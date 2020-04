So sánh Genesis G80 và Audi A7 Sportback, "kẻ tám lạng người nửa cân"

So sánh Genesis G80 và Audi A7 Sportback, "kẻ tám lạng người nửa cân"

Thứ Năm, ngày 09/04/2020 12:00 PM (GMT+7)

Genesis G80 được định vị là mẫu sedan hạng sang cạnh tranh với Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series hay Audi A6. Cùng so sánh với Audi A7 Sportback, ta thấy G80 vẫn không quá thua thiệt.

Hai chiếc xe này chắc chắn không phải là đối thủ trực tiếp. Trên thực tế là Genesis G80 có thể có mức giá khởi điểm dưới 50.000 USD tương đương hơn 1,1 tỷ đồng, còn mẫu xe Audi A7 Sportback có giá từ 69.000 USD tương đương hơn 1,6 tỷ đồng tại thị trường Bắc Mỹ. Tuy nhiên, trừ giá bán và phân khúc ra, G80 có vẻ không thua kém quá nhiều so với một mẫu xe đến từ Đức.

Về kích thước, nhiều người sẽ nghĩ G80 sẽ nhỏ hơn so với A7 do G80 là đối thủ của A6/5-series/E-Class. Tuy nhiên, Genesis G80 lớn hơn so với Audi A7 từ 2-4 cm ở các mặt. Cụ thể, mẫu xe Genesis G80 có chiều dai x rộng x cao là 4.995 x 1.925 x 1.465 mm. Còn mẫu xe Đức Audi A7 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.969 x 1.908 x 1.422 mm. Lý do là vì trục cơ sở của G80 dài hơn A7A (3.010 so với 2.926 mm). Điều này nghĩ là khoảng không đầu, vai và khoảng để chân của G80 cũng thoải mái hơn so với mẫu xe đến từ Đức.

Mẫu xe Genesis G80.

Mẫu xe Audi A7 Sportback

Cả 2 mẫu xe đều là những cỗ máy công nghệ. Do đó, chúng đều sở hữu đến 3 màn hình. Đối với Genesis G80, màn hình cụm động hồ 12,3 inch và màn hình cảm ứng 14,5 inch nằm ngang trên táp lô, phía dưới là màn hình điều khiển nhiệt độ nhỏ. Đối với Audi A7 là màn hình buồng máy ảo Virtual Cockpit 12,3 inch, màn hình cảm ứng 10,1 inch MMI Touch Response và màn hình cảm ứng 8,6 inch hoạt động chủ yếu như giao diện điều khiển nhiệt độ.

Một số điểm đáng nói trên nội thất G80 là núm xoay số kim cương, hiển thị kính lái heads-up display, đèn nội thất ambient lighting, hệ thống trợ lái mới Highway Driving Assist II (với chức năng điều khiển hành trình thích ứng cruise control có thể tự học hỏi)...

Audi A7 dù ra lâu rồi nhưng cũng vẫn rất hiện đại: hệ đèn pha LED nổi tiếng, ghế sưởi chỉnh điện 8 hướng tiêu chuẩn, hệ thống trợ lái Pre Sense City (có thể tự phanh khi cần), đèn ambient lighting, HUD màu và nhiều tính năng khác... Nên do đó, có thể nói là cả 2 xe đều hiện đại tương đương nhau. Dù đối với A7 thì hãng xe Đức cung cấp nhiều gói nâng cấp và cá nhân hóa hơn hẳn so với G80 hay A6.

Mẫu xe Audi A7 Sportback là được trang bị khối động cơ TFSI V6, dung tích 3.0L, cho công suất 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Đi cùng là hộp số S-tronic 7 cấp và hệ dẫn động AWD quattro. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,3 giây. Và như đã nói, A7 còn có thể nâng cấp lên RS7 với khả năng tăng tốc vượt trội từ 0-100 km/h trong 4,6 giây (nhờ vào động cơ TFSI biturbo V6, dung tích 2.9L và giá tiền đắt hơn gần 30.000 USD tương đương hơn 700 triệu đồng.

Trong khi đó, Genesis G80 cũng sử dụng động cơ V6, dung tích 3.5L, cho công suất 380 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Nó còn có bản base với động cơ tăng áp 2.5L cho công suất 300 mã lực mô-men xoắn cực đại 421 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau hoặc AWD.

Hai mẫu xe này khi so sánh về thông số kỹ thuật có phần tương đồng nhau. Nhưng mẫu xe sang Hàn Quốc G80 chỉ mới ra mắt gần đây và xuất hiện ở một số thị trường nhất định. Nhưng nếu để lên bàn cân tại thị trường Việt Nam, có vẻ như mẫu xe Audi A7 sẽ được nhiều người lựa chọn hơn. Một phần vì thương hiệu Audi có phần nhỉnh hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi-xe/so-sanh-genesis-g80-va-audi-a7-sportback-ke-tam-lang-nguoi-nua-can...Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi-xe/so-sanh-genesis-g80-va-audi-a7-sportback-ke-tam-lang-nguoi-nua-can-1076896.html