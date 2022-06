Ô tô gầm cao nhập khẩu liên tiếp ra mắt khách hàng Việt

Một tuần 3 mẫu xe ra mắt

Chỉ từ 13 – 17/6, có tới 3 mẫu xe gầm cao mới ra mắt khách hàng Việt Nam, đa dạng phân khúc, giá bán. Đầu tiên phải kể tới ông vua doanh số phân khúc MPV Mitsubishi Xpander.

Mitsubishi Xpander 2022 mở màn, giá bán từ 588 - 688 triệu đồng

Ngày 13/6, Mitsubishi Xpander bản nâng cấp 2022 ra mắt khách hàng Việt Nam, có giá từ 588 – 688 triệu đồng. Đáng chú ý ở phiên bản này, không chỉ chiều dài được tăng lên mà khoảng sáng gầm xe cũng lớn hơn, lên tới 225 mm. Điều này giúp Xpander 2022 trở thành mẫu xe có khoảng sáng gầm xe lớn nhất phân khúc.

Bên cạnh đó, mẫu xe ngoài thay đổi thiết kế nhận diện ngoại thất như lưới tản nhiệt đèn chiếu sáng, đèn hậu… còn tập trung nâng cấp trang bị. Trên Xpander 2022, vô-lăng được thiết kế mới, màn hình 9 inch lớn hơn, bảng điều khiển mới, có phanh tay điện tử, hỗ trợ giữ phanh tự động… Thêm vào đó, một số trang bị liên quan đến vận hành cũng được làm tốt hơn để hoàn thiện trải nghiệm người dùng.

Honda HR-V 2022

Sau Mitsubishi Xpander, Honda cũng ra mắt HR-V hoàn toàn mới ngày 25/5. Do là thế hệ mới nên không có gì ngạc nhiệt khi thiết kế xe đột phá hơn hẳn so với thế hệ cũ. Tất cả các thông số của xe cũng lớn hơn, cho người dùng sự thoải mái khi sử dụng.

Tuy giá bán không được đánh giá tốt song Honda HR-V cũng ghi điểm nhờ thiết kế ấn tượng, trang bị tương đối đầy đủ, đặc biệt là gói hỗ trợ người lái Honda Sensing và Honda Connect.

Kia Sportage 2022

Trên phân khúc Honda HR-V, Thaco cũng vừa xuất xưởng Kia Sportage, “chung mâm” với Honda CR-V. Đây là mẫu xe gầm cao lắp ráp hiếm hoi đã và sắp ra mắt khách hàng Việt Nam.

Tương tự các mẫu xe Kia mới ra mắt, Sportage có ngoại hình ấn tượng, khác lạ so với phần còn lại. Thêm vào đó, xe có đa dạng phiên bản từ máy xăng thường, tăng áp đến máy dầu cho khách hàng lựa chọn tuỳ vào nhu cầu, sở thích.

Mẫu xe được nhận định có thể sẽ thay đổi số phận trước đây, đã từng phải khai tử do doanh số thấp và giá bán có phần khó tiếp cận đa số người dùng.

Ford Everest 2022 bị bắt gặp tại đại lý

Bộ đôi SUV mới ra lên lịch ra mắt

Ford Everest và Isuzu mU-X hoàn toàn mới dự kiến sẽ ra mắt khách hàng Việt Nam vào đầu tháng 7/2022 tới đây. Trong khi Isuzu mU-X chưa xác định ngày thì Ford Everest đã được ấn định vào 6/7.

Ở thế hệ mới, Ford Everest có ngoại hình vuông vức, mạnh mẽ hơn. Nổi bật ở đầu xe là lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm đèn chiếu sáng hình chữ C.

Thiết kế nội thất Ford Everest 2022

Bên trong khoang nội thất, cảm giác công nghệ tràn ngập khi đồng hồ dạng màn hình cỡ lớn, đi kèm với đó là màn hình trung tâm đặt dọc kích thước 12 inch. Điểm đáng tiếc từ những hình ảnh rò rỉ là xe sẽ sử dụng cần số lớn, không nhỏ gọn như tại thị trường Thái Lan.

Theo giới tư vấn bán hàng, xe sẽ sử dụng 2 loại động cơ gồm 2.0L tăng áp đơn và tăng áp kép, đi kèm với đó là 3 tuỳ chọn hộp số sàn 6 cấp, tự động 6 cấp và tự động 10 cấp.

Trang bị an toàn trên Ford Everest mới đáng chú ý với Active Park Assist 2.0, cho phép tự động đỗ xe song song và lùi. Ga tự động thông minh có chức năng Stop and Go, kiểm soát và hỗ trợ giữ làn đường, phát hiện lề đường, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, phanh tự động khi lùi và 9 túi khí.

Isuzu mU-X 2022 tại đại lý ở Hưng Yên

Về phần Isuzu mU-X 2022, mẫu xe có phần ít được quan tâm hơn khi ở thế hệ hiện tại doanh số rất thấp do kiểu dáng, trang bị, thiết kế không mấy thu hút. Tuy nhiên theo đánh giá, thiết kế cả nội, ngoại thất của thế hệ mới bắt mắt hơn nhiều.

Trang bị của xe cũng không quá nổi bật, nhưng giá bán là thứ Isuzu mU-X 2022 tạo ra thế mạnh trước các đối thủ tên tuổi. Theo đó, mẫu xe này có giá dự kiến chỉ từ hơn 900 triệu đồng đến khoảng 1 tỷ đồng.

