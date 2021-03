Thông số chi tiết ô tô thuần điện "made in Vietnam" VinFast VFe34

Thứ Sáu, ngày 26/03/2021 06:00 AM (GMT+7)

VinFast VFe34 được xếp vào phân khúc SUV/crossover hạng C và sở hữu nhiều tính năng an toàn tân tiến, trang bị tiện nghi hiện đại.

Mẫu xe ôtô điện đầu tiên được VinFast đặt tên VFe34. Hãng đang nhận cọc 10 triệu đồng/xe và dành ưu đãi lớn cho những khách hàng đặt sớm. Cụ thể, khách hàng mua xe VFe34 trước ngày 30/6/2021 sẽ được giảm 100 triệu đồng, chỉ còn 590 triệu. Bên cạnh đó, người đặt sớm còn được miễn phí thuê pin tiêu chuẩn trong 1 năm (tương đương 17,4 triệu đồng).

Ngoài ra, VinFast VFe34 được hãng xe Việt áp dụng chương trình “Đổi cũ lấy mới” với mức giảm là 30 triệu đồng. Như vậy, nếu đặt mua sớm và đổi từ xe khác sang VFe34, người dùng sẽ hưởng mức giảm lên tới 130 triệu, tức là từ 690 xuống còn 560 triệu đồng.

Tham khảo thông số kỹ thuật chi tiết mẫu ô tô thuần điện VinFast VFe34

Ngoại thất VinFast VFe34

VFe34 được VinFast định vị ở phân khúc SUV cỡ C, song với kích thước chiều dài x chiều rộng x chiều cao lần lượt là 4.300 x 1.793 x 1613, chiều dài cơ sở 2.610 mm thì VFe34 thực chất nằm ở giữa cỡ B và C (lớn hơn mẫu B-SUV nhưng lại nhỏ hơn mẫu C).

Tổng thể ngoại hình của VinFast VFe34 5 chỗ khá đơn giản nhưng vẫn trẻ trung và bắt mắt. Phần đầu xe mang nét đặc trưng của hãng xe Việt với logo chữ V lớn ở chính giữa. VFe34 sử dụng hệ thống đèn full LED có tính năng tự động bật/tắt ở đèn pha, gương chiếu hậu chỉnh, gập điện và tích hợp xi-nhan báo rẽ, cốp sau đóng/mở điện, mâm hợp kim 18 inch.

Đuôi xe cũng được thiết kế tương tự như mặt ca-lăng khi gồm logo chữ "V" ở chính giữa, dải đèn LED ở sau kéo dài từ cụm đèn vào chính giữa. Bên dưới là cản sốc lớn kèm ốp bảo vệ màu bạc, đem lại cảm giác khỏe khoắn.

VinFast VFe34 có 8 màu sắc ngoại thất cho khách hàng tùy chọn gồm: xanh lá cây, xanh dương, nâu, ghi, đen, đỏ, trắng, xám.

Nội thất VinFast VFe34

VinFast VFe34 sở hữu cửa kính điều chỉnh điện và có tính năng 1 chạm ở ghế lái, hệ thống giải trí của xe là màn hình cảm ứng kích cỡ 10 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto đi kèm 6 loa âm thanh, ghế bọc da nhưng hàng ghế trước chỉ có thể chỉnh cơ 6 hướng, điều hòa tự động 1 vùng tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng và lọc không khí, có cửa gió cho hàng ghế sau, gương chiếu hậu chống chói tự động.

Động cơ VinFast VFe34

VinFast VFe34 được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 110 kW và mô-men xoắn cực đại lên tới 242 Nm, đi kèm hệ thống treo trước MacPherson, hệ thống treo sau dạng thanh xoắn. Mẫu xe này sử dụng một bộ pin dung lượng 42kWh, có thể đi được quãng đường 300km sau mỗi lần sạc đầy.

Trang bị an toàn trên VinFast VFe34

VinFast VFe34 được trang bị hệ thống an toàn gồm: chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, khởi hành ngang dốc HAS, kiểm soát lực kéo TCS, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí.

Xe điện VinFast VFe34 còn có hệ thống tự lái với các tính năng như cảnh báo lệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe trước/sau, đèn pha tự động thích/ứng.

Bên cạnh đó, VFe34 cũng sở hữu một loạt tính năng thông minh như: Hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa, lên kế hoạch hành trình, tự động chẩn đoán và cảnh báo các vấn đề của xe, theo dõi tình trạng sạc pin, gọi dịch vụ cứu hộ khẩn cấp, định vị và tìm đến các trạm sạc/đại lý, cảnh báo nguy cơ có trộm, lưu thông tin người dùng và thiết lập xe tương ứng, điều khiển bằng giọng nói, lịch sử hoạt động của xe,…

Chế độ bảo hành và cách thức sử dụng pin

Xe điện VFe34 được bảo hành 10 năm. VinFast cũng triển khai mô hình thuê pin, thay vì bán kèm pin. Khi bộ pin có khả năng tiếp nhận sạc dưới mức 70%, người dùng sẽ được hãng đổi pin mới.

Theo tính toán của VinFast, chi phí thuê pin và sạc điện hàng tháng của người dùng sẽ bằng chi phí mua xăng. Với VFe34, phí thuê bao pin hàng tháng là 1,45 triệu đồng, quãng đường di chuyển tối đa 1.400 km, mức di chuyển trung bình của ôtô tại Việt Nam. Nếu đi quá mức này, khách sẽ trả thêm 998 đồng mỗi km. Nếu cộng thêm chi phí sạc điện khoảng 484 đồng mỗi km, tổng chi phí thuê pin và sạc điện là 1.482 đồng mỗi km.

Bà Thái Thị Thanh Hải, Tổng Giám đốc VinFast chia sẻ: "Về bản chất, VFe34 là xe điện, nhưng chúng tôi tạo ra sản phẩm mà người dùng có thể so sánh trực tiếp với xe xăng. Người dùng không cần trả tiền mua pin. Chi phí thuê pin và sạc điện tương đương mức tiêu hao xăng, trong khi giá cả, tính năng vượt trội so với động cơ xăng truyền thống".

Người dùng VFe34 có thể sạc pin tại nhà hoặc tại các trạm sạc của VinFast. Hiện, hãng này đang xây dựng hệ thống trạm sạc trên toàn quốc, mục tiêu 40.000 cổng sạc ôtô điện đến cuối 2021.

Dự kiến, những chiếc VFe34 đầu tiên sẽ đến tay khách Việt vào tháng 11/2021.

