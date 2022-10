Loạt ô tô mới hút khách ra mắt trong tháng 10-2022

Không còn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tình trạng thiếu linh kiện, thị trường ô tô đang càng trở nên sôi động hơn khi hàng loạt ô tô mới vừa ra mắt hoặc chuẩn bị ra mắt. Đặc biệt, những tháng cuối năm 2022, các hãng xe cũng muốn kích cầu doanh số cho năm nay, nên nhiều chương trình ưu đãi cho nhiều mẫu xe cũng được tung ra.

Dưới đây là loạt mẫu ô tô đã và sắp được ra mắt tại thị trường Việt Nam:

Ford Territory

Ngày 10-10, Ford Việt Nam đã giới thiệu mẫu xe Territory thế hệ mới thuộc phân khúc SUV hạng C, với động cơ EcoBoost 1.5L trứ danh, hộp số tự động 7 cấp, 4 chế độ lái và gói công nghệ hỗ trợ người lái cao cấp Co-Pilot 360 của Ford mang lại an toàn tối đa cho người lái và hành khách.

Ford Territory là chiếc SUV 5 chỗ được thiết kế với phong cách mạnh mẽ, hiện đại, nội thất rộng rãi, trang bị đầy đủ các tính năng an toàn, thông minh hỗ trợ người lái, hướng đến đối tượng khách hàng là các gia đình trẻ và cá nhân độc lập. Territory thế hệ mới có 5 màu, dự kiến giao đến tay khách hàng từ ngày 1-11-2022 với 3 phiên bản Titanium X, Titanium và Trend với giá bán lẻ lần lượt là 935, 899 và 822 triệu đồng (đã bao gồm VAT).

Territory sở hữu động cơ Ecoboost 1.5L, cung cấp mô men xoắn cực đại lên đến 248Nm ở dải vòng tua 1.500 - 3.500 vòng/phút cùng công suất ấn tượng lên đến 160 mã lực tương đương với công suất động cơ 2.0 thông thường của Ford. Xe còn trang bị hệ thống tự động dừng - nổ máy giúp Territory tự tắt máy trong lúc chờ đèn đỏ hay tắc đường giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa.

Hyundai Elantra

Ngày 14-10, Hyundai Thành Công Việt Nam ra mắt Hyundai Elantra thế hệ hoàn toàn mới đến thị trường và người tiêu dùng Việt Nam.

Hyundai Elantra thế hệ hoàn toàn mới được sản xuất và phân phối bởi Hyundai Thành Công. Elantra 2023 sở hữu ngoại hình đẹp mắt dựa trên cảm hứng thiết kế “Sensous Sportiness”- Thể thao gợi cảm. Ngoài ra, Elantra 2023 cũng được sử dụng phương pháp thiết kế Parametric Dynamics - Động lực học tham số.

Xe có 4 phiên bản: Elantra All New 1.6 AT Tiêu chuẩn (giá 599 triệu đồng); Elantra All New 1.6 AT Đặc biệt (giá 669 triệu đồng); Elantra All New 2.0 AT Cao cấp (giá 729 triệu đồng); Elantra All New N-line (giá 799 triệu đồng).

Xe được phân phối với 6 màu sắc: Đen, Trắng, Bạc, Vàng cát, Xanh, Đỏ.

Mitsubishi XFC Concept

Ngày 19-10, Tập đoàn Mitsubishi Motors đã tổ chức lễ ra mắt toàn cầu xe Mitsubishi XFC Concept, chiếc SUV concept cỡ nhỏ (SUV hạng B).

Mitsubishi XFC Concept là mẫu xe SUV cỡ nhỏ được phát triển sau khi nghiên cứu sâu về nhu cầu thực tế của Đông Nam Á với phong cách kết hợp mạnh mẽ và vững chãi, đậm phong cách SUV. Nhờ trang bị khoảng sáng gầm cao và các bánh xe có đường kính lớn phù hợp với những cung đường gồ ghề, Mitsubishi XFC Concept thể hiện sự bền bỉ, linh hoạt, khả năng vận hành vượt trội với đặc trưng của SUV thực thụ giúp xe nổi bật trong mọi hoạt động ngoài trời. Ngoài ra, xe sẽ trang bị 4 chế độ lái (bình thường, đường sỏi đá, đường bùn lầy, và đường trơn trượt), Mitsubishi XFC Concept mang đến những trải nghiệm an toàn, ổn định trong mọi điều kiện thời tiết và đường sá khác nhau.

Được biết, mẫu xe này sẽ được trưng bày tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2022 và cũng chính thức nhận đặt hàng cho những khách hàng yêu thích dòng SUV cỡ nhỏ mang thương hiệu Nhật Bản này.

Nissan Kicks 2022

Dù chưa chốt ngày ra mắt, nhưng những hình ảnh về mẫu xe này không che chắn, nằm trên xe vận chuyển đã lan truyền trên mạng từ đầu tháng 7. Theo đó, một số thông tin đồn đoán rằng Nissan Kicks 2022 sẽ chính thức được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam vào khoảng cuối tháng 10 tới.

Được biết, mẫu Kicks bán tại Việt Nam trang bị động cơ hybrid e-Power, sử dụng kết hợp động cơ xăng 3 xy-lanh 1.2L (công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 103Nm) và mô-tơ điện EM57 (công suất 129 mã lực và mô-men xoắn 260Nm), kết hợp với hộp số tự động vô cấp. Gói pin 1,57 kWh được bố trí nằm dưới hàng ghế trước.

Nissan Kicks 2022 thuộc phân khúc SUV cỡ B, cạnh tranh với Toyota Corolla Cross, Kia Seltos, Hyundai Creta, Honda HR-V, Mazda CX-3,... Hiện tại, một số đại lý đã nhận cọc với mức giá dự kiến khoảng 650 triệu đồng.

KIA Carens 2022

KIA Carens cũng là một mẫu xe được nhiều người dùng chờ đón xe ra mắt trong tháng 10, tuy nhiên nhà sản xuất vẫn chưa tiết lộ thêm thông tin.

Được biết, KIA Carens 2022 ở Việt Nam sẽ thay thế cho mẫu Rondo trước đó và có đến 3 tùy chọn động cơ là xăng 1.4L, xăng 1.4L tăng áp và diesel 1.5L.

Nguồn: https://plo.vn/loat-o-to-moi-hut-khach-ra-mat-trong-thang-10-2022-post704109.html