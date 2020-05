Nhiều ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải mới

Lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải Đối với ô tô tham gia giao thông, theo quy định tại TCVN 6438:2018 - “Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải” được áp dụng theo lộ trình như sau: - Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức (sử dụng xăng, khí hóa lỏng) và ô tô lắp động cơ cháy do nén (sử dụng diesel và nhiên liệu tương tự) sản xuất trước năm 1999 được tiếp tục áp dụng mức 1. - Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2008 áp dụng mức 2 từ ngày 1-1-2021. - Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất sau năm 2008 áp dụng mức 2 từ ngày 1-1-2020. - Với ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu lắp động cơ cháy cưỡng bức, động cơ cháy do nén áp dụng mức 4 (mức cao nhất) kể từ ngày 15-5-2019. Hiện nay, với ô tô sản xuất mới, Việt Nam đã nâng tiêu chuẩn khí thải từ Euro 2 lên Euro 4 từ đầu năm 2017 và mức Euro 5 từ đầu năm 2022.