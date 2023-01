Top 10 mẫu sedan thể thao nhanh nhất đến từ Nhật Bản

10. Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Makinen Edition

Evolution VI Tommi Makinen là một phiên bản nâng cấp của chiếc Mitsubishi Evolution thế hệ thứ 6 và chỉ được sản xuất có giới hạn, với mục đích kỷ niệm bốn danh hiệu vô địch WRC liên tiếp của Tommi Makinen. Với tên gọi khác là EVO 6.5, xe có phần cản trước đặc biệt, ghế Recaro in nổi logo của Tommi Makinen cùng một số thay đổi nhằm nâng cao hiệu suất chuyển động.

Xe sở hữu động cơ tăng áp 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.0 lít, được điều chỉnh để mang lại hiệu suất tối ưu trên đường trường. Chiếc sedan này sản sinh công suất 276 mã lực và mô-men xoắn đạt 372.9 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4,5 giây với tốc độ tối đa là 240 km/h.

9. Mitsubishi Galant VR-4 (thế hệ thứ 8)

Mitsubishi VR-4 thế hệ 8 là một trong những phiên bản có hiệu suất cao nhất của dòng xe Galant. Được ra mắt để tuân thủ các quy định về đua xe thể thao do FIA (Liên đoàn Ô tô Quốc tế) quản lý, đây là gương mặt đại diện của Mitsubishi cạnh tranh ở phân khúc sedan thể thao trước khi chiếc Lancer Evo được ra mắt.

VR-4 được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh cùng động cơ V6 2,5 lít. Khối động cơ này đã được hãng nâng cấp đáng kể, giúp tăng công suất 15% so với mẫu xe tiền nhiệm lên thành 276 mã lực. Thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h của Galant VR-4 là 5,3 giây đối với hộp số sàn 5 cấp và 5,7 giây đối với hộp số tự động 5 cấp. Ở trường hợp không bị giới hạn về mặt tốc độ, chiếc xe có thể đạt tối đa xấp xỉ 257 km/h.

8. Subaru WRX 2022

Subaru đã áp dụng những kỹ thuật sản xuất của họ trong nhiều thập kỉ tại Giải vô địch đua xe Đường trường Thế giới (WRC) lên mẫu WRX 2022 hoàn toàn mới này.

Khối động cơ tăng áp Boxer 4 xi-lanh 2.4 lít cùng hệ thống dẫn động 4 bánh đối xứng linh hoạt. Xe có công suất 271 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Với dàn phụ tùng mạnh mẽ này, WRX 2022 dễ dàng tăng tốc lên 96 km/h chỉ trong vòng 5,5 giây và đạt tốc độ tối đa là 249 km/h

Các lựa chọn hộp số cho WRX 2022 là hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT mới, hay còn gọi là hộp số Hiệu suất Subaru (SPT).

7. Acura TLX Type S

Sau hơn một thập kỉ gián đoạn, vào năm 2021, Acura đã cho ra mắt mẫu TLX Type S. Thương hiệu đến từ hãng sản xuất Honda cho biết đây là phiên bản biến thể có hiệu suất cao của dòng xe TLX thế hệ thứ hai mà hãng đang phát triển. Tuy nhiên, để có thể thống trị thị trường ở phân khúc này, TLX Type S sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt đến từ BMW M340i, Audi S4 hay Cadillac CT5-V.

Cung cấp sức mạnh cho Acura TLX Type S là động cơ V6 tăng áp kép, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất 355 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm. Type S được trang bị hệ thống dẫn động SH-AWD đặc trưng của Acura hỗ trợ truyền thêm 70% công suất cho cầu sau hoặc tối đa 100% công suất tới một trong hai bánh sau. Acura TLX Type S tăng tốc từ trạng thái dừng lên 96 km/h trong 4,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 249 km/h.

6. Infiniti Q50 Red Sport 400

Dựa trên Q50 3.0t, Infiniti Q50 Red Sport 400 là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự sang trọng và hiệu suất. Xe cung cấp khả năng xử lý ổn định trên những cung đường ngoằn ngoèo và kèm theo một danh sách dài các thiết bị tiêu chuẩn hiện đại như phanh thể thao, hệ thống treo năng động có thể tùy chỉnh, ghế bọc da và hệ thống lái trợ lực dựa trên thanh răng, cùng nhiều trang bị khác.

Nhưng điểm đáng chú ý nhất của Q50 nằm ở khối động cơ V6 tăng áp kép, dung tích 3.0 lít mạnh mẽ, cung cấp công suất 400 mã lực và mô-men xoắn 474 Nm, được kết nối với hộp số tự động bảy cấp. Nó đi kèm với hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn, nhưng cũng có sẵn hệ dẫn động 4 bánh nếu tài xế muốn cải thiện độ bám đường. Trên đường đua, Q50 Red Sport 400 tăng tốc từ 0-96 km/h trong 4,5 giây và đạt tốc độ tối đa 249 km/h.

5. Mitsubishi Lancer Evo X FQ-440 MR 2014

Mitsubishi cho ra mắt Evo X FQ-440 MR vào năm 2014 trong sự kiện kỷ niệm 40 năm thương hiệu này xuất hiện trên thị trường Anh Quốc. Do đó, mẫu xe này chỉ được sản xuất giới hạn với số lượng 40 chiếc. Xe đã nâng cấp về mặt nội ngoại thất cũng như phần hiệu năng được thay đổi đáng kể. Nội thất có ghế xô bọc da Recaro và màn hình cảm ứng LCD 7 inch.

Những thay đổi về cơ học trong khối động cơ tăng áp 4 xi-lanh 2.0 lít bao gồm tăng áp HKS mới, sắp xếp lại ECU, cửa nạp, bộ làm mát trung gian và hệ thống ống xả Janspeed. Kết quả là công suất 440 mã lực và mô-men xoắn 558 Nm giúp chiếc xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,6 giây, đạt tốc độ tối đa 249 km/h.

4. Subaru WRX STI 2021

Giới mộ điệu nhìn nhận WRX STI là hình ảnh thu nhỏ của Subaru, nhờ có sự thành công của WRX đã biến hãng thành một thương hiệu toàn cầu. Mặc dù Subaru đã ngừng sản xuất mẫu xe hiệu suất cao này vào năm 2021, nhưng hệ dẫn động bốn bánh vĩnh viễn bền bỉ và hộp số sàn vẫn là những dấu ấn đáng chú ý cho đến ngày nay.

Động cơ tăng áp 4 xi-lanh phẳng, dung tích 2.0 lít, tạo ra công suất 310 mã lực và mô-men xoắn 393 Nm giúp WRX STI tăng tốc lên 96 km/h trong 5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 254 km/h. Tuy nhiên, xe có hệ thống treo tương đối cứng và tiếng ồn động cơ khó chịu khi di chuyển ở tốc độ thấp.

3. Lexus GS F

Với Lexus GS F 2020, thương hiệu cao cấp này đã tinh chỉnh mẫu GS và nâng cấp nó lên thành một chiếc sedan thể thao nhờ động cơ V8 vòng tua cao, hệ thống phanh lớn và hệ thống treo điều chỉnh thể thao. Chiếc sedan hạng trung hiệu suất cao này nằm giữa Lexus IS và mẫu LS.

Động cơ V8 hút khí tự nhiên 5.0 lít của xe tạo ra công suất 467 mã lực và mô-men xoắn 527 Nm, được truyền tới các bánh sau thông qua hộp số tự động tám cấp. Mặc dù khá vất vả để bắt kịp với những chiếc sedan thể thao khác cùng phân khúc như BMW M5, nhưng 4,4 giây để tăng tốc lên 96 km/h vẫn là một con số ấn tượng đối với một chiếc sedan lớn như vậy. Lexus GS F cũng tự tin với tốc độ tối đa lên tới 270 km/h.

2. Lexus IS 500 F SPORT Performance

Về mặt hiệu suất, chiếc sedan thể thao IS 500 này được đánh giá là mẫu sedan tốt nhất của Lexus. Nó kết hợp sự sang trọng và tiện nghi với sức mạnh và hiệu năng của một chiếc xe thể thao đích thực. Trong năm 2023, Lexus sẽ bổ sung gói ngoại thất đặc biệt mới cho IS 350 và IS 500.

Lexus IS 500 F Sport Performance trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên, dung tích 5.0 lít, có công suất cực đại 472 mã lực và mô-men xoắn 535.5 Nm. Được kết hợp với hộp số tự động tám cấp, IS 500 F Sport Performance tăng tốc lên 96km/h trong 4,4 giây và đạt tốc độ tối đa xấp xỉ 274 km/h.

1. Mitsubishi Lancer Evolution VIII FQ-400 2005

Ở phiên bản đầu tiên, Lancer là một chiếc sedan gia đình đơn giản. Tuy nhiên, Mitsubishi đã phát triển dòng xe Lancer EVO này trở thành huyền thoại trong các cuộc đua đường trường tại giải vô địch thế giới (WRC) và là một trong những mẫu xe được săn đón nhất của hãng.

Được sản xuất để kỷ niệm 30 năm thành lập Mitsubishi tại thị trường Anh, Evo VIII FQ-400 là chiếc sedan thể thao nhanh nhất vào thời điểm đó với tốc độ tối đa lên tới 282 km/h. Bốn động cơ tăng áp thẳng hàng 2.0 lít của nó sản sinh công suất 405 mã lực và mô-men xoắn 454 Nm tới tất cả các bánh xe thông qua hộp số sàn 6 cấp. Xe tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 3,8 giây. Đồng thời, hãng chỉ tung ra thị trường 100 chiếc, biến Evo VIII FQ-400 trở thành một trong những chiếc Mitsubishi đáng sưu tập nhất mọi thời đại.

Nguồn: https://tienphong.vn/top-10-mau-sedan-the-thao-nhanh-nhat-den-tu-nhat-ban-post1500487.tpoNguồn: https://tienphong.vn/top-10-mau-sedan-the-thao-nhanh-nhat-den-tu-nhat-ban-post1500487.tpo