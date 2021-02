Sau Tết, hàng loạt mẫu xe giảm giá "sốc", cao nhất 100 triệu đồng

Thứ Tư, ngày 24/02/2021 12:00 PM (GMT+7)

Thị trường ô tô sau Tết đang hạ nhiệt do sức mua yếu và ảnh hưởng của dịch bệnh. Để kích cầu, nhiều mẫu xe đang được giảm giá "sốc".

Mazda CX-8 ưu đãi lên đến 100 triệu đồng sau Tết

Mazda CX-8 ưu đãi 100 triệu đồng

Đây là mức ưu đãi cao nhất thời điểm hiện tại, tuy nhiên, ưu đãi này chỉ áp dụng cho phiên bản Deluxe. Theo đó, khách hàng mua Mazda CX-8 Deluxe trong tháng 2/2020 sẽ được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ (áp dụng theo mức 10%) trị giá 50 triệu đồng và quà tặng gói nâng cấp trị giá 50 triệu đồng bao gồm: bệ bước chân, ty chống capo, baga mui, ốp cản sau, cốp chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện.

Hiện tại giá bán của phiên bản này chưa đến 1 tỷ đồng, tiệm cận với giá của một số mẫu xe 5+2.

Bên cạnh đó, các phiên bản Premium AWD, Premium và Luxury của Mazda CX-8 cũng đang được ưu đãi một năm bảo hiểm vật chất trị giá 15 triệu đồng.

Mazda 6 cũng nhận được ưu đãi từ 30 - 50 triệu đồng

Mazda 6 ưu đãi đến 60 triệu đồng

Cụ thể, phiên bản 2.5L Premium ưu đãi 50 triệu đồng và một năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng, đưa Mazda6 trở thành lựa chọn duy nhất phân khúc sở hữu xe động cơ 2.5L có giá dưới 900 triệu đồng.

Ngoài ra, phiên bản 2.0L Luxury cũng được ưu đãi giá bán 20 triệu đồng và một năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng.

Mazda 3 ưu đãi lên đến 50 triệu đồng

Mazda 3 ưu đãi lên đến 50 triệu đồng

Trong đó, khách hàng mua All-New Mazda3 2.0L Signature Premium sẽ nhận được ưu đãi trực tiếp giá bán đến 50 triệu đồng hoặc quà tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm hoặc 50.000 km dành cho phiên bản 100 năm.

Đặc biệt, phiên bản 2.0L Signature Luxury được giảm giá trực tiếp 30 triệu đồng đưa giá bán của phiên bản này về còn 769 triệu đồng. Phiên bản trên được trang bị động cơ 2.0L mạnh mẽ, mâm 18 inch, cửa sổ trời, đầu DVD, màn hình HUD cùng tính năng mở rộng góc chiếu khi đánh lái AFS.

Đối với phiên bản 2.0L Signature Premium cũng được giảm giá trực tiếp đến 50 triệu đồng, đưa giá bán của phiên bản này xuống bằng giá phiên bản 1.5L Premium là 799 triệu đồng.

Các phiên bản còn lại như 1.5L Premium và 1.5L Luxury nhận quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 8 triệu đồng.

Đối với xe All-New Mazda3 Sport, ngoài quà tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm hoặc 50.000 km (*) cho phiên bản 100 năm, các phiên bản còn lại như 2.0L Signature Premium và 2.0L Signature Luxury đều được giảm giá đến 50 triệu đồng.

Mẫu crossover hạng C Mazda CX-5 cũng nhận được ưu đãi 25 triệu đồng

Mazda CX-5 ưu đãi 25 triệu đồng

Bên cạnh Mazda CX-8, Mazda CX-5 cũng đang nhận được gói ưu đãi trị giá 25 triệu đồng bao gồm: giảm trực tiếp tiền mặt 10 triệu đồng và quà tặng gói nâng cấp phụ kiện trị giá 15 triệu đồng dành cho các phiên bản 2.5L Signature Premium AWD, 2.5L Signature Premium 2WD, 2.5L Luxury.

Với ưu đãi này, giá khởi điểm của Mazda CX-5 chỉ còn 839 triệu đồng.

SUV 7 chỗ Mitsubishi Pajero Sport có đến 4 gói ưu đãi dành cho khách hàng, cao nhất lên đến 55 triệu đồng

Mitsubishi Pajero Sport ưu đãi đến 55 triệu đồng

Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục có ưu đãi dành cho mẫu SUV Pajero Sport với 4 gói quà tặng khác nhau. Bao gồm: 25 triệu đồng phí trước bạ và bộ phụ kiện (trị giá 19 triệu đồng) tổng ưu đãi 44 triệu đồng; hoặc gói bảo dưỡng và bộ phụ kiện (tổng ưu đãi 52 triệu đồng) hoặc gói bảo dưỡng và bảo hiểm vật chất (tổng ưu đãi 55 triệu đồng) hoặc 25 triệu đồng lệ phí trước bạ và bảo hiểm vật chất (trị giá 20 triệu đồng) tổng ưu đãi 45 triệu đồng.

Cả 3 phiên bản của Mitsubishi Attrage đều nhận được ưu đãi giảm 50% phí trước bạ trong tháng 2/2021

Mitsubishi Attrage ưu đãi hơn 40 triệu đồng

Một mẫu xe khác của Mitsubishi cũng đang được giảm giá là Attrage. Tất cả các phiên bản của Attrage bao gồm cả phiên bản mới nhất New Attrage CVT Premium vừa ra mắt ngày 22/2/2021 cũng sẽ nhận được ưu đãi 50% phí trước bạ, lên đến 24 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng mua phiên bản Attrage CVT còn nhận được ưu đãi tặng kèm bộ phụ kiện theo xe trị giá gần 20 triệu đồng, nâng tổng ưu đãi lên hơn 40 triệu đồng.

Ford EcoSport là 1 trong 3 mẫu xe nhận được ưu đãi của Ford Việt Nam trong tháng 2/2021

Ford Việt Nam ưu đãi 20 - 25 triệu đồng cho EcoSport, Everest và Ranger

Cụ thể, tất cả phiên bản EcoSport 2020, gồm 1.5L AT Trend, 1.5L AT Titanium và 1.0L AT Titanium đều được giảm giá 25 triệu đồng.

Đối với SUV 7 chỗ Ford Everest, 2 phiên bản Titanium 2.0L AT 4x2 và Titanium 2.0L AT 4WD được hỗ trợ lệ phí trước bạ 20 triệu đồng.

Còn bán tải Ford Ranger 2021 được giảm giá 20 triệu đồng cho phiên bản XL 2.2L 4x4 MT và Wildtrak 2.0L 4x4 AT.

