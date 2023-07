TC Group bán hơn 5.000 xe Hyundai trong tháng 06/2023

Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng tháng 6/2023. Theo đó, tổng doanh số xe Hyundai tháng 6 đạt 5.108 xe, tăng trưởng 42,9% so với tháng 5/2023

Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 6 với 1.539 xe đến tay khách hàng, tăng trưởng 67,3% so với tháng trước đó. Hai vị trí tiếp theo có sự đổi chỗ so với tháng 5/2023 khi Hyundai Grand i10 vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 với 712 xe bán ra, tăng trưởng 74,9% còn Hyundai Creta với 655 xe đứng ở vị trí thứ 3, tăng trưởng 31,5%.

Hyundai Santa Fe đứng thứ 4 với doanh số 565 xe, tăng trưởng gấp 2 lần so với tháng 5/2023. Tiếp đến là Hyundai Tucson với 412 xe, tăng trưởng 2,5 lần so với tháng trước đó. Hyundai Elantra với 272 xe bán ra, tăng trưởng 83,8% so với tháng 5/2023. Hyundai Stargazer có sự sụt giảm nhẹ khi chỉ đạt doanh số 230 xe. Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 723 xe bán ra trong tháng 6/2023.

Tổng kết nửa đầu năm 2023, doanh số các mẫu xe mang thương hiệu Hyundai đạt 28.011 xe bán ra, bằng 62% so với cùng kỳ năm 2022. Bước sang tháng 7/2023, các chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước sẽ mang theo kỳ vọng thúc đẩy doanh số khởi sắc trong 6 tháng bán hàng cuối năm.

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 6/2023. (đơn vị: xe)

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tc-group-ban-hon-5-000-xe-hyundai-trong-thang-06-2023-a616990.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tc-group-ban-hon-5-000-xe-hyundai-trong-thang-06-2023-a616990.html