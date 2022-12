Sử dụng phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn, bị xử lý thế nào?

Phương tiện phải đảm bảo điều kiện kỹ thuật gì?

Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng trực tiếp xâm phạm vào trật tự quản lý của Nhà nước đối với xã hội có liên quan trực tiếp đến cuộc sống bình thường của nhân dân tại các nơi công cộng, nơi mà nhân dân thường xuyên đi lại, sinh hoạt, học tập, lao động, vui chơi giải trí…

Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng tại Chương XXI có 69 điều và 111 loại hành vi phạm tội được chia làm 4 mục: Các tội xâm phạm an toàn giao thông; Các tội trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; Các tội khác xâm phạm an toàn công cộng; Các tội khác xâm phạm trật tự cộng cộng.

Không được phép sử dụng phương tiện cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn để tham gia giao thông

Điều 53 Luật Giao thông đường bộ quy định, xe cơ giới được phép tham gia giao thông phải bảo đảm các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật khi có đủ hệ thống hãm có hiệu lực; Có hệ thống chuyển hướng có hiệu lực; Có đủ đèn chiếu sáng gần và xa, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu; Có bánh lốp đúng kích cỡ và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại xe; Có đủ gương chiếu hậu và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm tầm nhìn cho người điều khiển; Kính chắn gió, kính cửa là loại kính an toàn; Có còi với âm lượng đúng quy chuẩn kỹ thuật; Có đủ bộ phận giảm thanh, giảm khói và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm khí thải, tiếng ồn theo quy chuẩn môi trường; Các kết cấu phải đủ độ bền và bảo đảm tính năng vận hành ổn định.

Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng bảo đảm an toàn được quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) số 8658:2010 về phương tiện giao thông đường bộ gồm các nhóm xe tham gia giao thông có kết cấu và đặc tính kỹ thuật đối với các nhóm xe mô tô, xe gắn máy; ô tô chở người; ô tô chở hàng (ô tô tải); sơ mi rơ moóc và rơ moóc.

Chỉ những phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn thì mới được đưa vào sử dụng tham gia giao thông.

Việc đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm an toàn thể hiện bằng các hành vi cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Việt Nam vào tham gia giao thông.

Dù vô tình hay cố ý, nhưng việc sử dụng các phương tiện không đảm bảo an toàn tham gia giao thông đều gây nguy hiểm cho người và các phương tiện khác

Hình phạt

Theo Điều 262 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi khoản 74 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) quy định về tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm an toàn như sau:

Khung hình phạt 1: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

- Làm chết người;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

- Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

Khung hình phạt 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

- Làm chết 2 người;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

- Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng.

Việc sử dụng các phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn gây tai nạn có thể bị phạt tù từ 5 - 10 năm

Khung hình phạt 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm:

- Làm chết 3 người trở lên;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

- Gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên.

Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

