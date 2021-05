Ô tô nhập khẩu vào VN giảm mạnh vì COVID-19

Thứ Sáu, ngày 14/05/2021 13:30 PM (GMT+7)

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 4 này giảm gần 3.000 chiếc so với tháng 3.

Theo thông báo về tình hình công tác xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 4 của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 50,9 tỉ USD, giảm 12,4% so với tháng trước (nguyên nhân chủ yếu do số ngày làm việc của tháng 4 ít hơn 3 ngày so với tháng trước). Đáng chú ý lượng ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam cũng giảm đáng kể so với tháng trước.

Cụ thể, ô tô nguyên chiếc các loại ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 4 đạt 14.000 chiếc, trị giá đạt 292 triệu USD, giảm 17,6% về lượng và 24,3% về trị giá so với tháng trước.

Ước tính đến hết tháng 4, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 49.000 chiếc, trị giá đạt 1,1 tỉ USD, tăng 55,2% về lượng và tăng 57,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trước đó, trong tháng 3 vừa qua lượng nhập xe ô tô nguyên chiếc các loại về Việt Nam đạt 16.980 chiếc. Trong tháng này lượng ô tô nhập khẩu chủ yếu là xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống và ô tô tải, chiếm tỉ trọng 92%, 23.000 chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống và 9.450 chiếc ô tô tải.

Như vậy, so với số lượng xe nhập khẩu trong tháng 3, số xe tháng 4 giảm khoảng gần 3.000 chiếc. Dù vậy, số lượng nhập khẩu trong tháng này vẫn tăng hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Theo các chuyên gia ô tô, xe máy, việc số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam giảm có một phần nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến một số nhà máy không thể hoạt động theo năng suất bình thường. Ngoài ra, việc khan hiếm linh kiện thiết yếu cũng làm cho các nhà sản xuất không thể đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Do đó, việc số lượng xe nhập khẩu cũng sẽ giảm theo.

Nguồn: https://plo.vn/xe-lai/the-gioi-xe/o-to-nhap-khau-vao-vn-giam-manh-vi-covid19-984124.htmlNguồn: https://plo.vn/xe-lai/the-gioi-xe/o-to-nhap-khau-vao-vn-giam-manh-vi-covid19-984124.html