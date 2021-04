Mitsubishi Experience Day chính thức khởi động trên cả nước

Thứ Sáu, ngày 09/04/2021 08:00 AM (GMT+7)

Từ ngày 10 - 11/04 tới đây, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) tổ chức chương trình Mitsubishi Experience Day – Ngày hội trải nghiệm xe Mitsubishi tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).

Nhằm mang đến cho tất cả các khách hàng cơ hội được trải nghiệm thực tế các mẫu xe nổi bật của Mitsubishi Motors Việt Nam trong một không gian an toàn và chuyên nghiệp, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) tổ chức chuỗi sự kiện Ngày hội trải nghiệm xe Mitsubishi - Mitsubishi Experience Day (MED) với nhiều hoạt động thú vị và ưu đãi hấp dẫn. Chuỗi sự kiện diễn ra đầu tiên tại Tp Hồ Chí Minh và sẽ có mặt tại nhiều thành phố lớn khác trên toàn quốc.

Tại sự kiện, MMV chuẩn bị đường lái thử chuyên nghiệp để khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm khả năng vận hành linh hoạt của hệ thống dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II và hệ thống an toàn chủ động thông minh được trang bị trên hai mẫu xe New Pajero Sport và New Triton. Quý khách hàng sẽ được giao lưu, đồng hành cùng 2 tay đua nam và nữ của đội Racing AKA (đội đua Offroad chuyên nghiệp đã tham dự giải đua trong nước, quốc tế và giành được nhiều thành tích ấn tượng) và chinh phục đỉnh Red Peak cao gần 8m lần đầu tiên tại Việt Nam.

Bên cạnh hai mẫu xe tâm điểm Mitsubishi Pajero Sport và Mitsubishi Triton, quý khách hàng sẽ cơ hội trải nghiệm và lái thử các mẫu xe đang rất được ưa chuộng của MMV. Trong đó, tiêu biểu là mẫu xe Xpander được yêu thích nhất trong phân khúc MPV. Mitsubishi Attrage – tiết kiệm nhiên liệu kỷ lục 3,15 lít/ 100km (Kết quả cuộc thi “Thử thách lái xe tiết kiệm nhiên liệu 2020 | Eco-drive challenge 2020”).

Cuối cùng là mẫu CUV lý tưởng cho gia đình - Mitsubishi Outlander, mẫu xe sở hữu thiết kế Dynamic Shield hiện đại, phong cách đi cùng trang bị an toàn chủ động thông minh; không gian nội thất rộng rãi cùng khả năng cách âm hoàn hảo.

Ngoài ra, khi mua xe tại sự kiện, quý khách sẽ nhận ngay 1 chỉ vàng SJC, áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mãi trong tháng. Quý khách đăng ký trang thông tin của hãng hoặc tại các đại lý ủy quyền chính hãng để tham gia lái thử sẽ được tham gia bốc thăm may mắn trúng thưởng một trong các phần quà giá trị cao.

Thông qua hoạt động trên, Mitsubishi Motors Việt Nam hy vọng quý khách hàng sẽ có những trải nghiệm đặc biệt thú vị với các mẫu xe tiêu biểu của MMV.

Nguồn: http://danviet.vn/mitsubishi-experience-day-chinh-thuc-khoi-dong-tren-ca-nuoc-5020219475815148.htm