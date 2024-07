Ngắm 2024 Kia New Sonet: SUV chất, giá từ 539 triệu đồng

Là một trong những dòng xe SUV ăn khách nhất tại thị trường Việt Nam, 2024 Kia New Sonet có sức cạnh tranh rất lớn với các đối thủ “sừng sỏ” khác như Toyota Raize và Hyundai Venue.

Nhằm củng cố ngôi vị của Sonet, mới đây 2024 Kia New Sonet đã được cập nhật tại thị trường Việt Nam, với 3 phiên bản khác nhau, gồm: Kia New Sonet 1.5 Deluxe (giá đề xuất 539 triệu đồng); Kia New Sonet 1.5 Luxury (giá đề xuất 579 triệu đồng); và Kia New Sonet 1.5 Premium (giá đề xuất 624 triệu đồng).

Về thiết kế, 2024 Kia New Sonet được xây dựng theo triết lý Opposites United như dòng Seltos. Đó là sự hòa hợp của các yếu tố đối lập, với 5 thành tố chính: Đậm chất tự nhiên (Bold for Nature), Sức mạnh tạo đổi mới (Power to Progress), Sự hứng khởi mang lại cảm hứng (Joy for Reason), Công nghệ cho cuộc sống (Technology for Life), và Tương phản tạo cân bằng (Tension for Serenity). Các thành tố này được đan bện và thể hiện một cách tinh tế trên 2024 Kia New Sonet.

Điển hình là xe có các hình khối góc cạnh, thể thao đậm chất xe thể thao đa dụng. Diện mạo bên ngoài xe cứng cáp với kiểu dáng theo xu hướng tương lai, hiện đại và mạnh mẽ. Lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng của gia đình xe Kia, cùng những họa tiết hình sóng độc đáo. Cản trước kiểu khối nổi cùng ốp cản sơn bạc, lưới đen tương phản tạo sự cứng cáp, chắc chắn và đậm chất SUV.

Đèn pha của New Sonet thiết kế bóng LED với 3 bóng tách biệt, tăng hiệu quả chiếu sáng. Những đường gân trên thân xe kéo dài từ đầu xe tới hông, tạo vòng làm nổi bật các đường nét mạnh mẽ trên xe. Mâm bánh xe đa chấu cỡ 16 inch, thích hợp cả sự di chuyển trong nhiều điều kiện đường đi khác nhau, dù là đường đô thị hay đường ngập nước. Xe còn có cánh hướng gió phía sau tăng hiệu suất khí động học.

Thân hình của New Sonet đậm chất thể thao hơn với kích thước các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4,120 x 1,790 x 1,642 mét. Nhờ thân hình lớn, New Sonet có không gian nội thất rất rộng rãi, đem lại sự thoải mái cho người ngồi bên trong. Cabin với trần cao, ghế chỉnh điện đem lại sự tiện ích cho kích cỡ người lái khác nhau. Ghế ngồi sau có tựa đầu tùy chỉnh độ cao, cùng bệ tỳ tay có hộc để ly uống nước. Khoang hành lý của xe có dung tích lên đến 392 lít, hàng ghế ngồi sau có thể gập được theo tỷ lệ 60:40, thoải mái để đồ.

Vô-lăng 3 chấu thể thao, màn hình đa thông tin cỡ 4.2-inch loại TFT LCD, và màn hình giải trí cỡ lớn 10.25 inch, có các tính năng kết nối như Apple CarPlay và Android Auto không dây, bản đồ dẫn đường, Bluetooth đàm thoại rảnh tay, và hệ thống âm thanh giải trí 6 loa. Hệ thống điều hòa tự động đem lại không khí dịu mát bên trong. Xe có hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key, cổng điện 12V, kết nối USB và cổng sạc Type-C.

Sức mạnh của 2024 Kia New Sonet đến từ loại động cơ Smartstream 1.5G, giống với New Seltos. Khối động cơ này cho phép xe đạt công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, đi kèm với hộp số vô cấp CVT. Với những chỉ số này, New Sonet vận hành mạnh mẽ vượt trội, đem lại trải nghiệm lái thể thao và cảm giác lái phấn khích cho người dùng.

Trên xe còn có hàng loạt trang bị an toàn giúp người dùng yên tâm hơn. Trong đó, số túi khí của New Sonet dao động từ 2-6 túi khí tùy theo phiên bản. Các hệ thống an toàn khác như ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, camera lùi, cảm biến áp suất lốp, cùng hệ thống điều khiển hành trình và điều chỉnh giới hạn tốc độ MSLA.

Nhìn chung, 2024 Kia New Sonet hiện nay là một ấn phẩm SUV đáng chú ý ở thị trường Việt Nam. Mẫu xe này có lợi thế về thiết kế mạnh mẽ, thể thao, trang bị hiện đại dẫn đầu phân khúc, cùng giá bán ra khá hợp lý.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]