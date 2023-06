Ngủ trong xe ô tô không an toàn và nên nhớ những điều sau

Sau vụ việc 3 bố con bị ngạt do ngủ trong ô tô ở Hải Phòng đã nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Theo bác sĩ, nạn nhân nằm trong ô tô, bật điều hoà nhưng ô tô lại trong nhà kín, nên dẫn tới ngộ độc khí CO.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (U.S. CDC), nếu đốt nhiên liệu trong ô tô, hoặc những vật dụng khác như bếp lò, lò sưởi, bếp gas…, khí CO (Carbon monoxide) có thể tích tụ lại và làm cho người hít vào bị ngộ độc.

Các triệu chứng phổ biến nhất của ngộ độc khí CO là nhức đầu, chóng mặt, suy nhược, đau bụng, nôn mửa, đau ngực và lú lẫn. Các triệu chứng thường được mô tả là “giống như cúm”. Nếu hít phải nhiều khí CO, có thể bất tỉnh hoặc thậm chí tử vong. Những người đang ngủ hoặc say rượu có thể tử vong nhanh hơn mà không phát ra triệu chứng

Mọi người đều có nguy cơ bị ngộ độc khí CO. Trẻ sơ sinh, người già, người mắc bệnh tim mãn tính, thiếu máu hoặc các vấn đề về hô hấp có nhiều khả năng bị bệnh do khí CO. Mỗi năm, hơn 400 người Mỹ chết vì ngộ độc khí CO không chủ ý không liên quan đến hỏa hoạn, hơn 100.000 người đến phòng cấp cứu và hơn 14.000 người phải nhập viện.

Để phòng tránh, đầu tiên hãy đi kiểm tra hệ thống ống xả ô tô định kỳ hàng năm. Một lỗ rò rỉ nhỏ trong hệ thống ống xả có thể dẫn đến tích tụ khí CO bên trong xe. Nếu đánh xe vào nhà, luôn mở cửa nhà ra trước một quãng thời gian để không khí bên ngoài tràn vào nhà. Trường hợp là xe SUV, khi mở cửa sau, cần mở thêm một lối thông hơi hoặc cửa sổ để đảm bảo không khí lưu thông qua. Nếu chỉ mở cửa hậu, CO từ ống xả sẽ được kéo vào cabin.

Khi di chuyển trên đường xa hoặc muốn chợp mắt một chút để nghỉ ngơi. Người lái xe cần kiếm khu vực có các hàng quán cà phê võng hoặc trạm dừng chân có sân bãi đỗ xe vào và ra khỏi xe. Nên hé 4 cửa kính xe xuống để cho không khí có thể vào xe và tạo sự thông tháo cho xe.

Hoặc kiếm một khách sạn nhà nghỉ ven đường để nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe cho các hành trình tiếp theo được thoải mái nhất.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ngu-trong-xe-o-to-khong-an-toan-va-nen-nho-nhung-ieu-sau-a612314.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ngu-trong-xe-o-to-khong-an-toan-va-nen-nho-nhung-ieu-sau-a612314.html