Mẫu xe Hyundai sắp ra mắt thị trường Việt 'cháy hàng' ở Ấn Độ

Hyundai Exter, mẫu xe được nhận định trở thành phiên bản nhỏ gọn của Santa Fe đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 7 năm nay. Mẫu SUV hạng A này nhanh chóng có được những thành công nhờ sở hữu trang bị và giá bán hấp dẫn.

Hyundai Exter hứa hẹn sẽ cập bến thị trường Việt trong cuối năm nay.

Cho đến nay, nhiều đại lý tại Việt Nam hiện bắt đầu nhận cọc cho Hyundai Exter. Một số tư vấn bán hàng cho biết xe có thể ra mắt vào cuối năm nay dưới dạng lắp ráp trong nước.

Trong khi đó, Hyundai Ấn Độ báo cáo hiện lượng đơn hàng của Hyundai Exter tại thị trường này vượt qua 75.000 chiếc. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hãng xe Hàn Quốc quyết định tăng 30% sản lượng của Hyundai Exter.

Trước đây, sản lượng của mẫu SUV hạng A này ở nhà máy tại Chennai (Ấn Độ) là 6.000 xe/tháng. Tuy nhiên, Hyundai cho biết sản lượng dự kiến tăng lên 8.000 xe/tháng, đồng thời hãng sẽ chuyển bớt lượng xe dùng để xuất khẩu sang phục vụ thị trường Ấn Độ trước.

Nhà sản xuất Hyundai tại Ấn Độ cần tăng sản lượng của Hyundai Exter.

Lượng đơn đặt hàng tăng cao cũng khiến thời gian giao xe của Hyundai Exter ở hầu hết các phiên bản hiện đã lên đến 6 tháng. Thậm chí, khách hàng đặt mua những phiên bản đặc biệt phải đợi đến 9 tháng mới được nhận hàng. Được biết, phần lớn khách hàng Ấn Độ đều chọn mua phiên bản cao cấp nhất.

Hyundai Exter thuộc phân khúc xe gầm cao hạng A, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Raize và Kia Sonet. Mẫu SUV hạng A của Hyundai được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness. Nó có kiểu dáng khối hộp vuông vức với nhiều đường cắt gọt sắc sảo, gây thu hút với những vị khách ưa thể thao.

Ở khoang nội thất, Hyundai Exter sử dụng vô-lăng 3 chấu tích hợp phím chỉnh âm lượng, cụm đồng hồ kỹ thuật số 4,2 inch tùy chỉnh 12 ngôn ngữ, màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay, điều hòa tự động, cửa sổ trời chỉnh điện, sạc không dây, sạc USB-C.

Exter tại Ấn Độ được trang bị động cơ xăng 1.2 lít, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm. Kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động AMT.

Ngoài ra, Hyundai Exter cũng được trang bị những tính năng an toàn cơ bản gồm 6 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm, cảnh báo thắt dây an toàn, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ kiểm soát thân xe, cảm biến lùi, camera lùi, phanh ABS và bộ phân phối lực phanh điện tử EBD.

