Top 5 xe chạy dịch vụ dưới 600 triệu đầy đủ tiện nghi, tiết kiệm nhiên liệu

Thứ Sáu, ngày 03/04/2020 06:00 AM (GMT+7)

Hyundai Grand i10, Kia Morning, Honda City,... là những mẫu xe phù hợp tiêu chí nhỏ gọn để dễ dàng di chuyển trong đô thị, đầy đủ tiện nghi, tiết kiệm nhiên liệu và trong tầm giá dưới 700 triệu.

Cùng điểm qua 5 mẫu xe tầm giá dưới 700 triệu đầy đủ tiện nghi tiết kiệm nhiên liệu rất hợp lý để chạy dịch vụ.

1. Kia Morning (299-393 triệu đồng)

Kia Morning là một trong những mẫu xe được lựa chọn nhiều nhất cho việc chạy dịch vụ. Với kiểu dáng nhỏ gọn, phù hợp với di chuyển trong đô thị. Chi phí bảo dưỡng, bảo trì tương đối thấp và tiết kiệm nhiên liệu.

Kia Morning phân phối tại thị trường Việt Nam được THACO lắp ráp trong nước và phân phối với 4 phiên bản gồm MT, AT, AT Deluxe và AT Luxury. Xe trang bị động cơ 1.25L có công suất 86 mã lực và mô-men xoắn 120 Nm, hộp số là loại số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp.

Một số trang bị nổi bật của Kia Morning gồm vô-lăng bọc da, màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, sạc điện thoại không dây, bản đồ 3D, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, Cruise Control, cảm biến áp suất lốp, cửa sổ trời… Trang bị an toàn cơ bản trên xe gồm: hệ thống túi khí, phanh ABS/EBD, cảm biến lùi…

2. Toyota Wigo - (345 ~ 405 triệu VNĐ)

Wigo là mẫu xe nhỏ nhắn nhất thuộc phân khúc A của ông lớn Toyota. Ngoại trừ thiết kế nội thất có hơi lỗi thời thì Wigo có trang bị tính năng ở mức tốt và giá bán hợp lý. Chi phí bảo dưỡng cũng khá rẻ nên được chọn lựa để chạy dịch vụ nhiều.

Toyota Wigo là chiếc hatchback cỡ nhỏ với kích thước tổng thể dài 3660mm, rộng 1600mm và cao 1520mm, ngoại hình xe Toyota Wigo được thiết kế năng động, trẻ với đèn trước dạng bóng chiếu, tích hợp dải đèn LED định vị, đèn sương mù, vành xe hợp kim nhôm thể thao. Nhìn từ phía sau, phiên bản hatchback của hãng xe Toyota cũng mang lại ấn tượng thể thao với cánh hướng gió phía sau và cụm đèn hậu LED.

Toyota Wigo trang bị động cơ xăng 1.2L có công nghệ Dual-VVTi van biến thiên kép, công suất tối đa 86 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 107Nm ở 4.200 vòng/phút. Đi cùng đó là tùy chọn hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

3. Hyundai Grand i10 (330-415 triệu đồng)

Ứng cử viên đến từ thương hiệu Hàn Quốc - Hyundai Grand i10 là mẫu xe dẫn đầu nhóm xe đô thị cỡ nhỏ tại Việt Nam năm 2019. Với mức giá hấp dẫn, chi phí sử dụng tiết kiệm, có tùy chọn hatchback và sedan đi cùng nhiều cấu hình động cơ phù hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng trong đó có chạy dịch vụ.

Hyundai Grand i10 tại thị trường Việt Nam có 2 tùy chọn động cơ: động cơ Kappa 1.0L cho công suất 66 mã lực, mô-men xoắn cực đại 94 Nm và động cơ Kappa 1.2L cho công suất 87 mã lực, mô-men xoắn cực đại 120 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của Grand i10 là 6,7L/100km đối với đường đô thị và 4,6L100 km đối với đường trường.

Grand i10 có không gian nội thất rộng rãi, thoải mái. Các trang bị trên xe gồm vô-lăng 3 chấu bọc da, tích hợp các nút bấm điều khiển, màn hình trung tâm cảm ứng tương thích với Apple CarPlay và Android Auto. Các trang bị an toàn trên Grand i10 gồm 2 túi khí, phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESC, camera quan sát phía sau.

4. Toyota Vios (513 - 586 triệu đồng)

Mẫu xe “quốc dân” không còn xa lạ gì với người Việt Nam. Toyota Vios liên tục là mẫu xe bán chạy nhất nhóm ôtô hạng B nói riêng và toàn thị trường xe du lịch Việt Nam nói chung. Tuy giá bán có cao hơn đối thủ đôi chút nhưng Vios vẫn được tin dùng để chạy dịch vụ nhờ thương hiệu phổ biến, giữ giá, động cơ bền bỉ và tiết kiệm.

Toyota Vios 2020 được nâng cấp trang bị ở tất cả các phiên bản để thoát mác “trang bị nghèo nàn không tương xứng với giá bán". Trong đó, phiên bản Vios E MT giá rẻ nhất, thường được sử dụng chạy dịch vụ cũng sở hữu gương chiếu hậu gập điện, camera lùi, hệ thống giải trí kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Vios sở hữu nội thất rộng rãi và thoáng đãng nhờ cách bố trí hợp lý. Xe trang bị động cơ 2NR-FE 4 xy lanh, 1.5L sản sinh công suất 107 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Với công suất vừa phải, Vios có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 7,3L/100km đối với đường đô thị và 5L/100km cho đường trường.

Bạn sẽ có 3 lựa chọn phiên bản động cơ đi kèm giá bán là: E MT (470-490 triệu đồng), hoặc bản E CVT (520-540 triệu đồng) và G CVT (570 triệu đồng).

5. Honda City (559-599 triệu đồng)

Sedan hạng B Honda City gây ấn tượng bởi thiết kế trẻ trung, cá tính và sở hữu nhiều công nghệ hiện đại. Lưới tản nhiệt dạng tổ ong cỡ lớn được sơn tối màu và cản trước chắc chắn mang đến cảm giác thể thao. Phần đuôi khỏe khoắn với các chi tiết bằng nhựa màu đen.

Honda City sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 1.5L, sản sinh công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Honda City có mức tiêu hao nhiên liệu ở khoảng 8L/100 km cho đường đô thị và khoảng 5L/100 km cho đường trường. City đang được phân phối với 2 phiên bản CVT và TOP.

Khoang nội thất bên trong Honda City được trang bị vô-lăng 3 chấu bọc da, hai lẫy chuyển số sau vô-lăng, màn hình trung tâm 6,8 inch cảm ứng tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Không gian rộng rãi vừa đủ cho 4 người. Khoảng để chân và khoảng thoáng trên đầu thoải mái với phần lớn vóc dáng người Việt.

Về an toàn, Honda City sở hữu một số tính năng như 6 túi khí, phanh ABS kết hợp phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ cân bằng điện tử, cảm biến lùi, khởi hành ngang dốc.

