Rò rỉ hình ảnh của Hyundai i30 N Project C trước thềm triển lãm Frankfurt Motor Show 2019

Thứ Tư, ngày 11/09/2019 06:00 AM (GMT+7)

Hyundai i30 N với tên thương mại i30 N Project C sẽ được sản xuất 600 chiếc, phân phối giới hạn tại một số thị trường châu Âu.

Xe Hyundai Sự kiện:

Hyundai sẽ chính thức giới thiệu phiên bản giới hạn của chiếc hatchback Hyundai i30 N với tên thương mại i30 N Project C tại triển lãm Frankfurt Motor Show 2019 diễn ra vào tháng 9 này. Với thiết kế mới nhỏ gọn và bắt mắt hơn, mẫu xe đang đón nhận rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng thế giới.

Mẫu Hatchback i30 N Project C mới được trang bị động cơ như i30 N bản thường, chỉ nâng cấp thiết kế và có một số tinh chỉnh thể thao.

Được biết, cái tên Project C có xuất phát từ cơ sở nghiên cứu xe hiệu suất cao của Hyundai tại Trung tâm R & D Namyang ở Hàn Quốc, nơi có đường đua với tên gọi Area C.

So với phiên bản Hyundai i30 N tiêu chuẩn, phiên bản Project C sẽ sở hữu chung khối động cơ với công suất đầu ra lên tới 271 mã lực. Tuy nhiên, các chi tiết thiết kế trên bản Project C sẽ được làm mới cùng sự tinh chỉnh về cả nội và ngoại thất.

Với nhiều chi tiết từ carbon khiến trọng lượng chiếc xe giảm đi đáng kể.

Về truyền động, Hyundai i30 N Project C sẽ sử dụng chung khối động cơ 4 xy-lanh 2.0L tăng áp với phiên bản i30 N tiêu chuẩn, từ đó cho ra công suất lên tới 271 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 353 Nm. Những con số vô cùng ấn tượng với 1 mẫu hatchback cỡ nhỏ.

Trước đó, những hình ảnh của Hyundai i30 N Project C khá ít ỏi và chiếc xe cũng được ngụỵ trang kín đáo. Đây là lần đầu tiên mẫu hatchback phiên bản giới hạn lộ diện hoàn toàn. Có thể thấy xe sử dụng nhiều chi tiết sợi carbon với nội thất nâng cấp nhẹ.

Hyundai i30 N Project C sẽ chỉ được sản xuất giới hạn 600 chiếc trên toàn thế giới.

Một số chi tiết trên Hyundai i30 N Project C có thể dễ nhận thấy được làm bằng sợi carbon như bộ cản dưới phía trước, mui xe, cánh lướt gió trên nóc, cản dưới bên hông và bộ khuếch tán phía sau. Bên cạnh đó, bộ mâm 19 inch thể thao phiên bản giới hạn có trọng lượng nhẹ hơn sản phẩm cùng loại trên i30 N bản thường.

Cánh gió Carbon của Hyundai i30 N Project C.

Bước vào không gian nội thất, Hyundai i30 N Project C gây bất ngờ với vô-lăng bọc da Alcantara với các nút màu đỏ điều chỉnh chế độ lái, dây đai an toàn và những đường chỉ khâu trên ghế cũng được làm từ sắc đỏ thể thao này. Ngoài ra, các núm vặn điều chỉnh nay hoàn toàn được làm từ kim loại.