hậu cũng công nghệ LED. Bộ mâm 5 chấu kích thước 17 inch phối 2 màu tương phản.

Nội thất dự kiến cũng sẽ có vô-lăng tích hợp lẫy chuyển số, màn hình giải trí 9 inch có kết nối điện thoại thông minh, điều hoà tự động và đề nổ bằng nút bấm. Xe được bố trí 5 chỗ ngồi. Điểm mạnh của Raize so với Sonet là hàng ghế sau gập được để mở rộng không gian chứa đồ.

Tại Indonesia, Toyota Raize được trang bị động cơ 1.2L và 1.0L tăng áp. Rất có thể Toyota Raize tại Việt Nam sẽ có cấu hình động cơ 3 xy-lanh, 1.0L tăng áp, công suất đạt mức 97 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 2.400-4.000 vòng/phút, hộp số CVT.

Trang bị an toàn trên Toyota Raize hứa hẹn sẽ có tính năng cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang (2 tính năng này đang có trên Toyota Corolla Cross và Toyota Camry) Đây sẽ là tính năng nổi bật của Toyota Raize khi so với đối thủ Kia Sonet. Một số trang bị an toàn khác có cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi,...

Toyota Raize và Kia Sonet cùng thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ đô thị, có thể xếp vào hạng A+ hoặc B- do có kích thước lấp lửng giữa hai phân khúc A và B. Sau khi được mở bán, 2 mẫu xe này hứa hẹn sẽ có một cuộc đua tranh gay cấn về doanh số.

Tại Nhật Bản, Toyota Raize đã được đón nhận nồng nhiệt và nhanh chóng trở thành mẫu SUV bán chạy hàng đầu. Trong nửa đầu năm 2020, Raize có doanh số cao nhất tại thị trường Nhật Bản. Mẫu xe này đã bán ra hơn 120 nghìn xe và giữ vị trí thứ 2 trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất năm 2020. Trong nửa đầu năm 2021, Raize tiếp tục vinh dự được góp mặt trong danh sách này tại xứ sở hoa anh đào.

