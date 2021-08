Những mẫu xe ô tô sẽ được "nghỉ hưu vô thời hạn" trong năm 2022

Thứ Tư, ngày 04/08/2021 13:30 PM (GMT+7)

Mazda6, Mazda CX-3, Volkswagen Passat hay Toyota Land Cruise,... là những cái tên sẽ bị khai tử tại thị trường Bắc Mỹ từ đầu năm sau, nhường chỗ cho các sản phẩm điện hóa trong tương lai.

Theo thông báo của các hãng, sẽ có tổng cộng 8 mẫu xe ô tô ngừng sản xuất và phân phối tại thị trường Bắc Mỹ bắt đầu từ năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Toyota Land Cruiser

Là dòng xe biểu tượng hàng đầu của off-road và gần như có mặt ở khắp thế giới, Toyota Land Cruiser lăn bánh trên những cung đường từ Amazon đến Australia, vượt sa mạc Sahara và xuất hiện ở cả bãi đỗ xe tại California.

Tháng 10/2020, Toyota đã chính thức thông báo khai tử Land Cruiser tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, sau khi tuyên bố được đưa ra, doanh số của Toyota Land Cruiser có phần khởi sắc nhưng vẫn không giúp mẫu xe này thoát khỏi danh sách “tử thần”.

Ở những thị trường còn lại, Toyota vẫn đang khá được ưa chuộng với động cơ xăng V6, tăng áp kép công suất 409 mã lực và động cơ diesel V6, tăng áp kép 204 mã lực.

2. Volvo V60 và V90

Volvo đã xác nhận rằng V90 và V60 phiên bản wagon sẽ bị ngừng sản xuất vào năm 2022. Các phiên bản SUV của hai mẫu xe trên, gồm V60 Cross Country và V90 Cross Country sẽ vẫn được phân phối nhưng bình thường.

Doanh số quá mờ nhạt là một trong những lý do chính khiến cả hai mẫu xe nằm trong danh sách khai tử. Kể từ khi ra mắt thị trường vào năm 2017, V90 chưa từng có được một doanh thu hấp dẫn. Tính đến năm 2020, V90 mới chỉ bán được khoảng 1.453 chiếc.

Ngoài ra, một lý do nữa khiến Volvo khai tử V60 và V90 wagon có thể là vì hãng muốn tập trung nguồn lực vào những sản phẩm ăn khách và phát triển các mẫu xe điện hóa.

3. Volkswagen Passat

Volkswagen mang Passat tới thị trường Mỹ từ năm 2011 với kế hoạch đánh bại Honda Accord và Hyundai Sonata. Dường như nhà sản xuất đã kỳ vọng quá lớn vào mẫu xe khi tới thị trường khó tính bậc nhất thế giới. Doanh số tốt nhất năm mà Passat đạt được là 117.023 xe. Trong khi đó, Honda Accord chỉ mất 6 tháng để đạt được doanh số này.

Để kỷ niệm sự kết thúc, Volkswagen ra mắt phiên bản Passat Limited với những chi tiết vinh danh Chattanooga, bang Tennessee, nơi Passat được sản xuất trong thập kỷ qua.

4. Honda Clarity

Mẫu xe điện Honda Clarity EV dừng sản xuất trong 2020 và giờ đây, phiên bản plug-in hybrid và pin nhiên liệu (FCV) cũng sẽ bị khai tử. Honda nói rằng Clarity FCV sẽ được cho thuê thay vì bán ra.

Lý do khiến Honda Clarity khai tử cũng xuất phát từ lý do doanh số. Trong suốt năm 2019, chỉ có 1.617 chiếc xe đến tay khách hàng. Cùng với đó, hai mẫu xe đối thủ là Hyundai Nexo và Toyota Mirai cũng sẽ chỉ còn xuất hiện tại thị trường California.

5. Hyundai Veloster

Mặc dù nằm trong danh sách khai tử nhưng Hyundai Veloster vẫn sẽ được giữ lại phiên bản N. Chỉ có 2.205 chiếc Veloster được bán ra trong 6 tháng đầu 2021, trong khi Kona là 50.996 và Venue là 15.050 xe. Hiện tại, Hyundai đang tập trung với nền tảng xe điện nên không có nhiều kế hoạch phát triển cho những sản phẩm kén khách, đặc biệt là dòng SUV cỡ nhỏ.

6. Mazda CX-3

Là cái tên bất ngờ nhất trong danh sách lần này, từng dành chiến thắng trong cuộc thử nghiệm so sánh của Car and Driver với các đối thủ như Honda HR-V, Kia Soul, Fiat 500X và Chevrolet Trax,... nhưng không may, trong năm 2022, Mazda CX-3 lại là kẻ thua cuộc.

7. Mazda6

Có thể Mazda6 sẽ không hoàn toàn biến mất tại thị trường Bắc Mỹ mà chỉ tạm dừng cuộc chơi trong một thời gian, trước khi trở lại để cạnh tranh với Honda Accord và Hyundai Sonata. Hãng xe Nhật Bản được cho là đang “nung nấu” một phiên bản Mazda6 hoàn hảo hơn với động cơ hybrid cùng hệ dẫn động cầu sau.

8. Polestar 1

Polestar được biết đến là thương hiệu con của Volvo và Geely. Mới đây, Polestar đã chính thức đưa ra thông báo khai tử mẫu xe thể thao hai cửa plug-in hybrid với công suất 619 mã lực. Để đánh dấu sự kết thúc, 25 chiếc xe cuối cùng sẽ được sản xuất với màu vàng kim đặc biệt, xuất xưởng từ nhà máy ở Thành Đô, Trung Quốc.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-mau-xe-o-to-se-duoc-nghi-huu-vo-thoi-han-trong-nam-2022-5020214813282550.htm