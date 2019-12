Suzuki dọn kho dòng xe Ciaz thế hệ cũ tại thị trường Việt Nam

Thứ Năm, ngày 19/12/2019 08:00 AM (GMT+7)

Vừa qua, Suzuki VIệt Nam đã có thông báo về việc ngừng nhập và dọn kho tất cả những chiếc sedan Ciaz thế hệ cũ tại thị trường trong nước. Nhiều khả năng trong năm 2020, thế hệ mới của Ciaz sẽ được nhập về.

Suzuki Việt Nam mới đây đưa ra thông báo về việc các đại lý đang bán nốt những chiếc Suzuki Ciaz cuối cùng. Ngoài ra, Suzuki Ciaz là một trong những mẫu sedan cỡ B không mấy thu hút khách hàng Việt. Và nhiều tháng liền mẫu xe này nằm trong danh sách những chiếc xe bán chậm nhất tháng.

Đã có thời điểm, mẫu xe Suzuki Ciaz được đại lý giảm giá mạnh nhằm kích cầu. Thời gian gần đây, Suzuki Việt Nam chính thức thông báo về việc hết hàng Ciaz 2019 tại đại lý. Cụ thể, Suzuki Việt Nam chính thức thông báo hết hàng mẫu xe Ciaz 2019. Hiện tại, hệ thống đại lý của Suzuki đang phân phối những chiếc xe Ciaz mới cuối cùng đến tay khách hàng.

Mẫu xe Suzuki Ciaz đang được bán tai thị trường trong nước.

Nhiều khả nawgn trong năm 2020, hãng sẽ tiếp tục nhập khẩu mẫu xe Ciaz mới nhất về Việt Nam để phục vụ nhu cầu của khách hàng và thêm sự lựa chọn trong phân khúc xe sedan hạng B đầy sôi động. Nơi mà thường chỉ thấy nhắc đến những cái tên như: Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City và gần đây nhất chính là tân binh Kia Soluto.

Tại thị trường Việt Nam, Suzuki Ciaz được trang bị khối động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 1.4L cho công suất 91 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm. Đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Đây là điểm yếu của Ciaz khi so với các đối thủ như Vios (107 mã lực, CVT), City (118 mã lực, CVT) và Accent (100 mã lực, AT 6 cấp). Trang bị an toàn cơ bản của Ciaz chỉ dừng lại ở hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), camera lùi và 2 túi khí. Hệ thống cân bằng điện tử vẫn chưa được đưa vào mẫu sedan hạng B này.

Mẫu xe sedan Ciaz thế hệ mới nhiều khả năng được Suzuki đưa về trong năm 2020.

Trong tháng 11/2019 vừa qua, vì lượng xe tại đại lý còn ít và không đủ màu khiến doanh số Suzuki Ciaz sụt giảm mạnh. Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), Ciaz chỉ bán ra 6 chiếc trên cả nước. Nếu cứ theo tình hình này, doanh số dịp mua sắm cuối năm của Suzuki phần nào bị ảnh hưởng vì đây là thời gian khách hàng tìm và mua xe cao.

Nguồn: http://khampha.vn/o-to-xe-may/suzuki-don-kho-dong-xe-ciaz-the-he-cu-tai-thi-truong-viet-nam-c31a...Nguồn: http://khampha.vn/o-to-xe-may/suzuki-don-kho-dong-xe-ciaz-the-he-cu-tai-thi-truong-viet-nam-c31a749257.html