Porsche tung phiên bản Targa 4S 2021 Heritage Edition đầy mê hoặc

Thứ Năm, ngày 04/06/2020 12:00 PM (GMT+7)

Phiên bản Heritage Edition được chế tác bởi phân nhánh độc quyền của Porsche-Exclusive Manufaktur lấy cảm hứng từ những mẫu xe Porsche từ những thập niên 50 và 60 thế kỷ trước.

Hãng xe Porsche mới chỉ ra mắt phiên bản 911 Targa 4S cho năm 2021 gần đây, nhưng hãng xe Đức đã tính luôn đến chuyện sản xuất và mở bán luôn cả phiên bản Heritage Edition cho chiếc xe thể thao mui trần này. Tương tự như các phiên bản Heritage Edition của các hãng xe khác, biến thể đặc biệt này được lấy cảm hứng dựa trên những mẫu xe lâu đời của hãng trong quá khứ, cụ thể là những mẫu Porsche từ những năm 50 và 60.

Trong bộ ảnh giới thiệu mới đây nhất cho phiên bản đặc biệt này, chiếc Porsche 911 Targa 4S 2021 xuất hiện với những đường nét và hàng loạt chi tiết được thừa hưởng thiết kế trong quá khứ ở ngoại thất lẫn nội thất. Chiếc Targa 4S Heritage Edition sở hữu nước sơn màu Cherry metallic. Tuy nhiên nếu khách hàng không ưng mắt, họ có thể lựa chọn 4 màu sắc khác có sẵn.

Để tạo thêm điểm nhấn, các sọc trắng được thêm vào ở trên cản trước, dọc thân xe và nắp capo kéo dài từ chóa đèn pha. Phiên bản Heritage Edition trang bị bộ mâm 5 chấu Carrera Exclusive Design gợi lên thiết kế mâm xe Fuchs cổ điển vốn được thiết kế riêng cho 911 vào những năm 1960.

Các biểu tượng được gắn trên xe đều được sơn màu gold tương tự như các mẫu Porsche từ những năm 50.Nhìn kỹ hơn và bạn sẽ thấy một chiếc huy hiệu Porsche 1963 trên nắp ca-pô phía trước. Ngoài ra còn có một huy hiệu đặc biệt trên lưới tản nhiệt phía sau lấy cảm hứng từ chiếc huy hiệu được trao cho chủ sở hữu khi chiếc Porsche 356 của họ lăn bánh được 100.000 km.

Bên trong, người mua có thể tùy chọn hai tông màu cặp: màu đỏ Bordeaux và màu be Atacama hoặc màu đen và màu be Atacama. Trung tâm ghế ngồi và viền cửa được bọc vải nhung vay mượn thiết kế nội thất của chiếc Porsche 356. Huy hiệu thương hiệu được in nổi trên tựa đầu. Các đồng hồ đo có được chữ số màu xanh lá cây.

Mẫu xe Porsche 911 Targa 4S Heritage Edition được trang bị khối động cơ cho công suất 444 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Xe được trang bị hộp số PDK ly hợp kép tám cấp với hệ dẫn động tất cả các bánh và tuyên bố sẽ đạt 100km / h trong 3,6 giây với gói Sport Chrono.

Phiên bản Heritage Edition dự kiến sẽ được sản xuất giới hạn 992 chiếc. Giá bắt đầu từ 180.600 USD tương đương hơn 4 tỷ đồng và được giao đến tay khách hàng ở Mỹ sẽ bắt đầu vào cuối năm 2020. Đặc biệt, khách hàng có thêm tùy chọn đặt mua đồng hồ Porsche Design có thiết kế ton-sur-ton với ngoại thất chiếc xe.

Nguồn: http://danviet.vn/porsche-tung-phien-ban-targa-4s-2021-heritage-edition-day-me-hoac-502020461158...