Đây là những công nghệ đáng tiền trên dòng xe SUV 7 chỗ Hàn Quốc

Nổi danh với trang bị option nhiều đến miên man, thậm chí một số người còn cho rằng những tính năng như sấy ghế còn thừa thãi một cách không cần thiết đối với một đất nước nhiệt đới như Việt Nam, tuy nhiên phải thừa nhận rằng những trang bị đó là hiện thân của những công nghệ hiện đại hàng đầu trong công nghiệp ô tô thế giới hiện nay, đem đến những giá trị to lớn khi sử dụng

Hyundai SantaFe là chiếc xe tiên phong trong các công nghệ an toàn. Về hệ thống an toàn chủ động, khung xe được nâng cao tỷ lệ thép siêu cường AHSS lên 57%, cao hơn 15% so với phiên bản trước đó. Thép cường độ cao AHSS được dùng để chế tạo khung, gầm, cột trụ và vỏ bọc thân xe. So với vật liệu nhôm, lợi thế của AHSS là dễ gia công hơn.

So với thép thông thường, AHSS loại bỏ bớt carbon ở thép thông thường và bổ sung nhiều nguyên tố hóa học khác để giúp cho thép dai chắc hơn, chịu lực tốt hơn, khó bị rỉ sét hơn. Điều quan trọng là tỷ trọng thép cường độ cao giảm đến 30%, sức chịu lực tăng 50%.

Các nhà sản xuất đã xuất xưởng những mẫu xe với thân vỏ rất cứng - hầu như không biến dạng nhiều khi va chạm trong giai đoạn đầu của công nghiệp ô tô. Theo đó, toàn bộ lực va chạm đều tác động lên người lái. Tại thời điểm đó, trong các vụ tai nạn, tỉ lệ hành khách tử vong là rất lớn. Nhằm khắc phục vấn đề trên, những kỹ sư xe hơi đề cập tới khái niệm “vùng biến dạng” (Crumple Zone), sau đó ứng dụng cho những chiếc xe ngày nay.​

Thông thường, ​các vùng biến dạng được đặt phía trước và phía sau xe, có tác dụng hấp thụ lực tác động từ những vụ đâm qua việc biến dạng vật liệu và giúp “trì hoãn va chạm” với khoang lái chính. Trong khi phần lớn các thành phần xung quanh được thiết kế để biến dạng dễ dàng, toàn bộ khoang lái chính lại được gia cố cứng cáp hơn rất nhiều để bảo vệ hành khách bên trong.

Đây chính là thế mạnh của thép cường lực AHSS. Những chiếc xe như Santa Fe có khả năng bảo vệ vững chắc cho người lái trước những va chạm xảy ra.​ Ngoài ra, với những yêu cầu về vận hành và tiết kiệm nhiên liệu, các nhà chế tạo bắt buộc phải làm ra chiếc xe nhẹ cân hơn.

Với thép cường lực AHSS, so với việc sử dụng những loại thép thông thường khác, tổng trọng lượng xe có thể giảm tới 25-39%. Nếu sử dụng dòng xe này để chở một gia đình có 4 người, tổng trọng lượng từ 170kg đến 270 kg, chiếc xe tiết kiệm được 20-30% lượng nhiên liệu tiêu thụ so với những mẫu xe cùng phân khúc có trọng lượng nặng nề hơn.​

Hyundai Santa Fe được trang bị động cơ Diesel SmartStream 2.2D có công suất 200 mã lực và mô men cực đại 441 Nm. Lợi thế lớn nhất của động cơ Diesel nằm ở sức kéo thể hiện qua Momen xoắn, với Momen xoắn cực đại 441Nm, với Hyundai còn lớn hơn cả Mô men xoắn trên động cơ xăng Lambda 3.8L chỉ đạt tới 355Nm. Lý do có được sức mạnh này đến từ những công nghệ độc quyền tích hợp như CRDi hay e-VGT

Hệ thống điều khiển động cơ Diesel của Santa Fe bao gồm cả khí nạp vào và điều khiển tái tuần hoàn khí xả(EGR) và xử lý khí thải, với hệ thống Common Rail là lõi của cả hệ thống điều khiển. Về cơ bản động cơ CRDI (Common rail Direct Injection ) bao gồm một ống phân phối chung (Common rail), và một bơm cao áp tách rời, ban đầu dầu diesel sẽ được hút từ thùng chứa qua ống nạp nhiên liệu đến ống phân phối chung, từ ống phân phối chung dầu sẽ được chuyển tới mỗi vòi phun để thực hiện quá trình phun nhiên liệu.

Nhược điểm dễ nhận thấy của các động cơ Turbo Diesel truyền thống đó là độ trễ của động cơ. Giải pháp khắc phục là làm xoay các “cánh điều chỉnh” của bánh turbo mà khí xả sẽ tác dụng vào các cánh này, được gọi với cái tên VGT (Variable Geometry Turbocharger ). Nguyên lý của VGT là làm thay đổi góc quay ở các cánh điều chỉnh của tuốc bin mà khí xả sẽ đập vào các cánh này.

Điều này giúp tăng áp ở tốc độ thấp và giảm sức ì turbo. Khi xe chạy tải nhỏ, số vòng tua máy thấp, cánh điều chỉnh của turbo hé mở một phần cho gió qua. Gió lùa qua các cánh điều chỉnh bên ngoài tới các cánh của bánh turbo phía trong, làm quay cánh turbo. Khi người lái cần tăng tốc, đạp ga các cánh bướm ga mở, các cánh di động ở turbo sẽ mở hoàn toàn, khí thải sẽ di chuyển tự do vào trong cánh điều chỉnh của turbo, khi đó tốc độ động cơ và công suất tăng.

Phương pháp tăng áp turbo này cho phép động cơ có thể thay đổi lưu lượng khí nạp vào động cơ, gia tăng công suất nhanh chóng, loại bỏ sức ì turbo như trên các xe sử dụng turbo thông thường. Công nghệ VGT trước đây được điều khiển bằng lực hút cơ có nhược điểm về nhiệt phát sinh khá lớn. Thế hệ cải tiến mới là eVGT được ứng dụng trên các model SantaFe hiện nay sử dụng công nghệ điều khiển điện tử khiến hiệu quả sử dụng cao hơn rất nhiều.

Bên cạnh những chức năng an toàn đã trở thành tiêu chuẩn mặc định trên các dòng xe phổ thông như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, Cân bằng điện tử ESC, hệ thống chống trượt VSM, Hỗ trợ đổ đèo HDC, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Hyundai Santa Fe còn nổi bật với những tính năng tiên tiến như Hệ thống cảnh báo điểm mù BSD, Cảnh báo phương tiện cắt ngang đuôi xe RCCA, Cảnh báo bỏ quên hành khách trong xe ROA, Khóa an toàn thông minh SAE.

Đầu tiên cụm tính năng cảnh báo điểm mù BSD, Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA và Khóa thông tin SEA. Mấu chốt của hệ thống này là bộ radar được lắp đặt ở phần đuôi xe, phát ra sóng siêu thanh để quét và trả thông tin về cho ECU trên xe xử lý.

Đối với hệ thống cảnh báo điểm mù BSD, radar ở đuôi xe để phát hiện vật thể di chuyển vào điểm mù của người lái. Khi phát hiện ô tô hoặc xe máy lọt vào điểm mù, đèn vàng gắn trên giương chiếu hậu và hình ảnh trên hệ thống HUD sẽ nhấp nháy để cảnh báo người lái. Nếu người lái bật xi nhan ở bên có vật thể trong điểm mù, hệ thống sẽ cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh. Trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, BSD sẽ phát huy tối đa sự hữu hiệu

Đối với chức năng Cảnh báo phương tiện cắt ngang đuôi xe RCCA, hệ thống radar sẽ giám sát các vật thể tiến đến gần đuôi xe khi bạn lùi khởi bãi đỗ hay lùi từ cổng nhà ra đường. Đặc biệt hơn, hệ thống của Hyundai SantaFe có thể tự động phanh khẩn cấp để tránh vật cản nếu như người lái không phản ứng.

Một công nghệ khác cũng ứng dụng trên hệ radar của Hyundai SantaFe là Khóa an toàn thông minh SEA. Hệ thống sẽ phát hiện các phương tiện di chuyển đến vùng nguy hiểm khi mở cửa xe. Trong trường hợp có xe tiến đến, SEA sẽ tự động khóa cửa đến khi nguy hiểm qua đi.

Trong trường hợp cửa đã mở thì xe phía sau mới tiến đến vùng nguy hiểm thì hệ thống sẽ cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh ở bảng đồng hồ sau vô lăng. Đây là một hệ thống rất cần thiết khi chúng ta tham gia giao thông ở Việt Nam.

Một tính năng văn minh khác của Santa Fe đó là hệ thống Cảnh báo bỏ quên hành khách ghế sau ROA. SantaFe được trang bị cảm biến và camera trong xe để quan sát hàng ghế sau. Trong trường hợp người lái ra khỏi xe và khóa xe, bỏ quên hành khách ngồi sau (trẻ em, thú nuôi), chiếc xe sẽ cảnh báo người lái bằng còi báo động. Tính năng này đặc biệt được người tiêu dùng quan tâm, nhất là khi xảy ra không ít vụ bỏ quên trẻ nhỏ trên xe giữa trời nắng nóng, gây nên những hậu quả hết sức đáng tiếc.

Như vậy có thể nói với trang bị những công nghệ hấp dẫn bậc nhất phân khúc, Santa Fe đã khẳng định được vị thế, tên tuổi và trở thành 1 tượng đài trong dòng xe SUV 7 chỗ không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.

