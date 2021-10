Toyota Corolla Altis tặng lệ phí trước bạ “khủng” nhất từ trước tới nay

Thứ Năm, ngày 14/10/2021 08:00 AM (GMT+7)

Trong tháng 10/2021, Toyota Việt Nam hỗ trợ lệ phí trước bạ lên tới 40 triệu đồng cho tất cả các phiên bản Corolla Altis.

Tháng 10/2021, Toyota Việt Nam (TMV) triển khai chương trình ưu đãi “Tưng bừng ưu đãi, vạn lời tri ân” cho khách hàng. Theo đó, nhiều mẫu xe Toyota cả nhập khẩu lẫn sản xuất lắp ráp trong nước sẽ được ưu đãi bằng các hình thức khác nhau. Đáng chú ý, Toyota Corolla Altis là mẫu xe nhận được ưu đãi cao nhất.

Khách mua Toyota Corolla Altis được hỗ trợ 40 triệu đồng lệ phí trước bạ trong tháng 10/2021

Cụ thể, khách hàng mua Toyota Corolla Altis bất kỳ phiên bản nào cũng sẽ được hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ lên tới 40 triệu đồng. Đây được xem là chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ nhiều nhất từ trước tới nay đối với một mẫu xe Toyota từ chính hãng.

Sau khi được hỗ trợ lệ phí trước bạ, khách hàng mua xe trên thực tế chỉ cần bỏ ra số tiền cao nhất từ 693 – 723 triệu đồng khi mua Toyota Corolla Altis. Bởi trên thực tế, đại lý cũng đang giảm giá thêm vài chục triệu đồng cho mẫu xe này. Tổng mức giảm giá có thể lên tới 80 triệu đồng, tương đương khoảng 100% lệ phí trước bạ.

Toyota Corolla là mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại của Toyota trên toàn cầu. Trải qua 55 năm kể từ khi chiếc Corolla đầu tiên xuất xưởng, tháng 7/2021 vừa qua, doanh số mẫu xe này trên toàn cầu đã đạt được cột mốc quan trọng với hơn 50 triệu xe tới tay khách hàng. Toyota cho biết cứ mỗi 28 giây lại bán một chiếc xe mang nhãn hiệu Corolla tại hơn 150 quốc gia trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Toyota Corolla Altis hiện đang được bán ra với 2 phiên bản sử dụng động cơ 1.8 lít, cho công suất tối đa 138 mã lực đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Điều này giúp xe hoạt động êm ái, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoại thất Toyota Corolla Altis phiên bản nâng cấp trẻ trung, thể thao hơn

Phiên bản đang được bán ở thị trường trong nước được trang bị gói thiết kế thể thao hiện đại, cản trước cùng nẹp hông mới tạo nên những đường khí động học trẻ trung, thể thao và năng động nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng.

Trên phiên bản Toyota Corolla 1.8E CVT, Corolla Altis có nhiều trang bị hiện đại như la-zăng 16 inch, chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động, ghế lái chính điện 10 hướng, hệ thống chống trộm mã hóa khóa động cơ, đầu DVD tích hợp Apple Car play và Android Auto, hỗ trợ kết nối smartphone cho người dùng.

Không gian nội thất rộng rãi, đầy đủ tiện nghi trên Toyota Corolla Altis

Phiên bản Toyota Corolla Altis 1.8G CVT có thêm các trang bị cao cấp hơn như cụm đèn trước full LED, đèn pha tự động bật/ tắt và mâm xe nâng kích thước từ 16 lên thành 17 inch. Bên cạnh đó, phiên bản 1.8G còn được bổ sung thêm tính năng khởi hành ngang dốc và hệ thống cân bằng góc chiếu tự động.

Cả 2 phiên bản Toyota Corolla Altis mới đều có camera lùi, gạt mưa tự động, gập gương tự động, gương chiếu hậu ngoài và gương chiếu hậu trong chống chói tự động.

Trang bị an toàn đầy đủ là điểm nhấn trên Toyota Corolla Altis

Toyota Corolla Altis mới vẫn được trang bị các tính năng an toàn vượt trội như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (VSC), hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) và 7 túi khí tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành khách an toàn trong mọi tình huống. Với những trang bị này, Corolla đã đạt được 5 sao theo tiêu chuẩn chất lượng an toàn ASEAN NCAP.

Thêm vào đó, Toyota Corolla Altis còn có những giá trị riêng đậm chất Toyota như sự bền bỉ, tin cậy, giữ giá. Đây cũng chính là những yếu tố giúp Toyota Corolla Altis tạo được dấu ấn tại thị trường Việt Nam từ những ngày đầu cho tới nay.

Bên cạnh Toyota Corolla Altis, một mẫu sedan được lắp ráp trong nước khác của hãng là Vios cũng đang được ưu đãi mạnh trong tháng 10. Khách hàng mua Toyota Vios sẽ được hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ và tặng camera hành trình trị giá 4,51 triệu đồng. Trong đó, phần lệ phí trước bạ hỗ trợ đối với Toyota Vios G/GR-S là 20 triệu đồng, còn bản E MT/ CVT là 14,5 triệu đồng.

Ngoài Toyota Corolla Altis, khách hàng mua Vios cũng được hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ kèm quà tặng

Thêm vào đó, khách hàng khi mua Toyota Vios trả góp còn được Công ty tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ lãi suất ưu đãi cố định trong 6 tháng đầu chỉ 2,99%/ năm. Chỉ với số tiền thanh toán ban đầu từ 95 triệu đồng và thanh toán hàng tháng từ 4 triệu đồng (trong 6 tháng đầu), khách hàng đã có thể sở hữu xe Vios.

Cũng trong tháng 10/2021, khách hàng mua Toyota Fortuner Legender 2.4AT 4x2 và 2.8AT 4x4 sẽ được tặng gói bảo hiểm vật chất 13 tháng chính hãng Toyota (gói bảo hiểm vàng) có giá trị từ 16.132.500 – 19.359.000 đồng tuỳ từng phiên bản và màu sắc xe.

Ngoài các mẫu xe kể trên, chương trình ưu đãi cho Toyota Rush và Wigo cũng vẫn đang được thực hiện cho đến hết ngày 31/12.

Bên cạnh các ưu đãi cho khách hàng mua xe mới, trong tháng 10/2021, TMV cũng hỗ trợ giảm giá 15% dầu động cơ, phụ tùng bảo dưỡng và phụ tùng hao mòn tự nhiên cho tất cả các khách hàng Toyota cài đặt ứng dụng Toyota Vietnam để nhận mã khuyến mại và đặt lịch hẹn trước với đại lý. Chương trình kéo dài từ 1/10 – 30/11 tại các đại lý Toyota trên cả nước.

