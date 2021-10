Roll-Royce nhá hàng xe điện và ra mắt vào năm 2023

Chủ Nhật, ngày 03/10/2021 08:00 AM (GMT+7)

Theo trang Autocar, thiết kế của chiếc xe điện nguyên mẫu của hãng Rolls-Royce này đã rất gần với bản sản xuất.

Rolls-Royce là một trong số ít các hãng ô tô lớn trên thế giới bước chân muộn màng vào thị trường xe điện đang vô cùng màu mỡ. Tuy nhiên, mẫu xe mới của hãng sẽ không kịp ra mắt trong năm nay. Rolls-Royce cuối cùng đã công bố thông tin chi tiết về mẫu xe điện đầu tiên của hãng.

Chiếc coupe hạng sang mang tên Spectre sẽ sớm được thử nghiệm trên đường trước khi bán ra thị trường vào cuối năm 2023. Như vậy, khách hàng trên toàn cầu sẽ phải chờ đợi ít nhất hai năm nữa mới có cơ hội sở hữu chiếc xe thuần điện đầu tiên của Rolls-Royce. Khoảng thời gian chờ đợi có thể sẽ kéo dài sang năm 2024 với các thị trường nhỏ như Việt Nam.

Theo những hình ảnh đầu tiên được tiết lộ, Rolls-Royce Spectre sẽ mang kiểu dáng của một chiếc coupe hai cửa gần giống như Rolls-Royce Wraith. Các chi tiết thiết kế đặc trưng của Rolls-Royce vẫn được giữ nguyên như tượng nữ thần Spirit of Ecstasy trên nắp ca-pô dài và lưới tản nhiệt hình cánh cung, cửa xe mở theo chiều ngược, mái xe dốc mạnh về đuôi, bánh xe khí động học và đèn pha mỏng.

Lớp dán ngụy trang của Rolls-Royce Spectre có những dòng chữ tưởng chừng vô nghĩa nhưng thực ra chúng là những câu nói của người đồng sáng lập Rolls-Royce: ‘when it does not exist, design it’, có nghĩa là ‘khi một thứ gì đó không tồn tại, hãy tạo ra nó’.

Ông Torsten Müller-Ötvös - Giám đốc điều hành Rolls-Royce cho biết: ”Rolls-Royce Spectre là một chiếc xe điện nguyên bản, không dựa trên mẫu xe điện nào của Volkswagen, tập đoàn hiện sở hữu Rolls-Royce. Về khung gầm, Rolls-Royce Spectre đi theo phong cách của Cullinan, Phantom và Ghost bằng cách sử dụng ngôn ngữ thiết kế của Rolls-Royce”

Rolls-Royce sẽ sử dụng một động cơ điện với hiệu suất tương đương hoặc cao hơn so với các dòng động cơ V12 hiện có của hãng. Để đảm bảo mọi thứ đáp ứng tiêu chuẩn cao của Rolls-Royce, các xe Spectre tiền sản xuất sẽ phải trải qua hơn 2,5 triệu km chạy thử nghiệm, tương đương với 400 năm sử dụng.

Về cái tên được chọn, Rolls-Royce cho biết một chiếc xe đánh dấu bước chuyển mình sang thời đại điện hóa của hãng phải có sức hấp dẫn và kế thừa di sản của những người đàn anh như Phantom, Ghost và Wraith. Do vậy, cái tên Spectre là sự lựa chọn hoàn hảo và phù hợp nhất cho chiếc xe điện mới theo quan điểm của Rolls-Royce. Trong tiếng Anh, Phantom, Ghost, Wraith, Spectre đều là những từ chỉ các bóng ma bí ẩn, không có hình dạng cụ thể.

Trước Spectre, Rolls-Royce từng lấn sân vào phân khúc xe điện nhưng chỉ là các mẫu concept thăm dò khách hàng. Vào tháng 2 năm 2010, công ty đã cho ra đời chiếc xe concept 102EX độc bản dựa trên Phantom thế hệ thứ bảy. Tiếp theo là chiếc EX103 Vision Next 100 giới thiệu vào năm 2016 với ngoại hình tương lai. Như vậy, Rolls-Royce Spectre mới chính là mẫu xe điện đánh dấu kỷ nguyên mới cho thương hiệu sang và sẽ được sản xuất hàng loạt. Ngoài ra, Rolls-Royce còn có kế hoạch điện hóa toàn bộ các dòng xe hiện có của hãng trước năm 2030.

