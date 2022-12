Mitsubishi tung ưu đãi lớn mùa mua sắm cuối năm cho khách hàng Việt

Trong thời gian gần đây, nhiều hãng xe bắt đầu ồ ạt tung ra các chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu khả năng mua sắm, trong số đó Mitsubishi đã có một loạt ưu đãi cho các dòng xe của mình. Cụ thể, trong tháng 12 này, khi mua các dòng xe Mitsubishi Outlander sẽ được ưu đãi kép gồm sản phẩm trị giá 20 triệu đồng và phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng cho phiên bản 2.0 CVT và 30 triệu đồng cho phiên bản 2.0 CVT Premium.

Ở Mẫu xe sedan hạng B Mitsubishi Attrage bản MT được tặng kèm sản phẩm có giá trị 2,5 triệu đồng, phiên bản CVT và Premium có thêm phiếu nhiên liệu 15 triệu đồng, đi kèm thêm bộ phụ kiện vây cá có giá 1.5 triệu đồng.

Riêng dòng xe MPV Mitsubishi Xpander được tặng sản phẩm có giá trị 20 triệu đồng cho khách hàng hoàn tất thanh toán tới ngày 20/01/2023 và kèm theo điều kiện nhận xe sau tết từ 25/01 đến 31/03/2023 vì lý do tồn kho cho phiên bản AT Premium.

Còn phiên bản AT giữ nguyên giá, phiên bản MT - CKD được tặng sản phẩm trị giá 2.5 triệu đồng. Ngoài ra, mẫu xe Xpander Cross được tặng sản phẩm có giá trị 20 triệu. Trong các dòng sản phẩm thì phân loại Xpander có khá ít các chương trình hỗ trợ.

Với dòng SUV của Mitsubishi là Pajero Sport lại không có ưu đãi nào mới. Đặc biệt, dòng bán tải New Triton Athlete được hỗ trợ khá nhiều như phiên bản 4x4 AT Athlete và 4x2 AT Athlete được nhiều ưu đãi có giá cộng gộp gần 30 triệu đồng.

Ngoài ra, người dùng còn có thể hưởng ưu đãi lãi vay từ dịch vụ tài chính MAF, áp dụng với chương trình hỗ trợ trong tháng 12 với mức lãi suất ưu đãi 9.9% trong năm đầu tiên khi mua các dòng xe như Attrage, Outlander 2.0 CVT hay Triton Athlete,….

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/mitsubishi-tung-uu-ai-lon-mua-mua-sam-cuoi-nam-cho-khach-hang-viet-a5...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/mitsubishi-tung-uu-ai-lon-mua-mua-sam-cuoi-nam-cho-khach-hang-viet-a585223.html