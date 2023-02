Subaru Forester phiên bản Eyesight 4.0 ra mắt thị trường Việt Nam

Lần đầu tiên tại Việt Nam, phiên bản i-L của Forester mới được trang bị công nghệ EyeSight 4.0 với giá bán 1,099 tỉ đồng. Phiên bản này sẽ có thể hấp dẫn khách hàng là các gia đình trẻ đang tìm kiếm một chiếc xe SUV đa dụng, an toàn hàng đầu, rộng rãi, tiện nghi, với mức giá hợp lý.

Ông Glenn Tan - Phó Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành Tập đoàn Tan Chong Quốc Tế chia sẻ “Tôi tin rằng phiên bản i-L EyeSight mới sẽ giúp Forester tiếp cận được tới nhiều nhóm khách hàng mới hơn. Việc giới thiệu phiên bản Subaru Forester i-L EyeSight cũng củng cố thêm cam kết thương hiệu của Subaru là mang lại sự an toàn vượt trội cho khách hàng với Công nghệ An toàn Hỗ trợ Người Lái Tiên Tiến EyeSight 4.0 với Cấp độ 2 lái xe bán tự động cùng hơn 100 tính năng an toàn của Subaru.”

Tính Năng Đánh Lái Tự Động Khẩn Cấp giúp điều hướng Forester tránh khỏi một phương tiện khác hoặc vật cản phía trước để phòng ngừa va chạm xảy ra (khi xe di chuyển với vận tốc đến 80km/h). Hệ thống Kiểm Soát Hành Trình Thích Ứng (ACC) được nâng cấp bổ sung thêm chức năng Định Tâm Làn Đường.

Chức năng này cho phép giữ xe Forester mới luôn di chuyển ở giữa làn đường, kể cả trên đường thẳng hay đường cong nhẹ. Chức năng này bổ sung thêm vào chức năng hiện hữu của ACC hỗ trợ người lái di chuyển trên đường cao tốc bằng việc giữ khoảng cách an toàn cho xe Forester với xe chạy phía trước, giúp xe giảm tốc hoặc tăng tốc tự động.

Tính năng Cảnh Báo Chệch Làn của EyeSight 4.0 được bổ sung thêm chức năng Tránh Lệch Làn. Chức năng này cho phép hệ thống tự động điều chỉnh nhẹ vô-lăng hướng vào phía trong làn xe Forester đang đi, khi phát hiện người lái có xu hướng lái xe đè lên vạch kẻ chia làn đường khi di chuyển với vận tốc từ 60km/h trở lên.

Về ngoại hình Forester mới có thiết kế ngoại thất mới năng động hơn với bộ lưới tản nhiệt phía trước ấn tượng, thiết kế đèn pha mới và bộ mâm xe 18-inch thiết kế mới cho bản xe i-S EyeSight tạo cảm hứng cho những hành trình khám phá tuyệt vời hơn.

Hệ thống treo của xe Forester mới cũng đã được tinh chỉnh để tăng thêm sự mượt mà và khả năng xử lý lái tốt hơn nữa cho các chuyến đi. Những tính năng này đều được trang bị trên phiên bản xe Forester 2.0 i-L và 2.0 i-L EyeSight để phục vụ cho những khách hàng mua xe lần đầu muốn tìm kiếm một chiếc SUV chú trọng đến sự an toàn cao cấp, không gian xe, tính thực dụng và sự thoải mái đi cùng mức giá bán hợp lý, đó có thể là những nhóm gia đình có con nhỏ, hoặc những cặp đôi trẻ.

Subaru Forester 2023 vẫn giữ nguyên động cơ Boxer 4 xy lanh , dung tích 2.0L, cho công suất 182 mã lực và momen đạt 239Nm đi kèm hộp số Lineartronic CVT và bản hybrid (e-Boxer) tích hợp thêm mô tơ điện vào hộp số để tăng hiệu suất nhiên liệu và cải thiện công suất.

Forester mới có 7 lựa chọn màu xe, 3 màu sắc mới gồm: Nâu Đồng Ánh Kim, Xanh Rêu Pha Lê, Xám Bạc Ánh Kim và các màu sắc khác Trắng Ngọc Trai, Bạc Ánh Kim, Đen Pha Lê, Xanh Da Trời. Xe được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan.

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng xe Forester như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Subaru Forester 2.0 i-L 969 Subaru Forester 2.0 i-L EyeSight 1.099 Subaru Forester 2.0 i-S EyeSight 1.199

