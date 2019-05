Toyota Fortuner sẽ được lắp ráp trong nước để tiếp tục thống trị phân khúc SUV?

Thứ Sáu, ngày 31/05/2019 12:00 PM (GMT+7)

Là một trong những mẫu xe chủ lực của Toyota đang thống trị trong phân khúc SUV, mẫu xe Fortuner đang có thông tin sẽ được lắp ráp trong nướcc thay vì nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia.

Theo một vài nguồn tin, mẫu SUV 7 chỗ Toyota Fortuner được đồn đoán sẽ quay trở lại lắp ráp tại Việt Nam thay vì nhập khẩu và nhiều khả năng, Fortuner lắp ráp tại Việt Nam sẽ được ra mắt trong tháng 6 sắp tới. ​

Khi nhập khẩu từ Indonesia, Toyota Fortuner có một khoảng thời gian bị hạn chế nguồn cung, do đó doanh số của Fortuner giảm sút mặc dù đây từng là một trong những mẫu xe từng rất được ưa chuộng trên thị trường. Toyota Fortuner đã từng được lắp ráp tại Việt Nam ở thế hệ cũ và luôn đạt doanh số bán ra tốt nhất phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung. Nhưng kể từ khi Fortuner thế hệ mới ra mắt, Toyota Việt Nam (TMV) đã chuyển từ lắp ráp trong nước sang nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia để hưởng lợi thuế nhập khẩu 0% ASEAN.​

Mặc dù đại diện Toyota Việt Nam (TMV) vẫn chưa lên tiếng xác nhận việc Fortuner thế hệ mới sẽ được lắp ráp trong nước, nhưng theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho biết, Fortuner sẽ được lắp ráp trong nước tổng cộng 04 phiên bản bao gồm: máy xăng và máy dầu​, bao gồm phiên bản 2.4 AT 4x2 (máy dầu)​, 2.8 AT 4x4 (máy dầu)​, 2.4 MT 4x2 (máy dầu)​, 2.7 AT 4x2 (máy xăng)​.

Song song với việc chú trọng lắp ráp bản máy dầu, Fortuner sẽ tiếp tục được nhập khẩu các phiên bản máy xăng hàng đầu như: 2.7L 4x4 AT hay 2.7L 4x4 AT TRD để tăng sự lựa chọn cho khách Việt.​ Hiện tại, bảng giá xe Toyota Fortuner như sau:

Mẫu xe Động cơ - Hộp số Công suất (HP) Giá bán đề xuất (triệu đồng) Fortuner 2.4G 4x2 2.4L - 6MT 148/3400 1026 Fortuner 2.4 4x2 2.4L - 6AT 148/3400 1094 Fortuner 2.7V 4x2 2.7L - 6AT 164/5200 1150 Fortuner 2.8V 4x4 2.8L - 6AT 174/3400 1354

Việc chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho Toyota Fortuner bởi nguồn cung luôn sẵn có, giá bán dự kiến sẽ giảm mạnh để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ. Đây là 2 yếu tố hàng đầu làm “bàn đạp” vững chắc giúp cho Fortuner tiếp tục nắm vững ngôi vương trong phân khúc tại Việt Nam như thế hệ trước.

Trong phân khúc SUV, xe Toyota Fortuner được đánh giá khá cao về thiết kế, về mẫu mã, về hệ thống động cơ. Bên cạnh những cải tiến về ngoại thất, nội thất, Toyota Fortuner 2019 được nhiều khách hàng lựa chọn với hàng loạt các trang bị an toàn như: camera lùi, 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động A- TRC, hệ thống hỗ trợ xuống dốc DAC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp người dùng yên tâm hơn khi vận hành xe ở những cung đường khó, ...

Hiện tại, Toyota Fortuner phải đối mặt với các đối thủ sừng sỏ trên thị trường như: Ford Everest, Mitsubishi Outlander, Chevrolet Trailblazer và Isuzu Mu-X. Nếu được lắp ráp trong nước, Fortuner sẽ trở thành mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung duy nhất trong phân khúc được lắp ráp trong nước, khi mà các đối thủ đều nhập khẩu từ Thái Lan.​​Trong thời gian gần đây, Toyota Việt Nam (TMV) đã có một số thay đổi trong hoạt động sản xuất và phân phối xe tại Việt Nam.

Dễ có thể thấy rằng, Toyota Camry thế hệ mới TMV đã chuyển từ lắp ráp trong nước sang nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, đây có thể là động cơ để Fortuner sắp tới sẽ được lắp ráp trong nước. Sắp tới, Toyota Việt Nam sẽ tập trung vào việc lắp ráp phân phối các dòng xe chủ lực, phân khúc B có Vios, MPV 7 chỗ có Innova và SUV 7 chỗ sắp tới sẽ là Fortuner.​

Chùng chờ đón sự bùng nổ của Toyota Fortuner trong thời gian tới.