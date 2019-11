Ô tô VinFast đạt chuẩn mức an toàn cao nhất 5 sao của ASEAN NCAP

Thứ Tư, ngày 06/11/2019 19:00 PM (GMT+7)

Các mẫu xe ô tô của VinFast là: Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0 mới đây đã xuất hiện trên trang web của ASEAN NCAP cập nhật kết quả thử nghiệm an toàn cao.

Cách đây không lâu, tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2019, Vinfast đã từng công bố thông tin về việc kiểm chứng mức độ an toàn các mẫu xe ô tô của hãng. Được biết, thương hiệu ô tô Việt đã nhận được chứng chỉ an toàn ASEAN NCAP ở Malaysia cùng thời điểm họ ra mắt xe ở VMS 2019

Tuy nhiên, đến bây giờ ASEAN NCAP mới chính thức cập nhật kết quả các thông tin liên quan đến 3 mẫu xe của VinFast. Xe Lux SA2.0 và Lux A2.0 được 5 sao ASEAN NCAP, trong khi dòng xe đô thị đa dụng Fadil đạt chứng nhận an toàn 4 sao.

Cụ thể, VinFast Lux SA2.0 đạt 46,45 trên 50 điểm cho hạng mục Bảo vệ người lớn (Adult Occupant Protection). Nhờ trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí trên tất cả các phiên bản, đồng thời kết cấu khoang lái không hề bị ảnh hưởng sau bài thử va chạm từ phía trước. Người lái và hành khách ngồi hàng ghế trước gần như được bảo vệ tuyệt đối. Đặc biệt, công nghệ bảo vệ đầu (HPT) trên Lux SA2.0 hoạt động rất tốt, đạt điểm tối đa theo tiêu chuẩn ASEAN NCAP.

Đối với hạng mục Bảo vệ trẻ em (Child Occupant Protection), mẫu SUV và sedan VinFast đều đạt điểm rất cao. Trong đó bài test động với hai hình nhân trẻ em 18 tháng và 3 tuổi ngồi ở hàng ghế sau đạt điểm tuyệt đối. Ở chỉ số về Các công nghệ hỗ trợ an toàn (Safety Assist Technologies), hai mẫu VinFast Lux cũng đạt điểm cao nhờ được trang bị Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) và Cảnh báo thắt dây an toàn (SRS) cho 2 hàng ghế trước.

Theo đó, VinFast Lux SA2.0 đạt tổng điểm 84,46 trên thang điểm 100 của ASEAN NCAP, trong khi VinFast Lux A2.0 đạt 88,15 điểm. Hai mẫu xe này đều được ASEAN NCAP xếp hạng 5 sao - mức cao nhất trong hệ thống đánh giá mức độ an toàn của Chương trình Đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á. VinFast Fadil đạt mức đánh giá 4 sao cũng là kết quả khá cao trong phân khúc xe hạng A.

Mẫu xe đô thị đa dụng VinFast Fadil, mức đánh giá 4 sao cũng là kết quả khá cao trong phân khúc xe hạng A.

ASEAN NCAP là Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á, được thành lập ngày 07/12/2011, trụ sở tại Selangor (Malaysia) và là thành viên của hệ thống NCAP toàn cầu. ASEAN NCAP là tiêu chuẩn an toàn uy tín nhất khu vực Đông Nam Á, được coi là tiêu chuẩn bắt buộc tại một số quốc gia và được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Đánh giá của ASEAN NCAP tập trung vào 2 tiêu chuẩn là khả năng bảo vệ an toàn cho người lớn (bao gồm người lái và hành khách phía trước) và trẻ em trên xe, số sao đạt được càng cao (tối đa là 5) đồng nghĩa xe càng an toàn.

Hoạt động của ASEAN NCAP hoàn toàn độc lập và không lệ thuộc tài chính vào bất cứ doanh nghiệp nào, với 90% chi phí được tài trợ bởi NCAP toàn cầu. Các bài đánh giá được ASEAN NCAP thực hiện theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của hệ thống NCAP toàn cầu, đảm bảo tính khách quan và chuẩn xác tối đa. Thông tin về các mẫu xe được kiểm định bởi ASEAN NCAP đều được công bố rộng rãi trên website của tổ chức này.