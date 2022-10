Ô tô mới tấp nập ra mắt Việt Nam trong tháng 10

Ford, Hyundai, Suzuki giới thiệu sản phẩm mới

Không tham dự Triển lãm Ô tô Việt Nam 2022 (VMS 2022), tuy nhiên Ford, Hyundai và Suzuki cũng đã lần lượt ra mắt những mẫu ô tô mới trong tháng 10.

Với Hyundai, hãng xe Hàn Quốc liên tiếp trình làng hai sản phẩm mới là Elantra 2023 và Stargazer.

Bước sang thế hệ thứ 7 tại Việt Nam, Hyundai Elantra 2023 tiếp tục được phân phối với 4 phiên bản song giá bán, cấu hình có sự khác biệt.

Cụ thể, Elantra mới có giá từ 599-799 triệu đồng, tăng từ 14-30 triệu đồng so với đời trước. Xe không còn biến thể dùng hộp số sàn, trong khi phiên bản trang bị động cơ tăng áp đổi từ Sport thành N-Line.

Bên cạnh thiết kế mới theo phong cách thể thao, trẻ trung hơn, mẫu sedan hạng C của Hyundai cũng được nâng cấp nhiều trang bị và tiện nghi để tăng tính cạnh tranh. Tuy nhiên, xe thiếu vắng gói công nghệ an toàn, vốn đang là xu hướng trên nhiều dòng ô tô cùng phân khúc.

Khác với Elantra, Stargazer là mẫu MPV cỡ nhỏ hoàn toàn mới của Hyundai và lần đầu ra mắt thị trường Việt.

Là dòng sản phẩm mới và mang thiết kế ngoại thất lạ mắt, khác biệt là một trong những điểm gây chú ý của Stargazer. Mặt khác, xe cũng có lượng tiện nghi, an toàn đầy đủ so với giá tiền và mặt bằng chung phân khúc, vốn là ưu điểm của đa số mẫu ô tô Hàn Quốc.

Hyundai Stargazer có 4 phiên bản và giá bán từ 575-685 triệu đồng, không chênh lệch nhiều Mitsubishi Xpander (giá từ 555-688 triệu đồng), Suzuki Ertiga Hybrid (từ 539-678 triệu đồng), Toyota Veloz Cross (từ 658-698 triệu đồng).

Cũng tại nhóm MPV giá bình dân, Suzuki giới thiệu mẫu Ertiga Hybrid vào những ngày cuối tháng 9. Đây là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc trang bị hệ thống hybrid nhẹ (mild-hybrid).

Sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp với máy phát kiêm bộ đề lấy nguồn từ bộ pin 12 V, khả năng tiết kiệm nhiên liệu là một trong những điểm nổi bật của Ertiga Hybrid với mức tiêu thụ 5,95 lít; 5,05 lít và 5,38 lít lần lượt trên đường đô thị, đường trường và đường hỗn hợp.

Suzuki Ertiga Hybrid có giá từ 539-678 triệu đồng, tăng so với đời cũ và thuộc khoảng giá cạnh tranh trực tiếp với Xpander hay Veloz Cross.

Ford Territory là sản phẩm hoàn toàn mới của Ford tại Việt Nam, thay thế vai trò của mẫu Escape ở phân khúc SUV/crossover hạng C trước kia. Xe có 3 phiên bản với cấu hình 5 chỗ ngồi và được lắp ráp tại Việt Nam.

Xe có kích thước bên ngoài, chiều dài cơ sở và độ rộng rãi nội thất tương đương những mẫu SUV hạng C thuộc thế hệ sản phẩm mới như Hyundai Tucson 2022, Kia Sportage. Các tiện nghi và tính năng an toàn, hỗ trợ lái đầy đủ so với mặt bằng chung phân khúc.

Giá bán từ 822-935 triệu đồng của Ford Territory thuộc diện thấp nhất phân khúc khi so sánh với Tucson, Sportage, Mazda CX-5 hay Honda CR-V.

Loạt ô tô điện và xe ý tưởng đổ bộ VMS 2022

Triển lãm Ô tô Việt Nam 2022 hứa hẹn mang đến nhiều mẫu ô tô điện và xe ý tưởng (concept) bên cạnh loạt xe dùng động cơ đốt trong.

Mẫu xe ý tưởng Mitsubishi XFC vừa có màn ra mắt toàn cầu tại Việt Nam trước khi xuất hiện trong khuôn khổ VMS 2022. XFC thuộc phân khúc SUV hạng B, phiên bản thương mại của xe dự kiến được bán ra vào năm tài chính 2023 và dùng động cơ xăng truyền thống.

Mẫu xe ý tưởng Mitsubishi XFC

Đội hình xe thuần điện (EV) mới tại VMS 2022 dự kiến có sự góp mặt của Mercedes-Benz EQS, MG4 Electric, MG Marvel R. Ngoài ra, mẫu Toyota bZ4x cũng có thể được giới thiệu.

Trong đó, mẫu sedan cỡ lớn EQS đã xuất hiện trong danh mục sản phẩm của Mercedes tại Việt Nam từ năm 2021. Xe có 2 phiên bản EQS 450+ và EQS 580 4Matic, lần lượt dùng hệ dẫn động cầu sau và hai cầu.

Mercedes-Benz EQS

MG4 Electric được xếp vào phân khúc hatchback hạng C. Phiên bản tiêu chuẩn có công suất 168 mã lực, bộ pin 51 kWh và đi được 350 km mỗi lần sạc đầy. Phiên bản cao của MG4 Electric có công suất 201 mã lực, bộ pin 64 kWh và phạm vi hoạt động 450 km.

MG Marvel R là mẫu SUV hạng C. Xe có dùng hệ dẫn động cầu sau hoặc hoặc 4 bánh. Phiên bản AWD cho công suất 288 mã lực, mô-men xoắn 665 Nm, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,9 giây và tốc độ tối đa đạt 200 km/h.

Toyota bZ4x

Bên cạnh đó, với việc đã được giới thiệu ở một số quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan… mẫu SUV hạng C thuần điện bZ4x của Toyota cũng có thể xuất hiện tại VMS 2022, tuy nhiên nhiều khả năng phục vụ mục đích trưng bày, thăm dò thị trường.

Ngoài loạt xe ý tưởng và xe điện, VMS 2022 cũng là nơi trình làng của Honda Civic Type R - phiên bản hiệu năng cao của mẫu sedan hạng C Honda Civic. Xe dùng động cơ tăng áp 2.0L, công suất 320 mã lực, mô-men xoắn 420 Nm, hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Sau khi ra mắt tại VMS 2022, Honda Civic Type R dự kiến được bán chính hãng tại Việt Nam từ năm 2023 với giá trên dưới 2,1 tỷ đồng.

