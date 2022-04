Tăng gấp đôi doanh số, Honda City tiếp tục giữ bảng vàng của hãng xe Nhật

Thứ Hai, ngày 18/04/2022 16:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Với 1.744 xe bán ra thị trường tháng 3/2022, doanh số xe Honda City gấp 2,26 lần so với tháng trước, chiếm 48,4% tổng doanh số toàn hãng.

Ngày 12/4/2022, Công ty Honda Việt Nam (HVN) thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy và ô tô trong tháng 3/2022. Kết quả được tổng hợp bởi Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà Phân phối ô tô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN.

Tháng 3/2022 có 180.853 xe máy Honda đến tay khách Việt

Đối với mảng kinh doanh xe máy, có 180.853 xe máy Honda đến tay khách Việt trong tháng 3/2022, tăng 23,4% so với tháng trước và tăng 20,5 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Cộng dồn năm tài chính 2022, có 2.052.007 xe máy Honda đến tay khách hàng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. So với doanh số cộng dồn 2 tháng đầu năm 2022, doanh số cộng dồn quý I/2022, lượng xe máy bán ra so với cùng kỳ năm ngoái chênh lệch đã ít hơn.

Trong đó, ở dòng xe số, tháng 3/2022, Wave Alpha vẫn là xe bán chạy nhất với doanh số đạt 28.820 xe, chiếm 15.9% tổng doanh số bán xe máy của HVN trong tháng 3/2022.

Ở dòng xe ga, Honda Vision với 46.667 xe bán ra là xe ga bán chạy nhất của Honda, chiếm 25.8% tổng doanh số bán xe máy của HVN trong tháng 3/2022.

Honda Winner X tiếp tục là mẫu xe côn tay "ăn khách" nhất hãng xe Nhật với doanh số đạt 11.279 xe, chiếm 6,2% tổng doanh số bán xe máy của HVN trong tháng 3/2022.

Ở mảng ô tô, Honda City tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất hãng trong tháng với 1.744 xe bán ra

Đối với mảng kinh doanh ô tô, tháng 3/2022, có 3.604 ô tô Honda bán ra thị trường, tăng 96,9% so với tháng trước và tăng 44,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cộng dồn năm tài chính 2022, có 24.121 ô tô Honda đến tay khách Việt, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, Honda City với 1.744 xe bán ra thị trường, chiếm 48,4% tổng sản lượng bán ô tô của HVN trong tháng 3/2022 và tăng gấp 2,26 lần doanh số của mẫu xe này trong tháng trước.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/tang-gap-doi-doanh-so-honda-city-tiep-tuc-giu-bang-vang-cua-hang-xe-n...Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/tang-gap-doi-doanh-so-honda-city-tiep-tuc-giu-bang-vang-cua-hang-xe-nh-d548846.html