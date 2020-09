Những tính năng an toàn chủ động trên các mẫu ô tô tại Việt Nam

Thứ Ba, ngày 01/09/2020 13:30 PM (GMT+7)

Những tính năng an toàn chủ động trên các mẫu xe của Honda, Subaru, Mazda, Toyota rất phù hợp với tình trạng giao thông thực tế tại Việt Nam.

Toyota Corolla Cross được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan

Toyota Safety Sense

Mẫu xe mới ra mắt tại Việt Nam Toyota Corolla Cross được trang bị thêm gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense, những tính năng an toàn nổi bật của gói an toàn đó bao gồm:

Cảnh báo trước va chạm.

Cảnh báo đi sai làn đường và hỗ trợ duy trì làn đường.

Điều khiển hành trình chủ động.

Đèn pha thích ứng tự động.

Honda CR-V 2020 đang được bán tại đại lý với mức giá từ 968 triệu đến 1,088 tỷ đồng

Honda Sensing

Honda CR-V 2020 lắp ráp trong nước, mới ra mắt được 1 tháng nay đã được trang bị thêm gói an toàn Honda Sensing, an toàn hơn so với phiên bản 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Những tính năng nổi bật trên Honda Sensing bao gồm:

Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm.

Đèn pha thích ứng tự động.

Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp.

Cảnh báo đi sai làn đường và hỗ trợ duy trì làn đường.

Cặp "mắt thần" của tính năng Eyesight trên Subaru Forester

Subaru Eyesight

Những tính năng an toàn nổi bật, nằm trong gói Eyesight được trang bị trên các mẫu xe của Subaru (trong đó có mẫu xe Forester đang bán tại Việt Nam), bao gồm:

Hệ thống phanh tự động và kiểm soát chân ga trước va chạm.

Kiểm soát hành trình thích ứng.

Cảnh báo đi sai làn đường.

Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước.

Mazda CX-8, phiên bản Premium được trang bị gói Mazda i-ACTIVSENSE

Mazda i-ACTIVSENSE

Những mẫu xe của Mazda luôn đi đầu trong việc trang bị những tính năng an toàn cho người ngồi trên xe cũng như những người tham gia giao thông xung quanh xe. Gói an toàn Mazda i-ACTIVSENSE bao gồm những tính năng sau:

Tự động điều chỉnh góc chiếu đèn khi đánh lái.

Tự động điều chỉnh độ cao đèn pha khi gặp xe phía trước.

Đèn pha tự động bật/tắt theo cảm biến ánh sáng.

Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Cảnh báo đi sai làn đường và hỗ trợ duy trì làn đường.

Hỗ trợ thông minh trong thành phố (phía trước và phía sau).

Điều khiển hành trình tích hợp radar.

Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung.

Những ưu điểm của những tính năng an toàn nêu trên:

Cảnh báo đi sai làn đường: khi hệ thống phát hiện lái xe điều khiển đi sai làn đường, hệ thống sẽ cảnh báo lái xe bằng cách phát ra âm thanh báo hiệu.

Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường: trong trường hợp xe đi sai làn đường, hệ thống sẽ cảnh báo bằng âm thanh, đồng thời hỗ trợ lái xe đánh lái để giữ cho xe luôn đi ở giữa làn đường.

Đèn pha thích ứng tự động: khi trời tối, hệ thống sẽ tự động chuyển chế độ chiếu gần và chiếu xa, tùy thuộc vào điều kiện giao thông thực tế.

Cảnh báo xe phía trước đã di chuyển: Khi xe đang dừng lại, nếu nhận biết được phương tiện phía trước đã di chuyển, hệ thống sẽ cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh. Dựa vào tín hiệu này người lái xe tiếp tục cho xe di chuyển nhằm tránh bị ùn tắc giao thông.

Kiểm soát chân ga trước va chạm: Nếu hệ thống phát hiện lái xe đã nhầm lẫn chân ga, hệ thống này sẽ hạn chế công suất động cơ để chiếc xe di chuyển chậm hơn nhằm giảm khả năng xảy ra tai nạn.

Đánh giá chung về những tính năng an toàn

Trong quá trình điều khiển xe, những gói an toàn của các hãng xe nêu trên sẽ giúp giảm thiểu tối đa mức độ nguy hiểm nếu có xảy ra va chạm.

Tuy nhiên, lái xe cũng không được chủ quan, quá phụ thuộc vào những tính năng này, dẫn đến những vụ tai nạn nghiêm trọng.

Trên thực tế, các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái này như hệ thống phanh tự động khẩn cấp có thể không hoạt động một cách tối ưu trong mọi điều kiện lái xe, khi nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như điều kiện thời tiết, đường xá và cách bảo dưỡng xe. Như vậy, lái xe phải luôn chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh.

