Nguồn cung tăng mạnh, ô tô có hết khan hàng tăng giá?

Tổng cục Thống kê vừa được công bố, tổng lượng ô tô nhập khẩu và lắp ráp trong tháng 9/2022 ước đạt 54.000 chiếc, bao gồm cả xe nhập khẩu và lắp ráp. So với tháng trước tăng nhẹ 5,1%.

Tổng lượng ô tô lắp ráp và nhập khẩu trong tháng 9/2022 tăng so với tháng trước

Trong đó, lượng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 9 ước đạt 38.000 chiếc, tăng mạnh khoảng 19,1% so với tháng 8 (31.900 chiếc) và tăng tới 52,6 % so với cùng kỳ năm 2021. Tổng lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước 9 tháng đầu năm 2022 ước tính lên tới 329.600 chiếc, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy sản lượng ô tô lắp ráp vẫn đang duy trì đà tăng song theo khảo sát thực tế trên thị trường, nhiều mẫu ô tô lắp ráp vẫn đang trong tình trạng khan hàng như: Kia Carnival, Sonet hay Ford Ranger…

Ở chiều ngược lại, ô tô nhập khẩu tháng 9/2022 theo thống kê ước giảm số lượng so với tháng trước khoảng 12,5% về số lượng và 19,3% về giá trị. Điều này đồng nghĩa tháng 9 chỉ có khoảng 16.000 xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc các loại vào Việt Nam.

Ô tô nhập khẩu ước tính 9 tháng đầu năm 2022 vẫn thấp hơn cùng kỳ 2021

Tính 9 tháng đầu năm 2022, lượng ô tô nhập khẩu vẫn đang thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Bởi vậy, số lượng ô tô nhập khẩu rơi vào tình trạng thiếu hàng cũng nhiều hơn so với xe lắp ráp.

Bên cạnh đó, giá trị trung bình mỗi xe nhập khẩu trong tháng 9 đã giảm xuống so với tháng 8 trước đó. Cụ thể, mỗi ô tô nhập khẩu trong tháng 9 có giá trung bình chỉ 19.430 USD/ chiếc, trong khi tháng 8 là 20.800 USD/ chiếc. Từ đó có thể thấy nhiều mẫu xe có giá bán thấp đang được tăng cường nhập khẩu về hơn.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/nguon-cung-tang-manh-o-to-co-h-khan-hang-tang-gia-d567623.htmlNguồn: https://xe.baogiaothong.vn/nguon-cung-tang-manh-o-to-co-h-khan-hang-tang-gia-d567623.html