MPV 7 chỗ Suzuki Ertiga chốt giá từ 310 triệu đồng: Quyết đấu Innova

Thứ Năm, ngày 10/05/2018 06:00 AM (GMT+7)

Suzuki Sự kiện:

Suzuki vừa cho ra mắt thế hệ mới nhất của mẫu MPV Ertiga với mức giá từ 13.500USD.

Suzuki vừa cho ra mắt thế hệ mới nhất của mẫu MPV Ertiga tại thị trường Indonesia với mức giá từ 13.500USD ( ~310 triệu đồng). Đây là mẫu xe cạnh tranh với đối thủ đồng hương Toyota Innova. Ở thế hệ mới, Ertiga 2018 được kéo dài thêm 130mm so với người tiền nhiệm và nó cũng dài hơn các mẫu MPV khác như Mercedes B-Class hay BMW 2-Series Active Toure.

Việc kéo dài trục sơ sở giúp tăng thêm không gian cho người ngồi và khoang hành lý; xe được trang bị 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Các chi tiết nội thất xe được làm mới lại với nhiều chi tiết và vật liệu cao cấp như cụm đồng hồ mới, vô lăng thể thao và các chi tiết vân gỗ.

Có 5 phiên bản Suzuki Ertiga được ra mắt, tất cả đều sử dụng động cơ 1.5L 4 xy lanh cho công suất 104 mã lực với hai tuỳ chọn hộp số sàn 5 cấp và số tự động 4 cấp. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn như: túi khí kép, phanh ABS sẽ được trang bị trên phiên bản cao cấp GX.

Suzuki Ertiga 2018 được ra mắt thị trường Indonesia với 5 phiên bản đi kèm giá bán bao gồm: GA MT (13.500 USD), GL MT (14.700 USD), GX MT (15.500 USD), GL AT (15.650 USD) và GX AT (16.500 USD). Tại thị trường Việt Nam, Suzuki Ertiga có phần lép vế hơn so với Toyota Innova nhưng ngược lại tại thị trường Indonesia khi mà phân khúc MPV chiếm tới 30% thị trường thì Ertiga được xem như là “át chủ bài” của hãng xe Nhật Bản. Tính từ thời điểm 2012, dòng xe này của Suzuki đã đến tay 680.000 khách hàng ở 70 quốc gia trên thế giới.