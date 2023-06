Nhân viên bán ô tô bỏ nghề, đại lý cắt giảm nhân sự vì ế khách

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tháng 5-2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 20.726 xe, bao gồm xe 14.483 du lịch, 6.096 xe thương mại và 147 xe chuyên dụng, giảm 8% so với tháng 4-2023 và giảm 53% so với tháng 5-2022. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp sụt giảm về sức tiêu thụ của toàn thị trường khi chỉ có hơn 20.700 xe được bán ra, Trong đó, xe du lịch giảm 8%, xe thương mại giảm 6% và xe chuyên dụng giảm 16% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 12.079 xe, giảm 9% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.647 xe, giảm 5% so với tháng trước. Tính tổng từ đầu năm tới hết tháng 5-2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường giảm 36% so với năm ngoái với ô tô du lịch giảm 41%, xe thương mại giảm 12% và xe chuyên dụng giảm 63% so với năm 2022. Cùng với đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 43% trong khi xe nhập khẩu giảm 23% so với cùng kì năm ngoái. Ngoài ra, doanh số trong tháng 5-2023 của TC Group là 3.575 xe, VinFast là 2.996 xe, thị trường Việt Nam có doanh số tổng cộng là 27.297 xe.