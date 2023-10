Toyota giới thiệu mẫu xe MPV concept tại Japan Mobility Show 2023

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2023 được tổ chức từ ngày 26/10 đến ngày 5/11, gian hàng Toyota có chủ đề "Let's Change the Future of Cars―Find Your Future." (Thay đổi tương lai ngành ô tô ― Khám phá tương lai của chính bạn).

Toyota đã giới thiệu mẫu Kayoibako, một mẫu xe ý tưởng tượng trưng cho một tương lai di chuyển với sự tự do tận hưởng cuộc sống mà bạn mong muốn mọi lúc, mọi nơi. Gian trưng bày của Toyota sẽ giới thiệu cách mà mẫu KAYOIBAKO có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng từ nhu cầu kinh doanh đến giải trí.

Từ “kayoibako” đề cập đến những xe container có cấu hình phù hợp để vận chuyển các linh kiện và sản phẩm một cách an toàn và hiệu quả giữa các địa điểm, có kích thước phù hợp để loại bỏ lãng phí, đáp ứng các nhu cầu đa dạng nhờ kết cấu vật liệu có thể thay đổi. Với cách tiếp cận này, KAYOIBAKO là một mẫu xe ý tưởng có không gian nhỏ gọn mới đại diện cho tương lai di chuyển.

Toyota luôn nỗ lực tạo ra một “mẫu xe nền tảng chất lượng” về khả năng di chuyển thông qua cam kết về gói nội thất/ngoại thất và khả năng chi trả. Với thiết kế “siêu mở rộng” cho phép có thể điều chỉnh phù hợp với các vai trò khác nhau, chiếc xe thuần điện (BEV) này có thể hỗ trợ cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Kayoibako là một mẫu xe có cả phần cứng và phần mềm có thể tùy chỉnh theo các vai trò cụ thể, Kayoibako sẽ hoạt động như một phần của lưới điện thông minh và các hệ thống xã hội thông minh khác.

Đối với ứng dụng trong kinh doanh, KAYOIBAKO sẽ cung cấp giải pháp cho nhiều vấn đề khác nhau như một phần của cơ sở hạ tầng xã hội. Ví dụ, trong lĩnh vực vận chuyển chặng cuối, phương tiện có thể đóng góp vào hệ thống phân phối thông minh bằng cách cho phép tùy chỉnh để vận chuyển khối lượng thấp một cách hiệu quả.

Kayoibako cũng có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng địa phương, chẳng hạn như bằng cách lắp đặt các kệ trưng bày sản phẩm để tạo thành một cửa hàng di động hoặc bổ sung thêm chỗ ngồi để làm xe đưa đón.

Đối với mục đích sử dụng cá nhân, chiếc xe có thể được tùy chỉnh theo thị hiếu và sở thích của người sử dụng, phát triển thành phương tiện di chuyển “có một không hai”. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu sử dụng cá nhân và phong cách sống đa dạng, KAYOIBAKO cũng sẽ góp phần mang lại “sự tự do di chuyển cho tất cả mọi người”, ví dụ như có thể tạo ra các thiết kế giúp người sử dụng xe lăn dễ dàng tiếp cận hơn.

