Mazda CX-5 2020 trình làng với nhiều trang bị bổ sung, giá từ 581 triệu đồng

Thứ Hai, ngày 18/11/2019 06:00 AM (GMT+7)

Mẫu crossover Mazda CX-5 2020 vừa chính thức ra mắt, được bổ sung thêm nhiều trang bị tiện nghi, giá bán tăng đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm.

Tại Mỹ, Mazda CX-5 2020 phiên bản tiêu chuẩn Sport có giá khởi điểm từ 25.090 USD (~ 581 triệu VNĐ) (chưa bao gồm phí vận chuyển), cao hơn 740 USD so với phiên bản trước. Mức giá tăng khá nhiều nhưng bù lại người dùng sẽ nhận được nhiều trang bị bổ sung hơn, trong đó bao gồm hệ thống hỗ trợ người lái i-Activsense.

Mazda CX-5 2020 có những tính năng an toàn tiêu chuẩn mới được bổ sung bao gồm: hệ thống kiểm soát hành trình chủ động với chức năng Stop and Go, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố với tính năng phát hiện người đi bộ và đèn pha tự động điều chỉnh dài sáng High-beam headlights. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữa làn cùng hỗ trợ phanh thông minh có tính năng cảnh báo va chạm. Một số trang bị khác như đèn pha tự động, cần gạt nước mưa cảm biến, hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect với màn hình 7 inch.

Mazda CX-5 Sport 2020 mang trong mình khối động cơ 2.5L, 4 xi-lanh quen thuộc, sản sinh công suất tối đa 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh AWD tùy chọn.

Ở phiên bản Mazda CX-5 Touring sẽ có giá bán từ 26.730 USD (~ 619 triệu VNĐ). Phiên bản này sẽ được nâng cấp nội thất với hàng ghế trước có sưởi bọc da pha thêm da lộn. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát khí hậu tự động hai vùng, ghế lái chỉnh điện 6 hướng và chức năng khởi động không cần chìa. Các trang bị khác trên CX-5 Touring bao gồm đèn pha tự động cân bằng góc chiếu, kính riêng tư phía sau, cổng sạc USB phía sau và hệ thống thông tin giải trí với khả năng tương thích Android Auto và Apple CarPlay.

Phiên bản cao cấp hơn một chút là CX-5 Grand Touring với giá niêm yết là 30.210 USD (~ 700 triệu VNĐ) với la-zăng nhôm 19 inch lớn hơn, cốp sau chỉnh điện, hệ thống đèn chiếu sáng LED. Bên cạnh đó, người dùng cũng sẽ nhận được một cửa sổ trời, hệ thống đèn pha thích ứng và gương chiếu hậu có sưởi. Phiên bản CX-5 Grand Touring được trang bị nội thất bọc da, lẫy chuyển số mới, ghế hành khách chỉnh điện và dàn âm thanh cao cấp Bose 10 loa.

Phiên bản CX-5 Grand Touring Reserve có giá nhỉnh hơn là 35.035 USD (812 triệu VNĐ) sẽ được trang bị động cơ 2.5L tăng áp sản sinh công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 433 Nm, tăng 14 Nm so với phiên bản tiền nhiệm. Bên cạnh đó, phiên bản này còn được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình 8 inch mới, màn hình HUD hiển thị trên kính lái, ghế trước thông gió làm mát, ghế sau có sưởi và vô lăng có sưởi.

Phiên bản cao cấp nhất CX-5 Signature sẽ có giá 37.055 USD (~ 858 triệu VNĐ). Phiên bản này sẽ được trang bị ghế ngồi bọc da Nappa, các chi tiết ốp gỗ trang trí và hệ thống đèn chiếu sáng nội thất LED. Ngoài ra, xe còn được cung cấp hệ thống định vị GPS, công nghệ nhận dạng biển báo giao thông, gương chiếu hậu làm mờ và hệ thống HomeLink, hệ thống camera 360 độ, cảm biến đỗ xe trước/sau và mâm xe bằng nhôm 19 inch với màu bạc tối.

