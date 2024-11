Mazda CX-3 đáng đồng tiền bát gạo tới từng chi tiết

Mazda CX-3 2024 là mẫu SUV hạng nhỏ thuộc phân khúc crossover, được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm Ôtô Los Angeles và ngay lập tức gây ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế hiện đại cùng hiệu năng vượt trội. Nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa kiểu dáng tinh tế và tính năng ưu việt, CX-3 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Hiện tại Mazda CX-3 2024 tại thị trường Việt Nam được nhập khẩu từ Thái Lan, với 4 phiên bản khác nhau: New Mazda CX-3 1.5L AT có giá niêm yết 512 triệu đồng, New Mazda CX-3 1.5L Deluxe có giá niêm yết 549 triệu đồng, New Mazda CX-3 1.5L Luxury có giá niêm yết 579 triệu đồng, và New Mazda CX-3 1.5L Premium có giá niêm yết 631 triệu đồng.

Mazda CX-3 sở hữu kích thước tổng thể dài 4.275 mm, rộng 1.765 mm, cao 1.535 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.570 mm. Khoảng sáng gầm xe 155 mm giúp xe dễ dàng di chuyển qua những đoạn đường không bằng phẳng nhưng vẫn đảm bảo khả năng linh hoạt trong môi trường đô thị. Với thiết kế nhỏ gọn, CX-3 không mang lại sự cơ động cao trong phố. Tuy nhiên, dù nhỏ gọn nhưng xe vẫn cung cấp không gian nội thất thoải mái, lý tưởng cho các gia đình nhỏ hoặc nhóm bạn.

Lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế KODO – Soul of Motion, Mazda CX-3 thể hiện vẻ ngoài năng động, mạnh mẽ và đầy cuốn hút. Cụm đèn pha LED sắc nét tích hợp công nghệ điều chỉnh góc chiếu tự động, kết hợp với lưới tản nhiệt cỡ lớn viền chrome cùng họa tiết tổ ong, tạo nên vẻ đẹp hiện đại và đầy lôi cuốn. Bộ mâm hợp kim 18 inch với thiết kế thể thao không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ mà còn cải thiện khả năng khí động học của xe. Phía sau, đuôi xe nổi bật với đèn hậu LED và cản sau tối màu, mang lại vẻ ngoài khỏe khoắn và năng động.

Bên trong, Mazda CX-3 được trang bị nội thất tinh tế với vật liệu cao cấp, mang lại cảm giác sang trọng và thoải mái. Ghế ngồi bọc da cao cấp, với phiên bản cao nhất được trang bị chức năng chỉnh điện và sưởi ấm. Màn hình trung tâm 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, giúp kết nối dễ dàng với điện thoại thông minh. Khoang hành lý có dung tích 350 lít, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày và các chuyến đi ngắn.

Mazda CX-3 2024 còn được trang bị các tiện nghi hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho hành khách. Hệ thống điều hòa tự động với cửa gió cho hàng ghế sau đảm bảo không khí luôn mát mẻ và dễ chịu. Hệ thống âm thanh 6 loa cung cấp chất lượng âm thanh tốt cho nhu cầu giải trí cơ bản. Các tính năng như khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh và tùy chọn cửa sổ trời (tùy phiên bản) mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng.

Về vận hành, Mazda CX-3 2024 tại Việt Nam được trang bị động cơ xăng SkyActiv-G 1.5L, sản sinh công suất 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Hệ dẫn động cầu trước giúp xe vận hành linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,5 lít/100 km. Công nghệ G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) giúp cải thiện độ ổn định khi vào cua, mang đến cảm giác lái tự tin và chắc chắn.

Với hệ thống an toàn i-Activsense, CX-3 2024 trang bị đầy đủ các tính năng tiên tiến như cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường và 6 túi khí, đảm bảo sự an toàn tối đa cho người lái và hành khách. Hệ thống phanh ABS, EBD và cân bằng điện tử DSC giúp xe duy trì sự ổn định trong mọi điều kiện vận hành.

Mazda CX-3 2024 là lựa chọn lý tưởng cho những ai cần một chiếc SUV nhỏ gọn, thiết kế hiện đại và vận hành linh hoạt. Phù hợp với người độc thân hoặc gia đình nhỏ di chuyển trong thành phố, xe ưu tiên sự tiện nghi và an toàn. Với mức giá hợp lý, CX-3 cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ như Hyundai Kona và Toyota Corolla Cross trong phân khúc SUV cỡ nhỏ hiện nay ở Việt Nam.

