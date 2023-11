Toyota Hilux 2024 được đại lý nhận cọc, giá dự kiến rẻ hơn cả trăm triệu đồng

Một số đại lý trên toàn quốc đang nhận nhận đặt cọc trước cho mẫu bán tải Toyota Hilux 2024, xe dự kiến về nước vào khoảng tháng 4/2024.

Tư vấn bán hàng đại lý cho biết, Toyota Hilux mới vẫn sẽ có 2 phiên bản là 2.4L 4x2 AT và 2.8L 4x4 AT Adventure. Hiện chưa rõ xe có những thay đổi đáng kể nào về trang bị hay không nhưng giá dự kiến của hai phiên bản này giảm cả trăm triệu so với giá năm nay, còn lần lượt hơn 700 triệu và hơn 900 triệu đồng. Tại thời điểm này, giá niêm yết 2 bản Hilux này lần lượt là 852 triệu và 1,077 tỷ đồng.

Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure là phiên bản mới được nhập về trong thời gian gần đây. Đại lý đã chào bán bản mới với số lượng giới hạn nhưng trên website của Toyota Việt Nam vẫn chưa đăng tải thông tin. Danh mục sản phẩm của Hilux trên website hiện vẫn chỉ có 1 bản 2.4L 4x2 AT.

So với lô đầu tiên mở bán năm 2020, Hilux Adventure bản mới được cập nhật thêm hệ thống điều hoà tự động 2 vùng và camera 360 độ. Động cơ đã đạt tiêu chuẩn Euro 5 và vẫn giữ nguyên thông số. Đây là bản đầy đủ trang bị nhất của Hilux.

Trong khi đó, Hilux bản 1 cầu số tự động được nâng cấp hệ thống chiếu sáng LED tương tự bản Adventure, đèn phanh trên cao LED. Bản này cũng có động cơ Euro 5 và không thay đổi thông số.

Sau khoảng 1 năm tạm ngừng bán do những vấn đề liên quan đến chất lượng dầu diesel, những nâng cấp trên xe Toyota Hilux mới không tạo ra sự nổi bật nếu so sánh với Ford Ranger hay Mitsubishi Triton.

Toyota Hilux hiện là mẫu xe có doanh số thuộc hàng thấp nhất phân khúc với doanh số bán ra trong 9 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 106 xe, thua xa Ford Ranger (11.235 xe) và Mitsubishi Triton (1.566 xe). Tuy nhiên, với mức giá "mềm" hơn 100 triệu đồng (theo thông tin từ đại lý), Toyota Hilux 2024 hứa hẹn sẽ có màn lội ngược dòng đáng mong đợi.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]