Những dòng xe an toàn nhất năm 2019 xếp theo từng phân khúc

Thứ Bảy, ngày 11/01/2020 06:00 AM (GMT+7)

Danh sách những mẫu xe an toàn nhất được chương trình đánh giá xe mới tại châu u (Euro NCAP) thử nghiệm và đưa ra kết quả, trong đó có nhiều dòng xe đang bán tại thị trường Việt Nam.

Hiện nay, mỗi chiếc ô tô ra đời đều được nhà sản xuất trang bị các hệ thống an toàn tiêu chuẩn như túi khí bảo vệ người lái, hành khách, dây đai an toàn hay công nghệ chống bó cứng phanh ABS... Tuy nhiên, trong điều kiện giao thông ngày càng đông đúc, cùng sự phát triển của công nghệ, tiêu chuẩn an toàn đối với ô tô của người tiêu dùng đã được nâng lên. Tốc độ phát triển của công nghệ biến ô tô ngày càng trở nên thông minh, trong đó có những tính năng không chỉ hỗ trợ đắc lực cho tài xế trong việc lái xe, mà còn góp phần đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Euro NCAP thử nghiệm độ an toàn trên 55 dòng xe trong năm 2019. Và trong số 55 mẫu xe kể trên, có 41 dòng xe đạt chuẩn an toàn cao nhất theo kết quả dược Euro NCAP công bố, tuy nhiên số điểm chi tiết của chúng có sự chênh lệch nhất định với một số tốt hơn phần còn lại. Tổ chức an toàn châu Âu này mới đây đã công bố danh sách các dòng tên an toàn nhất xét trên từng phân khúc khác nhau trong 2019.

Phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ

- Renault Clio và Audi A1: đồng vị trí dẫn đầu

- Ford Puma xếp sau với điểm số vô cùng suýt soát.

Phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ

- Mercedes-Benz CLA có điểm số cao nhất

- Mazda3 ở vị trí thứ 2.

Phân khúc xe gia đình cỡ lớn

- Tesla Model 3 và BMW 3-Series có điểm số bằng nhau.

Cả hai mẫu xe này đều thuộc nhóm xe sang và có điểm số bằng nhau chằn chặn, khác biệt chỉ đến từ BMW chiếm ưu thế về khả năng bảo vệ người đi đường trong trường hợp xảy ra tai nạn còn Tesla trội hơn về công nghệ hỗ trợ người lái.

Phân khúc xe điện

- Tesla SUV Model X dẫn đầu

- Seat Tarrasco ở vị trí thứ 2, đây là mẫu xe chung khung gầm với Volkswagen Tiguan

Phân khúc xe off-road/MPV

- Subaru Forester: quán quân

- Mazda CX-30 xếp vị trí thứ 2.

