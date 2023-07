Ảnh thực tế Mazda CX-5 2023 tại đại lý Việt Nam

Ngày 8/7 vừa qua, THACO AUTO đã giới thiệu đến khách hàng Việt Nam mẫu xe Mazda CX-5 2023 với thiết kế mới, bổ sung trang bị và đặc biệt là mức giá niêm yết rẻ hơn bản cũ.

Sau khi ra mắt được vài ngày, Mazda CX-5 2023 đã được vận chuyển về đại lý với đa dạng phiên bản để trưng bày và bàn giao cho các khách hàng đầu tiên.

Mazda CX-5 2023 sở hữu chiều dài tổng thể 4.590 mm, chiều rộng 1.845 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Khoảng sáng gầm xe 200 mm.

Được ứng dụng ngôn ngữ thiết kế – Artful Design với triết lý “mỹ thuật lay động cảm xúc” nên diện mạo của Mazda CX-5 2023 trông mới mẻ và khác lạ hơn, nhất là phần đầu xe.

Theo đó, cụm đèn phía trước của Mazda CX-5 2023 được thiết kế hoàn toàn mới với hình tượng “đôi mắt” sống động. Lưới tản nhiệt cũng được làm mới với thiết kế xếp tầng, tạo hiệu ứng 3D. Đường viền lưới tản nhiệt đặc trưng “Signature Wing” kích thước lớn vẫn là yếu tố nhận diện đặc trưng của thương hiệu Mazda được nối liền với cụm đèn trước LED có họa tiết đan xen vào nhau.

Mẫu CUV 5 chỗ Mazda CX-5 2023 được thiết kế với nóc xe cao, mang đến không gian và tư thế ngồi thoải mái. Thân xe nổi bật với bộ mâm đúc hợp kim 19 inch thiết kế mới. Đặc biệt, mâm xe cũng thay đổi khi nâng cấp các gói tùy chọn Sport hay Exclusive.

Đuôi xe có cụm đèn hậu LED tinh xảo, được thiết kế theo xu hướng hiện đại kết hợp với hệ thống ống xả kép đậm chất thể thao.

Khoang cabin Mazda CX-5 2023 tạo ấn tượng với vô lăng bọc da, tích hợp tính năng sưởi vô lăng, một đặc tính phù hợp với thị trường phía Bắc. Màn hình HUD hiển thị các thông tin vận hành trên kính chắn gió. Màn hình giải trí trung tâm 8’’ kết nối Apple CarPlay không dây/Android Auto kết hợp “Mazda Connect” hiện đại.

CX-5 2023 được trang bị vô lăng bọc da, tích hợp tính năng sưởi, màn hình HUD hiển thị các thông tin vận hành trên kính chắn gió, màn hình giải trí trung tâm 8 inch kết nối Apple CarPlay không dây/Android Auto kết hợp “Mazda Connect” hiện đại. Xe còn có hệ thống âm thanh vòm 10 loa Bose với công nghệ âm thanh vòm, tự điều chỉnh âm lượng thích ứng với tốc độ xe.

Ngoài ra, Mazda CX-5 2023 còn được gia tăng thêm các trang bị tiện nghi như: hàng ghế trước với cửa kính 2 lớp; cửa kính trước và sau chống tia UV và ánh sáng xanh; nút bấm điều khiển kính cửa 1 chạm ở tất cả các hàng ghế; bệ tỳ tay trung tâm tích hợp các cổng kết nối; cửa sổ trời; Gương chiếu hậu trong dạng tràn viền chống chói tự động; gương chiếu hậu ngoài gập tự động tích hợp sấy kính; cốp điện tiện nghi với chức năng đá cốp rảnh tay.

Mazda CX-5 2023 sử dụng khối động cơ SkyActiv-G 2.0L mạnh 154 mã lực tại 6.000 vòng/phút và 200 Nm tại 4.00 vòng/phút, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước. Xe có 2 chế độ lái là Normal và Sport.

Tính năng an toàn trên Mazda CX-5 2023 nổi bật với trang bị công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) giúp chủ động tăng cường ổn định thân xe. Hệ thống này còn cho phép điều khiển thời điểm chuyển hướng bằng cách tác động vào hệ thống phanh để tăng cường sự ổn định của xe, đặc biệt là khi thoát cua, khôi phục xe về đường chạy thẳng nhanh chóng.

Bên cạnh đó, Mazda CX-5 2023 còn được trang bị: camera 360, công nghệ phanh và lái chủ động, cảnh báo điểm mù,cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường, 6 túi khí, hỗ trợ phanh ABS, cân bằng điện tử,…

Mazda CX-5 2023 có 6 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm: Trắng (Snowflake White Pearl), Xám (Machine Grey), Đỏ (Soul Red Crystal), Xanh (Deep Crystal Blue), Đen (Jet Black) và một màu mới Vàng ánh kim (Platinum Quartz).

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 được phân phối với 3 phiên bản: 2.0 Deluxe; 2.0 Luxury và 2.0 Premium. Giá của các phiên bản này lần lượt là 749 - 789 - 829 triệu VNĐ. Riêng đối với phiên bản Premium, lần đầu tiên Mazda giới thiệu đến khách hàng thêm 2 gói tùy chọn trang bị hoàn toàn mới là Sport và Exclusive. Khách hàng lựa chọn gói tùy chọn này sẽ phải chi thêm 20 - 40 triệu đồng.

Ảnh: Đại lý Mazda

