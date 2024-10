Tài chính 1 tỷ đồng có nên xuống tiền cho Mazda CX-8

Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam vào năm 2019, Mazda CX-8 đã khẳng định vị thế của mình trong phân khúc SUV hạng D cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Santa Fe, Ford Everest, Toyota Fortuner và Kia Sorento. Dòng xe này hiện có phiên bản rẻ nhất là Luxury có giá 949 triệu đồng, cùng các lựa chọn cao cấp hơn có giá lên đến 1,129 tỷ đồng.

Mazda CX-8 có giá từ giá 949 triệu đồng.

Những ưu điểm trên Mazda CX-8

Khi nhắc đến việc mua một chiếc SUV hạng D hay bất kỳ mẫu xe nào khác, việc nắm bắt những ưu điểm trên sản phẩm sẽ giúp người dùng có quyết tâm hơn trong việc mua chiếc xe đó hay không.

- Thiết kế tinh tế

Với ngôn ngữ thiết kế KODO hiện đại, Mazda CX-8 mang đến một diện mạo sang trọng và cuốn hút. Đầu xe được thiết kế liền mạch với các chi tiết tinh xảo tạo nên sự hài hòa và ấn tượng. Những điểm nhấn như gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, viền cửa sổ mạ crôm và cụm ăng-ten dạng vây cá không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn thể hiện sự trẻ trung, năng động trên xe.

Không gian nội thất của xe rất rộng rãi.

- Không gian nội thất rộng rãi

Với chiều dài cơ sở 2.930 mm, Mazda CX-8 sở hữu không gian nội thất rộng rãi nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ. Đáng chú ý là hàng ghế thứ hai được thiết kế cao hơn, giúp hành khách phía sau có tầm nhìn tốt hơn. Hàng ghế thứ ba cũng được chăm chút với đệm ghế dày dặn và tựa lưng cao, mang lại sự thoải mái cho cả những chuyến đi dài.

- Tiện nghi tiên tiến

Mazda CX-8 không chỉ nổi bật với thiết kế mà còn với các trang bị tiện nghi hiện đại. Tất cả các phiên bản đều được trang bị đèn pha và đèn hậu Full LED, cùng với các tính năng tự động thông minh như bật/tắt đèn và gạt mưa. Nội thất được bọc da Nappa cao cấp mang đến cảm giác sang trọng và dễ chịu. Các trang bị tiêu chuẩn như vô lăng bọc da, cụm đồng hồ kết hợp analog và kỹ thuật số cùng nhiều tính năng tiện ích khác tạo nên trải nghiệm lái tuyệt vời.

Nhiều trang thiết bị tiện ích mang lại cảm giác thú vị cho người lái.

- Hệ thống an toàn

Mazda CX-8 không chỉ chú trọng đến thiết kế và tiện nghi mà còn đặt cao sự an toàn. Các phiên bản ngoài phiên bản trên Luxury đều được trang bị gói i-Activsense với các tính năng an toàn tiên tiến như cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ phanh thông minh. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn khác bao gồm 6 túi khí, phanh ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo, đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách.

Các tính năng an toàn được ưu tiên trên Mazda CX-8.

Những nhược điểm trên Mazda CX-8

Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật nhưng Mazda CX-8 vẫn tồn tại một số nhược điểm mà người tiêu dùng cần lưu ý trước khi quyết định mua.

- Khả năng tăng tốc hạn chế ở tốc độ cao

Tất cả các phiên bản của Mazda CX-8 đều trang bị động cơ SkyActiv-G 2.5L cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mặc dù có tùy chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh nhưng khả năng tăng tốc của Mazda CX-8 ở dải tốc độ cao không thực sự nổi bật. Điều này chủ yếu do mẫu xe này chia sẻ cùng nền tảng động cơ với Mazda CX-5 nhưng trọng lượng nặng hơn 200 kg dẫn đến việc tăng tốc chậm hơn so với mong đợi.

Khả năng tăng tốc của xe ở dải tốc độ cao có hạn chế.

- Thiếu một số trang bị tiện nghi

Hơn nữa, Mazda CX-8 chưa được trang bị lẫy chuyển số và cảm biến áp suất lốp khiến người tiêu dùng cảm thấy thiếu sót. Lẫy chuyển số là một tính năng hữu ích giúp người lái dễ dàng thay đổi số mà không cần rời tay khỏi vô lăng, từ đó nâng cao khả năng kiểm soát xe trong các tình huống khẩn cấp. Cảm biến áp suất lốp cũng là một trang bị quan trọng giúp theo dõi tình trạng lốp xe và cảnh báo người lái khi có vấn đề, chẳng hạn như nổ lốp hay thủng lốp.

Trải nghiệm từ người dùng

Hầu hết những người đã trải nghiệm Mazda CX-8 đều đồng thuận rằng mẫu xe này nổi bật với không gian rộng rãi và hệ thống giải trí hiện đại. Hàng ghế thứ ba của mẫu SUV này không chỉ thoải mái mà còn đủ chỗ cho những hành khách cao lớn, điều mà nhiều người vẫn còn nghi ngờ. Đặc biệt, hàng ghế thứ ba này có thể gập phẳng tạo ra một không gian cabin rộng rãi lên tới 742 lít, khiến xe trở thành lựa chọn lý tưởng cho những chuyến đi xa.

Tùy theo nhu cầu mà người dùng có thể chọn Mazda CX-8.

Đối với hiệu suất của Mazda CX-8, được trang bị động cơ Skyactiv đã được cải tiến giúp tăng cường công suất ở vòng tua thấp. Điều này không chỉ mang lại khả năng vận hành êm ái mà còn giúp tiết kiệm nhiên liệu, tạo cảm giác lái thú vị và quen thuộc cho người dùng.

Nhìn chung, Mazda CX-8 là sự lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình đang tìm kiếm một chiếc SUV vừa rộng rãi vừa sang trọng. Tuy nhiên, giá bán của xe có phần cao hơn so với các mẫu SUV 7 chỗ phổ thông cỡ trung. Vì vậy nếu ngân sách hạn chế, người tiêu dùng có thể xem xét phiên bản Luxury, mặc dù không bao gồm gói an toàn i-Activsense nhưng vẫn khá hoàn hảo. Ngược lại nếu tài chính cho phép, phiên bản Premium sẽ mang lại nhiều tiện ích hơn. Đặc biệt, với những người yêu thích trải nghiệm lái xe và thường xuyên di chuyển trên các cung đường đèo núi, phiên bản với hệ dẫn động bốn bánh của Mazda CX-8 sẽ là lựa chọn lý tưởng nhằm đảm bảo an toàn và ổn định trong mọi điều kiện địa hình.

