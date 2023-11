Loạt SUV hạng C đua nhau giảm giá, có mẫu giảm đến 200 triệu đồng

Chỉ còn hai tháng nữa để các hãng xe ô tô “chốt sổ” doanh số của năm 2023, theo đó nhiều mẫu xe cũng được đẩy mạnh ưu đãi, giảm giá dịp này.

Theo khảo sát của PV, phân khúc SUV hạng C hiện cũng được nhiều hãng xe, đại lý giảm giá sâu.

Một trong những mẫu xe ưu đãi mạnh là Ford Territory. Cụ thể khách hàng mua xe Ford Territory trong tháng 11 này được Ford Việt Nam ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Như vậy, khách hàng mua xe sẽ tiết kiệm được số tiền từ 123,30-171,72 triệu đồng (tuỳ từng phiên bản và tỉnh, thành phố).

Ford Territory có ba phiên bản với mức giá niêm yết như sau: Phiên bản Trend 1.5L AT có giá 822 triệu đồng, Phiên bản Titanium 1.5L AT có giá 909 triệu đồng, Phiên bản Titanium X 1.5L AT có giá 954 triệu đồng.

Loạt SUV hạng C đua nhau ưu đãi, giảm giá.

Ở thị trường Việt Nam, Ford Territory SUV hạng C này cạnh tranh với Honda CR-V, Kia Sportage, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander, MG RX5…

Trong đó, Hyundai Tucson cũng được các đại lý ưu đãi không kém cạnh Ford Territory. Cụ thể, khách hàng mua xe bản tiêu chuẩn được ưu đãi 83 triệu đồng, bản xăng đặc biệt có ưu đãi 123 triệu đồng, bản dầu đặc biệt ưu đãi 191 triệu đồng và bản còn lại ưu đãi lên đến 156 triệu đồng.

Tương tự như vậy so với mẫu Honda CR-V bản cũ ưu đãi khoảng 200 triệu đồng. Cụ thể, hiện các mẫu xe Honda CR-V 2022 được đại lý giảm giá lên đến 150 triệu đồng tiền mặt. Cộng thêm mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Như vậy, tổng ưu đãi cho mẫu xe này khoảng 200 triệu đồng.

