Mitsubishi Outlander phiên bản lắp ráp (CKD) chính thức có mặt tại Việt Nam

Thứ Ba, ngày 28/07/2020 19:00 PM (GMT+7)

Mitsubishi chính thức giới thiệu phiên bản lắp ráp (CKD) cho dòng xe Outlander 2.4 CVT Premium tại Việt Nam. Phiên bản này sở hữu nhiều trang bị mới, thêm tính năng an toàn cùng giá bán hơn 1 tỷ đồng.

Vào tháng 2/2020, Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe Outlander tại thị trường trong nước. Mẫu xe Crossover thế hệ mới với 2 phiên bản nâng cấp 2.0 CVT và 2.0 CVT Premium. Outlander 2020 là mẫu xe phù hợp với những khách hàng sử dụng phục vụ cho gia đình và còn là người đồng hành đáng tin cậy.

Ở các chi tiết ngoại thất, dễ thấy nhất chính là ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao nhưng không kém phần trẻ trung và vẫn giữ được ngôn ngữ thiết kế đặc trưng đến từ hãng xe Nhật Bản Mitsubishi.

Điểm đáng chú ý nhất ở ngoại thất của Outlander 2020 là mặt lưới tản nhiệt phần đầu xe được thiết kế mới ấn tượng và phong cách hơn, những đường dập nổi trên nắp ca-pô kết hợp với hai thanh ngang mạ chrome cỡ lớn trên lưới tản nhiệt nối liền cụm đèn chiếu sáng tạo cảm giác mạnh mẽ và liền lạc. Mitsubishi Outlander 2.4 Premium được nâng cấp lưới tản nhiệt thiết kế mới. Xe sử dụng bộ mâm đúc hợp kim đa chấu 18 inch, đèn Full LED.

Nội thất của Outlander 2.4 CVT Premium vẫn giữ các tiện nghi như: ghế lái bọc da cao cấp chỉnh điện 10 hướng, hệ thống thông tin giải trí với màn hình đa thông tin mới kích thước 7.0 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto, Miracast cùng cụm nút điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay trên vô lăng. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập cùng cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2, 2 cổng sạc USB.

Mitsubishi Outlander CKD được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.4L MIVEC kết hợp với hộp số tư động vô cấp cùng chế độ thể thao và lẫy sang số trên vô lăng. Xe vẫn sử dụng hệ thống truyền động 2 cầu 4WD, 3 chế độ vận hành, cho phép chiếc xe thích nghi với các điều kiện mặt đường đa dạng:

4WD ECO: Hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu tối ưu & đảm bảo khả năng bám đường tốt ở điều kiện đường thông thường. 4WD AUTO: Tăng độ bám ở điều kiện đường trơn trượt và tăng sự ổn định thân xe khi vào cua. Tự động phân bổ lực kéo phù hợp điều kiện vận hành. 4WD LOCK: Nâng cao khả năng vượt địa hình ở điều kiện đường xấu, sa lầy, hoặc độ bám kém. Cố định dẫn động 2 cầu, ưu tiên phân bổ cho cầu sau.

Đi cùng là gói công nghệ an toàn Mitsubishi e-Assist. Gói này sẽ bao gồm nhiều trang bị an toàn và trợ lái mới như: Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) / Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) / Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) / Hỗ trợ chuyển làn an toàn (LCA). Cùng với đó là đèn pha tự động (Auto High Beam); hệ thống kiểm soát chân ga khi đang phanh gấp (Brake Override System); gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động.

Những thiết bị an toàn trước đó vẫn được giữ lại trên Outlander 2020 như: hệ thống 7 túi khí (2 túi khí phía trước, 2 túi khí bên hông, 2 túi khí rèm và túi khí bảo vệ phần đầu gối của tài xế), cùng các hệ thống phanh an toàn: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD) và hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), hệ thống cân bằng điện tử (ASC).

Phiên bản Giá bán (đã bao gồm VAT) Ưu đãi 2.4 CVT Premium 1.058.000.000 Tổng trị giá 40 triệu đồng 2.0 CVT Premium 950.000.000 Vật phẩm trị giá 20 triệu đồng 2.0 CVT 825.000.000 Ghế da

Nguồn: http://danviet.vn/mitsubishi-outlander-phien-ban-lap-rap-ckd-chinh-thuc-co-mat-tai-viet-nam-5020...Nguồn: http://danviet.vn/mitsubishi-outlander-phien-ban-lap-rap-ckd-chinh-thuc-co-mat-tai-viet-nam-50202028718583006.htm