THACO xuất khẩu xe khách cỡ lớn đi thị trường Philippines

Thứ Hai, ngày 30/12/2019 06:00 AM (GMT+7)

Công ty ô tô Trường Hải (Thaco) vừa xuất lô hàng gồm 15 chiếc xe buýt sang thị trường Philippines. Đây là lô hàng đầu tiên trong hợp đồng hơn 200 chiếc mà đơn vị này đạt được với đối tác trong năm 2020.

Trước đó, từ năm 2017, Thaco và Công ty Autodelta (Philippines) đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát thị trường Philippines để thiết kế và phát triển sản phẩm xe buýt theo yêu cầu của khách hàng.

Đến tháng 5/2019, Thaco hoàn thiện hai xe buýt mẫu xuất sang Philippines để chạy thử nghiệm và đã được khách hàng Philippines chấp nhận. Đây là mẫu xe được Trung tâm R&D Thaco Bus thiết kế hoàn toàn mới, với tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 45%, sử dụng động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 do hãng Volvo (Thụy Điển) cung cấp.

Vừa qua, ngày 24/12, Thaco đã tiến hành xuất khẩu sang Myanmar 120 xe du lịch Kia Cerato phiên bản Deluxe được sản xuất tại Nhà máy Thaco Kia ở Khu công nghiệp Thaco Chu Lai - Quảng Nam. Đối tác nhập khẩu là Công ty Super Seven Stars Motors Industry Co., Ltd (SSS) có trụ sở tại thành phố Yangon - Myanmar. SSS là nhà sản xuất và phân phối độc quyền xe du lịch Kia tại Myanmar, sản xuất và kinh doanh xe du lịch các thương hiệu Peugeot, SsangYong và xe bus.

Xe du lịch Kia Cerato có các linh kiện nội địa hóa được sản xuất tại các nhà máy công nghiệp hỗ trợ trong Khu công nghiệp Thaco Chu Lai như: body, ghế, cản, dây điện, cửa, capô, cốp xe, ống xả, máy lạnh, AVN (thiết bị nghe nhìn và định vị trên xe)…

Phần ngoại thất xe bao gồm thân vỏ, khung xe, linh kiện cơ khí, linh kiện composite và phần nội thất được thiết kế và sản xuất tại Chu Lai. Theo công bố của Thaco, họ đã đã gia tăng tỷ lệ nội địa hóa xe buýt lên trên 60%, xe tải 40%, xe du lịch bình quân 25%, trong đó một số mẫu xe du lịch đạt trên 40%, đáp ứng tiêu chí giá trị hàm lượng khu vực RVC (Regional Value Content) để hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0% theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (Hiệp định ATIGA).

Cũng trong dịp này, Thaco đã xuất khẩu các lô linh kiện phụ tùng gồm két giàn nóng máy lạnh, áo ghế, bọc cần số xe du lịch và xe đẩy hành lý sân bay sang Hàn Quốc và Nhật Bản. Các linh kiện trên được sản xuất tại các nhà máy ghế, máy lạnh và tổ hợp cơ khí tại Khu công nghiệp Thaco (Chu Lai, Quảng Nam).

Riêng phần áo ghế cho xe du lịch, đại diện Thaco nói rằng, họ đã xuất khẩu cho các đối tác và nhà sản xuất lắp ráp các thương hiệu ô tô như KIA, Hyundai, Honda… Dự kiến kế hoạch xuất khẩu năm 2020 đạt 110.000 bộ.

Đối với sản phẩm bọc cần số, trong năm 2019 đã sản xuất và xuất khẩu 550.000 bộ sang thị trường Hàn Quốc cho các đối tác Hyundai, KIA. Dự kiến năm 2020 sẽ xuất khẩu hơn 900.000 bộ. Đối với két giàn nóng máy lạnh, mỗi năm Thaco xuất khẩu hơn 50.000 sản phẩm sang Hàn Quốc. Tổng sản lượng xuất khẩu năm 2019 là 71.000 bộ; dự kiến năm 2020 sẽ xuất khẩu 110.000 bộ.

Trước đó, đơn vị này cũng đã xuất khẩu lô xe KIA Cerato sang thị trường Myanmar. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco cho biết, sắp tới, các sản phẩm của đơn vị này sẽ xuất sang Thái Lan, Singapore…

