Những điểm nhấn của dòng Crossover 7 chỗ ngồi Mitsubishi Outlander

Thuộc phân khúc crossover 7 chỗ ngồi hạng C, Mitsubishi Outlander có những thế mạnh nhất định trong cuộc cạnh tranh khách hàng với các đối thủ khác. Phiên bản mới hiện nay của Outlander có những cải tiến, vượt trội hơn phiên bản trước đó, đem lại sự sắc nét và thể thao hơn.

Điểm nhấn về mặt ngoại thất của Outlander chính là xe là dòng sản phẩm tiên phong áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Dynamic Shield” mới của Mitsubishi Motors. Triết lý thiết kế này giúp cho xe có những đường nét đặc trưng ở phía trước, làm nổi bật lên sự mạnh mẽ linh hoạt và khả năng bảo vệ.

Với bộ cản trước và sau, cùng ốp viền thân xe mới được nâng cấp, Outlander tăng thêm độ cá tính và sự chắc chắn của mình. Cụm đèn pha LED tự động thời thượng được tối ưu hóa khả năng chiếu sáng và tiết kiệm năng lượng. Viền đèn pha và các viền trang trí trên thân xe được mạ crôm làm tăng thêm vẻ đẹp sang trọng cho Outlander.

Mitsubishi Outlander có kích thước lớn, mang tầm vóc của xe 7 chỗ ngồi. Thân xe vì thế nhìn dài và lớn, cộng với những đường gân dập nổi sắc sảo, tay nắm cửa mạ crôm và cửa kính sau tối màu tạo nên sự nổi bật cho Outlander khi di chuyển trên đường. Gương chiếu hậu đồng màu cùng thân xe, có tín năng chỉnh điện, gập điện và đèn báo rẽ. Bộ mâm xe 18 inch đa chấu nhìn thể thao, hiện đại và sang trọng.

Phần đuôi Outlander được trau chuốt, trang bị đèn LED và có thêm cánh gió thể thao. Cản sau được thiết kế lại nhìn đầy đặn và cứng cáp hơn. Cốp sau xe có tính năng đóng/mở bằng điện giúp cho việc đóng/mở cửa sau trở nên đơn giản và dễ dàng.

Nội thất xe nổi bật với không gian rộng rãi, tiện ích, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày cũng như các chuyến du lịch của cả gia đình. Thiết kế nội thất đạt được sự cân bằng hài hòa giữa sự sang trọng hiện đại và không gian 7 chỗ thoải mái. Ghế ngồi được bọc da với họa tiết hình viên kim cương tinh tế và sang trọng.

Phần cabin có ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Xe trang bị màn hình cảm ứng 8-inch cho phép kết nối Android Auto và Apple CarPlay, cùng các trang bị kết nối như AUX/USB/Bluetooth. Ở hàng ghế thứ 2, Outlander cũng được trang bị 2 cổng sạc USB đem lại sự tiện lợi cho người dùng.

Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập cùng cửa gió điều hòa giúp người ngồi trong xe tận hưởng cảm giác dễ chịu trong các điều kiện thời tiết khác nhau.Trang bị gương chống chói tăng cường khả năng quan sát và lái xe an toàn. Phanh tay điều khiển tự động thông minh giúp hạn chế việc người lái quên hạ hoặc kéo phanh tay.

Trên xe Outlander còn có nhiều trang bị an toàn, nổi bật như: 7 túi khí an toàn, hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM), hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW), hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA), hệ thống đèn pha tự động (AHB), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW), hệ thống cân bằng điện tử (ASC), và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS).

Điểm quan trọng không thể bỏ qua là hệ thống động cơ xe Outlander vận hành linh hoạt và khá êm. Đó là khối động cơ MIVEC tiên tiến, dung tích 2.0L, giúp xe tăng tốc nhanh và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Khối động cơ này giúp xe đạt công suất tối đa 145 mã lực, không quá mạnh nhưng vẫn đem lại sự thoải mái khi di chuyển trong môi trường đô thị.

Hiện tại Mitsubishi Outlander 2024 được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản khác nhau, gồm: Outlander 2.0 CVT với giá niêm yết 825 triệu đồng, Outlander 2.0 CVT Premium với giá niêm yết 950 triệu đồng, và Outlander 2.4 CVT Premium với giá niêm yết 1,1 tỷ đồng.

Nhìn chung, Mitsubishi Outlander 2024 có nhiều điểm nhấn nổi bật. Xe có không gian nội thất rộng rãi, hệ thống điều hòa hoạt động hiệu quả, nhiều trang bị tiện ích kết nối thông minh, hàng ghế thứ ba ra vào dễ dàng, và động cơ vận hành linh hoạt và êm ái trong phố thị.

