Mua SUV cũ tầm 600 triệu, chọn Peugeot 2008 Active hay Hyundai Creta

Việc đầu tư vào một chiếc SUV cũ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại nhiều lợi ích khác. Những mẫu xe này thường có thiết kế hiện đại, tính năng vận hành ổn định và không bị mất giá quá nhanh như xe mới, khiến chúng trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng lần đầu mua xe.

Peugeot 2008 Active (trái) và Hyundai Creta (phải).

Tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân, người tiêu dùng có thể lựa chọn mẫu xe phù hợp nhất với mình. Nếu tài chính ở mức cho phép là 600 triệu đồng, người dùng có thể chú ý đến hai mẫu SUV cỡ nhỏ đã qua sử dụng là Peugeot 2008 (bản Active) và Hyundai Creta.

Giá tham khảo

Khảo sát trên một số trang mua bán xe cũ trên thị trường cho thấy Peugeot 2008 Active được bán trong tầm giá khoảng 575 triệu đồng đối với các model 2021. Đây là mẫu xe được ra mắt lần đầu tại Việt Nam vào tháng 12/2020 với giá 739 triệu đồng, tuy nhiên chưa bao gồm lệ phí trước bạ.

Peugeot 2008 Active Hyundai Creta tiêu chuẩn Giá khi ra mắt 739 triệu đồng 620 triệu đồng Giá xe cũ 575 triệu đồng 575 triệu đồng

Còn đối với Hyundai Creta, người tiêu dùng có thể tìm mua các mẫu đời gần hơn do xe được giới thiệu lần đầu tại Việt Nam vào tháng 3/2022 với giá từ 620 triệu đồng chưa bao gồm lệ phí trước bạ, nhưng hiện có giá khoảng 575 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn đời 2022.

Mặc dù khả năng giữ giá của Hyundai Creta tốt hơn so với Peugeot 2008 Active nhưng trong thực tế mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc được giới thiệu gần đây hơn, thường có khả năng giữ giá tốt hơn. Vì vậy, người dùng cần chú ý đến chi tiết này khi lựa chọn.

Peugeot 2008 được ra mắt trước Hyundai Creta gần 2 năm.

Kích thước

Khi nói đến kích thước, Hyundai Creta có phần nhỉnh hơn với chiều dài, chiều rộng và chiều cao lớn hơn Peugeot 2008. Cụ thể, Creta dài hơn 15mm, rộng hơn 20mm và cao hơn 110mm. Đặc biệt, khoảng sáng gầm của Creta cao hơn 25mm cũng giúp xe có khả năng di chuyển tốt hơn trên những địa hình gồ ghề.

Điều này có thể là yếu tố quyết định cho những khách hàng thường xuyên di chuyển trong điều kiện khó khăn. Với lợi thế này, Hyundai Creta tỏ ra là lựa chọn rất thú vị những người thường xuyên di chuyển trong điều kiện địa hình khó khăn.

Ngoại thất

Có kiểu dáng đậm chất từ thương hiệu Châu Âu, Peugeot 2008 gây ấn tượng với phong cách SUV coupe, trong đó phần mui xe hạ thấp tạo nên vẻ ngoài năng động và thể thao, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Ngược lại, Hyundai Creta lại mang đến cảm giác mạnh mẽ và vững chãi hơn, thể hiện sự bền bỉ và chắc chắn.

Peugeot 2008 (trái) và Hyundai Creta (phải).

Dù là phiên bản thấp, Peugeot 2008 Active vẫn được trang bị mâm sơn đen, điều này tạo được điểm nhấn phong cách hơn so với mâm sơn bạc trên Hyundai Creta tiêu chuẩn. Peugeot 2008 Active sử dụng hệ thống đèn LED cho cụm đèn trước, tuy nhiên lại thiếu đèn LED định vị và đèn pha tự động. Yếu tố này khiến mẫu xe thương hiệu Pháp bất lợi so với Hyundai Creta tiêu chuẩn khi trang bị đèn LED định vị và đèn pha tự động giúp mang lại sự tiện lợi cho người dùng, mặc dù xe chỉ đi kèm cụm đèn Bi-Halogen.

Peugeot 2008 (trái) và Hyundai Creta (phải).

Mặc dù cả hai mẫu SUV cỡ nhỏ này đều trang bị gương chỉnh/gập điện nhưng Peugeot 2008 Active nổi bật với đèn hậu LED, điều mà Hyundai Creta không có.

Nội thất

Xét về thiết kế nội thất, Peugeot 2008 mang đến không gian sang trọng với khu vực điều khiển được thiết kế hướng về người lái, điều này tạo cảm giác thân thiện và dễ sử dụng. Ngược lại, Hyundai Creta có không gian nội thất gọn gàng, tuy nhiên việc phối màu chưa thực sự nổi bật. Mặc dù vậy, mẫu xe của Hyundai lại được đánh giá cao ở phần không gian rộng rãi tạo cảm giác ngồi thoải mái cho cả 5 hành khách, trong khi không gian Peugeot 2008 có phần chật chội hơn, đặc biệt là ở hàng ghế sau.

Peugeot 2008 (trái) và Hyundai Creta (phải).

Đối với tiện nghi trên xe, Hyundai mang đến cho Creta màn hình trung tâm 10,25 inch lớn, điều hòa chỉnh cơ, 6 loa, khả năng khởi động từ xa và cửa gió hàng ghế sau giúp mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng. Trong khi đó, Peugeot 2008 chỉ đi kèm màn hình trung tâm 7 inch nhỏ, điều hòa tự động một vùng, 4 loa và ghế lái chỉnh điện tuy hiện đại nhưng lại nhận điểm trừ ở việc thiếu đi một số tính năng như khởi động bằng nút bấm và cửa gió hàng ghế sau.

Khả năng vận hành và công nghệ an toàn

Khi xem xét về khả năng vận hành, mặc dù Peugeot 2008 được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.2L nhưng mang công suất vượt trội hơn 18 mã lực và mô-men xoắn 86Nm so với Hyundai Creta vốn chỉ sử dụng động cơ xăng 1.5L. Hơn nữa, Peugeot 2008 còn sở hữu hộp số tự động 6 cấp và 4 chế độ lái khác nhau giúp mang lại trải nghiệm lái thú vị và linh hoạt hơn so với hộp số tự động vô cấp trên Hyundai Creta.

Peugeot 2008 (trái) và Hyundai Creta (phải).

Về mặt công nghệ an toàn, cả hai mẫu xe này đều được trang bị các tính năng an toàn cơ bản. Tuy nhiên, Peugeot 2008 vẫn có phần nhỉnh hơn khi đi kèm 4 túi khí thay vì chỉ 2 túi khí trên Hyundai Creta. Điều này ít nhiều mang lại sự an tâm hơn cho người sử dụng.

Cuối cùng, cả Hyundai Creta và Peugeot 2008 đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Trong khi Hyundai Creta phù hợp cho gia đình với không gian rộng rãi và khả năng giữ giá tốt thì Peugeot 2008 lại mang đến thiết kế trẻ trung và khả năng vận hành mạnh mẽ. Cả hai mẫu xe đều có giá 575 triệu đồng khi chưa bao gồm lệ phí trước bạ nên người dùng có thể dựa vào các chi tiết nói trên để đưa ra lựa chọn SUV cỡ nhỏ phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình nhất.

Tầm 600 triệu đồng, bạn chọn Peugeot 2008 Active hay Hyundai Creta? Hyundai Creta Peugeot 2008 Active BÌNH CHỌN Xem kết quả Chia sẻ

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]