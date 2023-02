Ford quay lại sân chơi đua xe F1 chuyên nghiệp bằng động cơ mới

Gần 20 năm vắng bóng trên đường đua F1, mới đây Ford đã tuyên bố chính thức trở lại cuộc đua trong sự kiện sự kiện mở đầu mùa giải 2023 của đội Red Bull Racing diễn ra tại New York (Mỹ). Với các quy định mới về động cơ của F1 từ giải đua năm 2026, cho phép sử dụng năng lượng điện và nhiên liệu bền vững 100% đã giúp Ford một lần nữa trở lại với giải đua. Ford không lập đội đua riêng, thay vào đó nhà sản xuất ô tô đến từ Mỹ sẽ hợp tác cùng đội đua nước Áo - Red Bull Racing.

Ford trở lại F1 với tư cách là “đồng phát triển” đơn vị năng lượng (power unit) phát triển thế hệ tiếp theo của dòng động cơ hybrid từ năm 2026, hệ truyền động riêng, công nghệ pin và động cơ điện cho Oracle Red Bull Racing và Scuderia Alpha Tauri từ năm 2026 đến năm 2030.

Quan hệ đối tác chính thức sẽ bắt đầu vào năm 2023, Ford và Red Bull Powertrains sẽ hợp tác để phát triển đơn vị năng lượng, một phần của các quy định kỹ thuật mới gồm động cơ điện 350kW và động cơ đốt mới có thể chấp nhận nhiên liệu hoàn toàn bền vững nhằm sẵn sàng cho mùa 2026.

"Đây là sự khởi đầu của chương mới ly kỳ trong câu chuyện đua xe thể thao của Ford bắt đầu khi ông cố của tôi giành chiến thắng trong cuộc đua giúp ra mắt công ty chúng tôi", Bill Ford - chủ tịch điều hành cho biết. "Ford đang trở lại đỉnh cao của môn thể thao này, đưa truyền thống đổi mới, bền vững và điện khí hóa lâu đời của Ford đến một trong những giai đoạn dễ thấy nhất trên thế giới."

Ford tham gia giải đua F1 từ những năm 1960 và động cơ DFV (Double Four Valve) được chế tạo với sự hợp tác của công ty kỹ thuật Anh Cosworth giành được 155 chiến thắng trong 262 cuộc đua từ năm 1967 đến 1985.

Từ danh hiệu đầu tiên giành được với Graham Hill và Lotus vào năm 1968 cho đến danh hiệu gần đây nhất của Michael Schumacher và Benetton vào năm 1994, Ford đã góp mặt trong 10 chức vô địch dành cho nhà chế tạo và 13 chức vô địch dành cho các tay đua, giúp Blue Oval trở thành nhà sản xuất động cơ thành công thứ 3 trong lịch sử giải đua Formula 1.

Năm 2004, Ford chính thức ngừng tham gia giải đấu này và bán đội đua Jaguar Formula 1 cho Red Bull. Trước đó, Ford đã gặt hái nhiều thành công trong các giải đấu F1 với 10 chức vô địch đội và 13 chức vô địch tay đua. "Thật tuyệt vời khi được chào đón Ford trở lại Công thức 1 thông qua sự hợp tác này", Christian Horner, ông chủ của đội Oracle Red Bull Racing Team cho biết.

Stefano Domenicali, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của F1, cho biết: “Thông tin Ford sẽ tham gia F1 từ năm 2026 là điều tuyệt vời cho môn thể thao này và chúng tôi rất vui khi thấy họ tham gia cùng các đối tác ô tô khác đã có mặt trong Công thức 1”.

“Ford là một thương hiệu toàn cầu với bề dày lịch sử đáng kinh ngạc trong lĩnh vực đua xe và thế giới ô tô, đồng thời họ nhìn thấy giá trị to lớn mà giải đua F1 của chúng tôi mang lại với hơn nửa tỷ người hâm mộ trên khắp thế giới. Cam kết của chúng tôi là Net Zero Carbon vào năm 2030 và giới thiệu nhiên liệu bền vững trên xe F1 từ năm 2026 cũng là một lý do quan trọng khiến họ quyết định tham gia trở lại với F1”, ông Stefano Domenicali cho biết thêm.

Mùa giải F1 2023 sẽ bắt đầu từ ngày 3/3 với chặng đua ở Bahrain. Giải đấu F1 2023 có tổng cộng 23 chặng đua, nhiều nhất từ trước đến nay trong lịch sử F1.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ford-quay-lai-san-choi-ua-xe-f1-chuyen-nghiep-bang-ong-co-moi-a593321...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ford-quay-lai-san-choi-ua-xe-f1-chuyen-nghiep-bang-ong-co-moi-a593321.html