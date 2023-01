Suzuki Jimny có thêm phiên bản 5 cửa, chưa hẹn ngày về Việt Nam

Theo thông tin được xác nhận từ Suzuki, phiên bản 5 cửa này sẽ là một phiên bản sở hữu kích thước dài hơn so với chiếc xe địa hình nhỏ gọn. Suzuki Jimny bản 5 cửa sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.985 x 1.645 x 1.720 mm và cùng với chiều dài cơ sở 2.590 mm. So với với chiều dài của phiên bản 3 cửa hiện tại thì Jimny 5 cửa dài hơn 505 mm, còn chiều dài cơ sở của nó thì tăng 340 mm so với phiên bản ba cửa. Chiều dài tăng hợp với gu dân chơi Việt.

Ngoại trừ các cửa sau bổ sung, phần lớn ngoại thất của Jimny phiên bản 5 của dường như không có quá nhiều sự thay đổi và giống với ở bảng Jimny 3 cửa bao gồm cả lớp sơn Kinetic Yellow rất dễ thấy. Mặt trước, cản trước và cản sau, nắp ca-pô, kính chắn gió cũng như phần mở rộng vòm bánh xe cũng có vẻ giống với mẫu xe ba cửa.

Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất giữa phiên bản 5 và 3 cửa chính là ở thân xe phía sau cửa sau. Cửa kính ngắn hơn so với trên bản ba cửa. Bên trong nội thất duy nhất của bảng điều khiển của Jimny 5 cửa cho thấy bố cục về cơ bản giống với bố cục của ba cửa.

Tuy nhiên, hệ thống thông tin giải trí được nâng cấp lên màn hình cảm ứng 9 inch, tăng từ màn hình cảm ứng 7 inch dành cho thị trường ở Malaysia và Úc. Hiện tại, các thông tin chi tiết chính thức vẫn còn khá ít. Car Expert đã cho biết rằng trong ra mắt Jimny 5 cửa cũng đã tiết lộ thiết bị an toàn bao gồm túi khí sẽ được trang bị cho cả hai hàng ghế.

Suzuki Jimny 5 cửa mới được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L, cho công suất 102 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm. Hộp số cho Jimny 5 cửa là lựa chọn số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp; trong khi đó bản ba cửa, điều này được kết hợp với bố cục 4WD bán thời gian với hộp số phụ cho để tăng mô men xoắn khi Offroad (chế độ 2 cầu chậm 4L).

Giá cho một Suzuki Jimny ba cửa tại Malaysia có giá 174.900 RM tương đương 950 triệu đồng, với khoản phí bổ sung 1.500 RM tương đương khoảng 8 triệu đồng cho lớp sơn hoàn thiện Bluish Black Pearl 3 hoặc 2.500 RM tương đương 16 triệu hoặc 13 triệu đồng cho màu sơn vàng đặc biệt.

